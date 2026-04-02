Tvrdý pád perly maďarské burzy 4iG. Trh zpochybňuje byznys postavený na Orbánově moci

Ještě donedávna byla maďarská skupina 4iG Nyrt považována za jeden ze symbolů hospodářské politiky premiéra Viktora Orbána. Telekomunikační, obranný a technologický konglomerát těžil z úzkých vazeb na stát, rychle expandoval a jeho akcie zažívaly bezprecedentní růst. Nyní se však situace dramaticky mění.
Akcie 4iG se od vrcholu v roce 2025 propadly přibližně o 50 procent, čímž umazaly značnou část předchozího růstu, který v jednu chvíli činil až 500 procent, všímá si agentura Bloomberg a dodává, že výprodej na titulu zrychluje v době, kdy předvolební průzkumy naznačují, že by Orbán mohl po 16 letech u moci prohrát nadcházející parlamentní volby, které se konají 12. dubna.
Podle expertů na maďarský trh jde o dosud nejzřetelnější signál toho, že investoři začínají zohledňovat možnost zásadní politické změny v zemi. Společnost, jejíž růst byl do velké míry postaven na státních zakázkách, regulacích a vládou zprostředkovaných akvizicích, by se totiž v případě změny vlády mohla dostat pod výrazně větší dohled.
„4iG je učebnicovým příkladem maďarského modelu státem podporovaného podnikání. Úspěch těchto firem nestojí primárně na tržní soutěži, ale na přístupu ke státním penězům, kontraktům a regulatorní podpoře. Pokud by tato opora zmizela, dopad by byl citelný,“ řekl Bloombergu József Péter Martin z maďarské pobočky Transparency International.
4iG se v posledních letech stala jedním z hlavních nositelů Orbánových strategických ambicí, včetně vazeb na okruh spolupracovníků amerického prezidenta Donalda Trumpa. Společnost udržuje kontakty s osobnostmi, jako je Elon Musk nebo Richard Grenell, někdejší zvláštní vyslanec USA pro Balkán, který se loni stal poradcem 4iG.
Samotná firma si však současný propad akcií vysvětluje jinak než potenciálním koncem Orbána. Jde podle ní především o krátkodobou reakci trhu na politickou nejistotu doma i v zahraničí. Připomíná také, že výsledek voleb není jistý a že investoři obecně ustupují od rizikovějších aktiv v prostředí geopolitického napětí (konflikt na Blízkém východě).
Jisté skutečnosti ji dávají za pravdu. Výprodeje se opravdu neomezují jen na Maďarsko. Index rozvíjejících se trhů se minulý měsíc propadl o 13 procent, což byl největší pokles od roku 2020. Budapešťský index BUX pak v březnu oslabil o 4,1 procenta, přičemž právě 4iG patřila k hlavním tahounům poklesu, když její akcie ztratily 26 procent.
V návaznosti na pokles akcií se společnost snaží ujistit investory ohledně svých obchodních plánů. Nedávno uvedla, že nashromáždila zakázky v oblasti obrany a vesmíru v hodnotě 3,5 miliardy eur (4 mld. USD), a že prodává podíl v obranné společnosti 4iG Space & Defence Technologies v rámci snahy o „posílení své mezinárodní přítomnosti na trhu“. Onen (49%) podíl v březnu koupila Czechoslovak Group českého miliardářre Michala Strnada.
Rychlý vzestup díky státu
Ještě před osmi lety byla 4iG relativně malým IT dodavatelem s hodnotou okolo 20 milionů dolarů. Pod vedením předsedy představenstva Gellérta Jászaie, blízkého spojence Orbána a majoritního akcionáře, se však proměnila v konglomerát s tržní kapitalizací ve výši zhruba 2,3 miliardy dolarů, píše Bloomberg.
Skupina dnes působí v telekomunikacích, obraném i kosmickém průmyslu a spolupracuje s firmami jako , Axiom Space či , který drží v 4iG čtvrtinový podíl. Klíčovou roli v růstu sehrály státem umožněné akvizice, včetně převzetí společnosti Antenna Hungaria, které fakticky propojily veřejnou infrastrukturu se soukromým kapitálem.
Expanze byla financována především dluhem. Závazky skupiny dosahují zhruba 1,3 bilionu forintů (3,9 mld. USD) a zadlužení se blíží pětinásobku EBITDA, uvádí agentura Scope Ratings. Společnost sice prodloužila splatnost dluhopisů, ale další významné refinancování ji čeká v roce 2031.
Co se změní pod Magyarem u moci?
S blížícími se volbami se pozornost trhu upíná k tomu, jak by se k firmě postavila případná nová vláda. Opoziční lídr Péter Magyar a jeho strana Tisza otevřeně hovoří o revizi převodů státních podílů v obranných firmách, které skončily právě u 4iG.
Podle analytičky Orsolyi Raczové z Eurasia Group by nová vláda mohla klást větší důraz na posílení konkurence a transparentnosti. „Firmy, které v posledních letech těžily z omezené konkurence, by mohly čelit vyššímu tlaku, i kdyby změny probíhaly jen postupně,“ upozorňuje.
Sám Magyar firmu v minulosti ostře kritizoval. Loni oznámil, že prodává své akcie 4iG na protest proti plánům učinit z ní centrum maďarského obranného průmyslu. „Bezpečnost země nemůže být byznysem pochybných oligarchů,“ komentoval tehdy svůj krok.
Pro investory tak 4iG přestává být sázkou na politickou stabilitu a státní podporu. Naopak se z ní stává test toho, jak odolný je byznys model postavený na úzkém propojení s mocí ve chvíli, kdy se politické karty obrací.