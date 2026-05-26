Altman zmírňuje obavy z dopadu AI na pracovní trh. Jsem rád, že jsem se mýlil, obrací

26.05.2026 14:50
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Rychlý rozvoj a nasazování umělé inteligence nepovede ke globální „apokalypse pracovních míst“, tvrdí nově šéf OpenAI Sam Altman, který tak své předchozí predikce mírní. AI podle něj zatím nezpůsobila tak výrazný úbytek pozic v administrativě a dalších profesích s vysokým podílem duševní práce, jak se dříve obával.

Altman uvedl, že při uvedení ChatGPT v roce 2022 se vedení OpenAI relativně přesně trefilo v predikcích ohledně technologického vývoje, výrazně se však odchýlilo v tom, jaké to přinese sociální a ekonomické dopady.

„Upřímně mě těší, že jsem se mýlil. Čekal jsem, že dopad na vstupní pozice v kancelářských profesích bude už nyní výraznější,“ uznal Altman během online vystoupení na konferenci Commonwealth Bank of Australia v Sydney.

„Teď si myslím, že víc chápu, proč se tak nestalo, a jsem za to samozřejmě vděčný, ale je to prostě oblast, kde moje intuice prostě nefungovala. Lidé říkají 'mohl jsi ochránit svět před šířením strachu a velkým pesimismem‘, ale tehdy jsem si říkal 'vidím, že je to skutečné riziko a asi bychom o tom měli mluvit' a možná to pořád (riziko) je,“ citovala jeho slova agentura Reuters.

Altman nepředložil konkrétní statistiky týkající se zaměstnanosti, nicméně v minulosti upozorňoval na možnost rozsáhlých škrtů v některých odvětvích v důsledku nástupu AI.

Řada velkých firem – včetně britských bank HSBC či Standard Chartered, či technologických gigantů jako je Amazon – v posledních měsících oznámila, že část pracovních míst nahrazuje automatizací a nástroji s prvky umělé inteligence. Tyto kroky se týkají především rutinních a opakujících se činností.

Zároveň se však ukazuje, že klíčovým faktorem zůstává lidský prvek. Podle Altmana totiž i v oblastech, kde AI dokáže výrazně zvýšit efektivitu, nelze plně nahradit lidskou interakci a rozhodování. Jako příklad uvedl vlastní zkušenost s využíváním AI k odpovídání na Slacku a e-maily.

"Nechal jsem ji odpovídat na zprávy s tím, že 'tohle je Samova AI', a byl to pro mě zářný příklad toho, že nám na lidech opravdu záleží. Naše interakce s dalšími lidmi jsou pro nás důležité a tahle věc, i když to zabírá obrovské množství mého času, tak si nedovedu představit, že bych ji měl brzy outsourcovat na AI,“ přiznal.

Tohle uvědomění ho podle něj přesvědčilo o tom, že lidská interakce, jež je vyžadovaná v mnoha profesích, nebude umělou inteligencí nahrazena. „Nemyslím si, že budeme mít takovou apokalypsu pracovních míst, o které některé firmy v našem oboru mluví,“ uzavřel.


