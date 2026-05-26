Berkshire Hathaway ztrácí náskok. Relativní výkonnost je vůči S&P 500 zpět na úrovních z roku 2007

Po desetiletí byly považovány za téměř jistou sázku na dlouhodobé překonávání širšího akciového trhu, nyní se ovšem tento předpoklad začíná drolit. Tedy alespoň podle technické analýzy společnosti 22V Research, na kterou upozornil server CNBC. Řeč je o akciích investičního konglomerátu .
Analýza od 22V Research, jež porovnává vývoj akcií Berkshire vůči hlavnímu americkému indexu S&P 500, ukazuje, že relativní výkonnost titulu se vůči referenčnímu indexu vrátila na úrovně zhruba z roku 2007. Jinými slovy, v porovnání s S&P 500 Berkshire za téměř dvacet let vykázala jen relativní progres.
„Berkshire Hathaway dlouho fungovala jako spolehlivý barometr výkonnosti indexu S&P 500, ale tento vztah se zřejmě mění,“ uvedla 22V Research ve své zprávě pro klienty.
Nejde přitom o to, že by se akciím Berkshire v absolutním vyjádření nedařilo. Společnost legendárního investora Warrena Buffetta během let výrazně posílila a aktuálně se obchoduje zhruba šest procent pod historickým maximem dosaženým loni v listopadu. Data ale naznačují posun v relativním srovnání – Berkshire už trh nepřekonává tak konzistentně jako v minulosti.
Rozdíl je patrný zejména v posledních letech, kdy index S&P 500 táhly vzhůru technologické společnosti profitující z boomu umělé inteligence. Berkshire sice stále drží významný podíl v Applu, ale většině nejrychleji rostoucích „AI titulů“ se záměrně vyhýbá.
Část analytiků zároveň upozorňuje na rekordní hotovostní rezervu Berkshire, která v prvním čtvrtletí dosáhla téměř 400 miliard dolarů. Býci tvrdí, že tato hotovost představuje silnou munici pro případ tržních výprodejů, kritici však namítají, že v prostředí rostoucích akciových trhů může takto vysoký objem neinvestovaných prostředků představovat brzdu.
Pod vedením nového generálního ředitele Grega Abela Berkshire obnovila zpětné odkupy akcií jen velmi opatrně, a to po téměř dvouleté pauze. Někteří investoři přitom očekávali mnohem agresivnější přístup, a to právě s ohledem na mimořádnou likviditu firmy. Akcie tak letos zatím oslabily zhruba o čtyři procenta, zatímco S&P 500 si připsal přibližně devět procent.
Buffett si to uvědomuje
Sám Buffett, který na začátku letošního roku pozici CEO opustil, na omezený potenciál výrazného překonávání trhu upozornil už v roce 2023 ve svém výročním dopise akcionářům.
„S naším současným portfoliem by si měla Berkshire vést o něco lépe než průměrná americká společnost, a hlavně by měla fungovat s výrazně nižším rizikem trvalé ztráty kapitálu. Cokoli víc než ‚o něco lepší‘ je ale spíše jen přání,“ napsal tehdy Buffett.
Tento pohled odráží realitu dnešní Berkshire – rozsáhlého konglomerátu s vyzrálými a stabilními byznysy, jako jsou železnice BNSF či výrobce cukrovinek See’s Candies. Ty mají generovat solidní a předvídatelné výnosy, nikoliv extrémní zhodnocení typické pro dřívější dekády.
Dlouhodobé výsledky Berkshire však zůstávají mimořádné. Od doby, kdy Buffett v 60. letech převzal kontrolu nad společností, dosahovala Berkshire v průměru zhruba dvojnásobného ročního výnosu oproti indexu S&P 500, což je výkon, který se bude jen těžko opakovat, uzavírá CNBC.