Rozbřesk: V Hormuzu znovu nejasno, což limituje zisky eura, v Polsku se sazby asi nezmění

26.05.2026 8:45
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Květnové konjunkturální průzkumy ukázaly další zhoršení nálady v české ekonomice. Souhrnný indikátor důvěry klesl o 1,6 bodu na 99,7 a dostal se tak pod svůj dlouhodobý průměr. Zhoršila se jak důvěra podnikatelů, která klesla na 99 bodů, tak i důvěra spotřebitelů. Ta klesla výrazněji, na 103,4 bodu, stále však zůstává nad dlouhodobým průměrem.

Nálada domácností se v posledních dvou měsících citelně zhoršila. Stojí za tím obavy ze slabšího ekonomického vývoje, vyšších cen energií a obecně vyšší nejistota v souvislosti s probíhajícím konfliktem na Blízkém východě. V květnu přibylo domácností, které v příštích dvanácti měsících očekávají zhoršení své finanční situace. Podle nás to odráží obavy z vyšší inflace a zhoršení kupní síly domácností – konkrétně v důsledku dražších pohonných hmot a rizika, že se prvotní energetický šok postupně promítne i do cen v širší ekonomice.

Podnikatelská nálada se v květnu zhoršila nejvíce v průmyslu, obchodě a vybraných službách. Naopak ve stavebnictví zůstává sentiment převážně pozitivní. Nálada v průmyslu je v posledních měsících výrazně rozkolísaná a bez jasného trendu. Vyšší ceny energií spolu s nejistým vývojem zahraniční poptávky tlumí očekávání firem ohledně oživení výroby, nicméně svou roli hraje i zvýšená nejistota, která se může postupně promítat do slabší investiční aktivity. K jak výraznému zásahu dojde, to bude záviset především na dalším vývoji konfliktu na Blízkém východě, situaci kolem Hormuzského průlivu a normalizaci dodavatelských řetězců.

Po předchozích revizích nadále odhadujeme letošní růst české ekonomiky na 2,1 %. Vzhledem k vývoji konfliktu na Blízkém východě ale narůstají negativní rizika výhledu. Celkově ale platí, že českou ekonomiku zasáhl energetický šok v relativně dobré kondici, přičemž v posledních letech prokázala solidní míru odolnosti. To je hlavním důvodem, proč zatím nepřepisujeme odhady letošního růstu HDP výrazněji směrem dolů.

TRHY

Koruna

Česká koruna pokračuje v klidném obchodování, ve kterém se posunula pod hladinu 24,30 EUR/CZK. Z domácích čísel byla na programu pouze konjunkturální data (viz úvodník), která však měla z pohledu korunového trhu druhořadý význam. Stejně tak dění na Blízkém východě není prozatím výraznější rozbuškou pro pohyby koruny, která tak může setrvat v režimu letargického obchodování.

Eurodolar

Rozhovory mezi USA a Íránem sice údajně pokračují, ale mezitím došlo k americkým útokům na íránské čluny (zřejmě kladoucí miny). Ceny ropy tedy zamířily opět vzhůru, což limituje zisky eura.
Dnes se k obchodování vracejí americké trhy, přičemž budou monitorovat nejen ropu, ale i výsledek spotřebitelské nálady v USA v měsíci květnu.

Forint

Dnes odpoledne zasedá maďarská centrální banka a po delší době půjde o napínavé rozhodnutí. Trh totiž částečně sází na to, že MNB by dnes měla snížit svou základní úrokovou sazbu (nyní na úrovni 6,25 %). My společně s drtivou většinou analytiků počítáme s tím, že bankovní rada dnes ponechá sazby beze změny, ale připraví trh na očekávanou redukci na červnovém zasedání. Každopádně pokud MNB sazby nezmění, forint zůstane i nadále silný (neboť těží z vysokého úrokového diferenciálu).


26.05.2026
12:38Výnosy zůstávají vysoko i přes ústup inflace. Hlavní roli hrají reálné sazby  
11:57RMS Mezzanine, a.s.: Rozhodování valné hromady společnosti písemnou formou mimo zasedání
11:27Zatímco nadšení v Evropě opadlo, Amerika bude růstem dohánět sváteční pauzu  
10:11Berkshire Hathaway ztrácí náskok. Relativní výkonnost je vůči S&P 500 zpět na úrovních z roku 2007
9:03Ferrari odhalilo svůj první elektromobil: 310 kilometrů v hodině a dojezd 530 kilometrů
8:45Rozbřesk: V Hormuzu znovu nejasno, což limituje zisky eura, v Polsku se sazby asi nezmění
8:44Americké údery v Íránu tlumí naděje na mírovou dohodu a Ferrari představilo první elektromobil  
8:29Komerční banka, a.s.: Informační povinnost
6:05AI boom přináší trendovým investorům rekordní výnosy  
25.05.2026
17:16Obnovující se síla dolaru a ropný „UAE“ efekt
16:36PODCAST Týdenní výhled: Nový šéf Fedu, podstřelená nabídka Uberu a z Nvidie se stává ETF na AI  
15:55Jak vydělat na krizi v Hormuzu desítky milionů? Švýcarský trader přitáhl pozornost globálního trhu
15:36J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s.: Pozvánka na Valnou hromadu
15:35Babiš vyzval guvernéra ČNB Michla ke snížení úrokových sazeb
13:53Změní Warsh fungování americké centrální banky?
13:07Akcie Delivery Hero vystřelily nad nabídku Uberu, ve hře je i rozprodej aktiv  
12:05Opravdu nastal u paměťových čipů konec cykličnosti? Manažeři fondů vyzývají k opatrnosti
11:34Ropa pod stovkou pomáhá na úvod týdne vzhůru dluhopisům i akciím  
10:54Důvěra v českou ekonomiku v květnu znovu oslabila
9:33Tržby německého průmyslu poprvé za téměř tři roky vzrostly

Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět