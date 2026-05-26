Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Ferrari odhalilo svůj první elektromobil: 310 kilometrů v hodině a dojezd 530 kilometrů

Ferrari odhalilo svůj první elektromobil: 310 kilometrů v hodině a dojezd 530 kilometrů

26.05.2026 9:03
Autor: ČTK

Italský výrobce sportovních vozů Ferrari dnes oficiálně představil svůj první plně elektrický vůz. Model se jmenuje Luce (světlo), na jeho vývoji se podílelo studio LoveFrom bývalého designéra společnosti Apple Jonyho Iveho a cena vozu má začínat na 550 000 eurech (13,3 milionu Kč). Dodávky zákazníkům by podle dřívějších informací firmy měly začít v říjnu. Představení dlouho očekávaného modelu završuje roky příprav a uskutečnilo se na akci pro pozvané, kterou automobilka přenášela na youtube.

Čtyřdveřový model má maximální rychlost 310 kilometrů v hodině. Po modelu Purosangue je druhým modelem Ferrari se zadními dveřmi. Na jedno nabití má ujet 530 kilometrů.

Analytici upozorňují, že zatímco konkurenční výrobci sportovních vozů jsou při přechodu na elektromobily opatrní, Ferrari se vrhá po hlavě do této nejisté oblasti, a to i v době plné pochybností, zda zákazníci budou mít o tyto modely zájem. Agentura Reuters upozornila, že jistá si není zřejmě ani automobilka Ferrari, která odložila plány na druhý elektrický model minimálně na rok 2028 kvůli slabé poptávce. A italský konkurent Lamborghini upustil od plánů na uvedení elektrického modelu v roce 2030 s odůvodněním, že zákazníci o něj nemají zájem.

Analytik firmy Car Industry Analysis Felipe Munoz uvedl, že Ferrari neočekává, že model Luce bude velkým prodejním hitem. Má spíše sloužit jako demonstrace schopností a prestiže v době, kdy čínští konkurenti udávají světový trend ve vývoji okázalých a technologicky pokročilých elektromobilů. Například čínská automobilka BYD vyvinula elektrický supersport Yangwang U9, který umí "skákat a tančit". Auto se umí pomocí aktivního hydraulického odpružení zvedat a pohybovat jednotlivými koly nezávisle na sobě, může krátce poskočit přes překážku, a při předváděcích akcích se pohupuje do rytmu hudby, takže to vypadá, jako by tančilo.

Pro Ferrari představuje velkou výzvu zachování charakteru značky i při přechodu na čistě elektrický pohon. Tradiční výrobci sportovních vozů se potýkají s omezeními kvůli bateriím, které jsou těžké a nedokážou nabídnout stejný dlouhodobý výkon ani emotivní zážitek jako klasické benzinové motory. Když automobilka Ferrari loni v říjnu představila technologii připravovaného modelu Luce, ukázala také speciálně vyvinutý zvukový systém. Ten zesiluje vibrace elektrického pohonu, aby vůz měl vlastní charakteristický zvuk Ferrari, nikoli uměle napodobovaný zvuk spalovacího motoru.

Model Luce by mohl Ferrari pomoci oslovit novou generaci bohatých zákazníků, kteří jsou elektromobilům otevřenější. Atraktivitu elektrických vozů navíc zvyšují i vysoké ceny benzinu spojené s válkou v Íránu. Automobilka zároveň sází na to, že i když elektrický vůz nepřesvědčí všechny tradiční fanoušky značky, mladší zákazníci o něj budou mít zájem a část dosavadních velmi bohatých klientů bude chtít mít ve své garáži elektrické Ferrari vedle klasických modelů.

Automobilka ale snížila své cíle v elektrifikaci vozů. Do roku 2030 by plně elektrická vozidla měla tvořit 20 procent modelové řady. Původní cíl přitom počítal, že budou tvořit 40 procent. Ferrari také hodlá i nadále vyrábět hybridní modely a modely s tradičním spalovacím motorem.

Zdroj foto: Ferrari


Čtěte více:

Ředitel Mercedes-Benz: Cesta vede přes elektromobily i spalovací motory, auta se stávají životním prostorem
09.04.2026 11:45
Ředitel Mercedes-Benz: Cesta vede přes elektromobily i spalovací motory, auta se stávají životním prostorem
Ředitel automobilky Mercedes-Benz Ola Källenius v rozhovoru pro Yahoo ...
Registrace elektromobilů v EU rostou s tím, jak se zvyšují ceny benzinu
20.04.2026 10:57
Registrace elektromobilů v EU rostou s tím, jak se zvyšují ceny benzinu
Počet nových registrací elektromobilů na hlavních evropských trzích se...
Ferrari klesly v prvním čtvrtletí dodávky, vyvážily to však prodeje dražších modelů
05.05.2026 14:13
Ferrari klesly v prvním čtvrtletí dodávky, vyvážily to však prodeje dražších modelů
Italská luxusní automobilka Ferrari vykázala v letošním prvním čtvrtle...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
26.05.2026
12:38Výnosy zůstávají vysoko i přes ústup inflace. Hlavní roli hrají reálné sazby  
11:57RMS Mezzanine, a.s.: Rozhodování valné hromady společnosti písemnou formou mimo zasedání
11:27Zatímco nadšení v Evropě opadlo, Amerika bude růstem dohánět sváteční pauzu  
10:11Berkshire Hathaway ztrácí náskok. Relativní výkonnost je vůči S&P 500 zpět na úrovních z roku 2007
9:03Ferrari odhalilo svůj první elektromobil: 310 kilometrů v hodině a dojezd 530 kilometrů
8:45Rozbřesk: V Hormuzu znovu nejasno, což limituje zisky eura, v Polsku se sazby asi nezmění
8:44Americké údery v Íránu tlumí naděje na mírovou dohodu a Ferrari představilo první elektromobil  
8:29Komerční banka, a.s.: Informační povinnost
6:05AI boom přináší trendovým investorům rekordní výnosy  
25.05.2026
17:16Obnovující se síla dolaru a ropný „UAE“ efekt
16:36PODCAST Týdenní výhled: Nový šéf Fedu, podstřelená nabídka Uberu a z Nvidie se stává ETF na AI  
15:55Jak vydělat na krizi v Hormuzu desítky milionů? Švýcarský trader přitáhl pozornost globálního trhu
15:36J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s.: Pozvánka na Valnou hromadu
15:35Babiš vyzval guvernéra ČNB Michla ke snížení úrokových sazeb
13:53Změní Warsh fungování americké centrální banky?
13:07Akcie Delivery Hero vystřelily nad nabídku Uberu, ve hře je i rozprodej aktiv  
12:05Opravdu nastal u paměťových čipů konec cykličnosti? Manažeři fondů vyzývají k opatrnosti
11:34Ropa pod stovkou pomáhá na úvod týdne vzhůru dluhopisům i akciím  
10:54Důvěra v českou ekonomiku v květnu znovu oslabila
9:33Tržby německého průmyslu poprvé za téměř tři roky vzrostly

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět