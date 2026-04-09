Primoco postaví za 750 milionů nový závod v Písku

09.04.2026 8:53
Autor: ČTK

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV získal stavební povolení pro nový výrobní závod v Písku. Investuje do něj 750 milionů korun. Závod umožní firmě zvýšit produkci až na 300 bezpilotních letounů ročně, v průmyslové zóně města Písek by měl zahájit výrobu v roce 2028.

Firma začala projekt připravovat v dubnu 2024. Vznikne sídlo společnosti navržené studiem Qarta Architektura, jeho součástí bude administrativní budova, výrobní hala a showroom. Od akvizice letiště v Písku-Krašovicích v roce 2019 se Primoco UAV podle svého zakladatele a generálního ředitele Ladislava Semetkovského stala z domácího výrobce bezpilotních letounů globálním hráčem. "Nové zázemí v Písku bude nejen odpovídat tomuto růstu, ale díky své architektonické kvalitě bude představovat moderní výrobní závod 21. století," dodal.

Dominantou areálu bude administrativní budova inspirovaná tvarem rozvírajících se křídel, což odkazuje na hlavní činnost společnosti. Hala pro výrobu bezpilotních letadel bude mít rozměry 145krát 31 metrů. Firma zároveň na nedalekém letišti v Krašovicích buduje hangár a výcvikové prostory. "Tyto objekty by měly být dokončeny v první polovině roku 2026 a spolu s novým závodem vytvoří ucelené technologické a logistické centrum společnosti," uvedla společnost.

Město Písek projekt vítá, poskytlo pro něj pozemky. "Věříme, že nový závod přinese regionu nejen ekonomický přínos, ale i další rozvoj inovací a kvalifikovaných pracovních míst," uvedl písecký starosta Michal Čapek.

Primoco UAV vyrábí středně těžké bezpilotní letouny, podle firmy je jejich největším evropským výrobcem. Model One 150 má maximální vzletovou hmotnost 150 kilogramů, vydrží ve vzduchu až 15 hodin a má certifikaci podle vojenského standardu NATO i oprávnění pro civilní použití. Využívá se pro zpravodajské operace a vojenský průzkum, k monitorování požárů, zajišťování mobilního spojení, podpoře záchranných operací při přírodních katastrofách, sledování životního prostředí či k ostraze hranic a pobřeží.

Letounů One 150 dosud Primoco UAV vyrobila více než 250, operují na čtyřech kontinentech. S akciemi firmy se obchoduje na hlavním trhu pražské burzy, loni se s tržní kapitalizací pět miliard korun zařadila mezi 100 nejhodnotnějších českých firem.

 

Čtěte více:

Primoco dodalo drony za 100 milionů Kč španělské Guardia Civil. Plánuje navýšit produkci až na 300 dronů ročně
30.03.2026 14:40
Primoco dodalo drony za 100 milionů Kč španělské Guardia Civil. Plánuje navýšit produkci až na 300 dronů ročně
Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE dokončil významnou z...


09.04.2026
9:00Rozbřesk: Křehké příměří na Blízkém východě. Trhy slaví, realita se ale příliš nemění
8:53Primoco postaví za 750 milionů nový závod v Písku
8:39Ropa znovu roste, protože Hormuz zůstává zavřený, futures jsou v záporu  
6:01Maďarské volby jako klíčový tržní katalyzátor. Investoři sází na změnu kurzu
08.04.2026
22:01Akcie prudce posílily po příměří mezi USA a Íránem, ropa výrazně oslabila  
17:15Ekonomika poroste, inflace také. Co bude dělat Fed?
17:10Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří
15:50Jestli na to máte nervy, využijte poklesů pro vstup, radí Psarofagis z Bloomberg Intelligence  
15:25Delta Air Lines jsou ve ztrátě, celoroční výhled kvůli válce nevydaly
14:40Ziskům o válce nikdo neřekl, trhy se odráží ode dna?
12:54PODCAST Analytický radar: Vyšší cílová cena ČEZ, ale také opatrnost. Restrukturalizace jako klíč?  
11:36Nejhorší je za námi a akcie rychle mažou válečné ztráty. Najdou i nový motor růstu?  
11:31Příměří s Íránem zanechává pět hlavních nezodpovězených otázek
11:15UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL XS2764457078
10:03JPMorgan: Akcie zřejmě našly dno, příměří s Íránem oživuje chuť riskovat  
9:10Příměří přineslo úlevu na ropě. Brent je pod 94 dolary
8:59ČEZ, a.s.: Konsolidovaná zpráva o platbách orgánům správy členského státu EU nebo třetí země za rok 2025
8:57Rozbřesk: Další íránské TACO potvrdilo silnou vazbu forexu na ropu
8:47Írán, USA a Izrael souhlasí s příměřím, Hormuz se otevře. Ropa prudce klesá, futures vystřelily nahoru  
6:04Stabilizující se trh práce a ropná normalizace od poloviny dubna?

Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět