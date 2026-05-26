Ferrari odhalilo svůj první elektromobil: 310 kilometrů v hodině a dojezd 530 kilometrů

Italský výrobce sportovních vozů Ferrari dnes oficiálně představil svůj první plně elektrický vůz. Model se jmenuje Luce (světlo), na jeho vývoji se podílelo studio LoveFrom bývalého designéra společnosti Jonyho Iveho a cena vozu má začínat na 550 000 eurech (13,3 milionu Kč). Dodávky zákazníkům by podle dřívějších informací firmy měly začít v říjnu. Představení dlouho očekávaného modelu završuje roky příprav a uskutečnilo se na akci pro pozvané, kterou automobilka přenášela na youtube.
Čtyřdveřový model má maximální rychlost 310 kilometrů v hodině. Po modelu Purosangue je druhým modelem Ferrari se zadními dveřmi. Na jedno nabití má ujet 530 kilometrů.
Analytici upozorňují, že zatímco konkurenční výrobci sportovních vozů jsou při přechodu na elektromobily opatrní, Ferrari se vrhá po hlavě do této nejisté oblasti, a to i v době plné pochybností, zda zákazníci budou mít o tyto modely zájem. Agentura Reuters upozornila, že jistá si není zřejmě ani automobilka Ferrari, která odložila plány na druhý elektrický model minimálně na rok 2028 kvůli slabé poptávce. A italský konkurent Lamborghini upustil od plánů na uvedení elektrického modelu v roce 2030 s odůvodněním, že zákazníci o něj nemají zájem.
Analytik firmy Car Industry Analysis Felipe Munoz uvedl, že Ferrari neočekává, že model Luce bude velkým prodejním hitem. Má spíše sloužit jako demonstrace schopností a prestiže v době, kdy čínští konkurenti udávají světový trend ve vývoji okázalých a technologicky pokročilých elektromobilů. Například čínská automobilka BYD vyvinula elektrický supersport Yangwang U9, který umí "skákat a tančit". Auto se umí pomocí aktivního hydraulického odpružení zvedat a pohybovat jednotlivými koly nezávisle na sobě, může krátce poskočit přes překážku, a při předváděcích akcích se pohupuje do rytmu hudby, takže to vypadá, jako by tančilo.
Pro Ferrari představuje velkou výzvu zachování charakteru značky i při přechodu na čistě elektrický pohon. Tradiční výrobci sportovních vozů se potýkají s omezeními kvůli bateriím, které jsou těžké a nedokážou nabídnout stejný dlouhodobý výkon ani emotivní zážitek jako klasické benzinové motory. Když automobilka Ferrari loni v říjnu představila technologii připravovaného modelu Luce, ukázala také speciálně vyvinutý zvukový systém. Ten zesiluje vibrace elektrického pohonu, aby vůz měl vlastní charakteristický zvuk Ferrari, nikoli uměle napodobovaný zvuk spalovacího motoru.
Model Luce by mohl Ferrari pomoci oslovit novou generaci bohatých zákazníků, kteří jsou elektromobilům otevřenější. Atraktivitu elektrických vozů navíc zvyšují i vysoké ceny benzinu spojené s válkou v Íránu. Automobilka zároveň sází na to, že i když elektrický vůz nepřesvědčí všechny tradiční fanoušky značky, mladší zákazníci o něj budou mít zájem a část dosavadních velmi bohatých klientů bude chtít mít ve své garáži elektrické Ferrari vedle klasických modelů.
Automobilka ale snížila své cíle v elektrifikaci vozů. Do roku 2030 by plně elektrická vozidla měla tvořit 20 procent modelové řady. Původní cíl přitom počítal, že budou tvořit 40 procent. Ferrari také hodlá i nadále vyrábět hybridní modely a modely s tradičním spalovacím motorem.
