Rozbřesk: V Hormuzu znovu nejasno, což limituje zisky eura, v Polsku se sazby asi nezmění

Květnové konjunkturální průzkumy ukázaly další zhoršení nálady v české ekonomice. Souhrnný indikátor důvěry klesl o 1,6 bodu na 99,7 a dostal se tak pod svůj dlouhodobý průměr. Zhoršila se jak důvěra podnikatelů, která klesla na 99 bodů, tak i důvěra spotřebitelů. Ta klesla výrazněji, na 103,4 bodu, stále však zůstává nad dlouhodobým průměrem.
Nálada domácností se v posledních dvou měsících citelně zhoršila. Stojí za tím obavy ze slabšího ekonomického vývoje, vyšších cen energií a obecně vyšší nejistota v souvislosti s probíhajícím konfliktem na Blízkém východě. V květnu přibylo domácností, které v příštích dvanácti měsících očekávají zhoršení své finanční situace. Podle nás to odráží obavy z vyšší inflace a zhoršení kupní síly domácností – konkrétně v důsledku dražších pohonných hmot a rizika, že se prvotní energetický šok postupně promítne i do cen v širší ekonomice.
Podnikatelská nálada se v květnu zhoršila nejvíce v průmyslu, obchodě a vybraných službách. Naopak ve stavebnictví zůstává sentiment převážně pozitivní. Nálada v průmyslu je v posledních měsících výrazně rozkolísaná a bez jasného trendu. Vyšší ceny energií spolu s nejistým vývojem zahraniční poptávky tlumí očekávání firem ohledně oživení výroby, nicméně svou roli hraje i zvýšená nejistota, která se může postupně promítat do slabší investiční aktivity. K jak výraznému zásahu dojde, to bude záviset především na dalším vývoji konfliktu na Blízkém východě, situaci kolem Hormuzského průlivu a normalizaci dodavatelských řetězců.
Po předchozích revizích nadále odhadujeme letošní růst české ekonomiky na 2,1 %. Vzhledem k vývoji konfliktu na Blízkém východě ale narůstají negativní rizika výhledu. Celkově ale platí, že českou ekonomiku zasáhl energetický šok v relativně dobré kondici, přičemž v posledních letech prokázala solidní míru odolnosti. To je hlavním důvodem, proč zatím nepřepisujeme odhady letošního růstu HDP výrazněji směrem dolů.
TRHY
Koruna
Česká koruna pokračuje v klidném obchodování, ve kterém se posunula pod hladinu 24,30 EUR/CZK. Z domácích čísel byla na programu pouze konjunkturální data (viz úvodník), která však měla z pohledu korunového trhu druhořadý význam. Stejně tak dění na Blízkém východě není prozatím výraznější rozbuškou pro pohyby koruny, která tak může setrvat v režimu letargického obchodování.
Eurodolar
Rozhovory mezi USA a Íránem sice údajně pokračují, ale mezitím došlo k americkým útokům na íránské čluny (zřejmě kladoucí miny). Ceny ropy tedy zamířily opět vzhůru, což limituje zisky eura.
Dnes se k obchodování vracejí americké trhy, přičemž budou monitorovat nejen ropu, ale i výsledek spotřebitelské nálady v USA v měsíci květnu.
Forint
Dnes odpoledne zasedá maďarská centrální banka a po delší době půjde o napínavé rozhodnutí. Trh totiž částečně sází na to, že MNB by dnes měla snížit svou základní úrokovou sazbu (nyní na úrovni 6,25 %). My společně s drtivou většinou analytiků počítáme s tím, že bankovní rada dnes ponechá sazby beze změny, ale připraví trh na očekávanou redukci na červnovém zasedání. Každopádně pokud MNB sazby nezmění, forint zůstane i nadále silný (neboť těží z vysokého úrokového diferenciálu).