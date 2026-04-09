Pokračující boje i Fed přibrzdily nadšení investorů, pesimismus by však propuknout neměl

Příměří s Íránem vyvolalo nepřekvapivě značné nadšení na finančních trzích. Poměrně brzy ale začaly chodit zprávy, které toto nadšení brzdí. Představy o dohodě jsou evidentně odlišné, když Izrael pokrčuje v bojích proti Hizballáhu, zatímco Írán to považuje za porušení příměří. V důsledku toho oznámil, že Hormuzský průliv zůstává zavřený, respektive bude napadat lodě, které se pokusí bez povolení proplout. Lehce negativně lze hodnotit také zprávy z Fedu, jehož zápis z březnového zasedání odhalil, že stoupá počet bankéřů, podle nichž by centrální banka měla kvůli íránskému riziku zvážit vyšší sazby.
Na druhou stranu podle nás nejde o tak silné negativní impulsy, aby na trzích propukl nový pesimismus. Spíše jde o korekci prvotní euforie, a to i v kontextu toho, že akcie se už vrátily poměrně blízko dřívějším maximům.
Americký prezident z íránského marasmu jednoznačně couvá. Ani zprávy o zavřeném Hormuzu ho nepřiměly k dalším hrozbám a podle nás výrazně preferuje co nejrychlejší dohodu před protahováním celé záležitosti v zájmu co nejlepšího výsledku. Rizikem samozřejmě je, že to samé ví Íránci a mohou provokacemi testovat, kam až lze zajít. U finančních trhů nyní předpokládáme poměrně vysoký práh bolesti. To znamená, že základní scénář je pro ně takový, že Írán a energetická krize jsou přechodný problém, který se dřív nebo později vyřeší, a není třeba na něj dramaticky reagovat. Změnu by přineslo jen nějaké nečekané vyhrocení, které by nás vrátilo zpět do března.
S očekáváními kolem Íránu souvisí i to, že ani Fed nebude trhy vnímán jako velké riziko. Růst sazeb by hrozil v případě protahujícího se konfliktu, který by nechal ropné a plynové kohouty přiškrcené tak dlouho, že se inflace nejen přechodně zvedne, ale drahé energie se promítnou do dalších cen v ekonomice. Jestliže ale zůstane šance na přechodnost šoku, ani Fed nebude spěchat se zásahem proti inflaci. Evidenci, jak se energie promítají do cen, dostaneme zítra v podobě březnových inflačních dat.
Ropa se dnes sice zvedá asi o 3,5 procenta, ale zůstává u 98,5 USD, tedy podstatně níž než před zprávami o příměří. Ani dluhopisové výnosy se nezvedly zpět tam, kde byly v předchozích týdnech. Eurodolar lehce koriguje zisky poklesem na 1,1665 a korekci růstu jsme viděli také na zlatě. Akcie v Evropě dopoledne ztrácejí, není to však nic hrozného. Index DAX je dole o 0,8 pct, CAC40 klesá o 0,7 pct, AEX je -0,6 pct a FTSE100 odepisuje 0,2 procenta. Pár desetin procenta v záporu jsou nyní americké futures. Koruna si proti euru polepšila na 24,40 a tuto hladinu dnes drží.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:18 SEČ:
|CZK/EUR
|24.4058
|0.0558
|24.4117
|24.3828
|CZK/USD
|20.9280
|0.0909
|20.9435
|20.8960
|HUF/EUR
|378.3312
|0.4570
|378.7780
|376.4054
|PLN/EUR
|4.2635
|0.1403
|4.2651
|4.2520
|CNY/EUR
|7.9790
|0.1392
|7.9790
|7.9577
|JPY/EUR
|185.4910
|0.2733
|185.5160
|184.8863
|JPY/USD
|159.0675
|0.2850
|159.0850
|158.5050
|GBP/EUR
|0.8710
|0.0661
|0.8713
|0.8702
|CHF/EUR
|0.9229
|0.0211
|0.9235
|0.9220
|NOK/EUR
|11.1195
|-0.4387
|11.1844
|11.1129
|SEK/EUR
|10.8514
|-0.1123
|10.8879
|10.8433
| USD/EUR
|1.1661
|-0.0150
|1.1673
|1.1651
|AUD/USD
|1.4235
|0.3030
|1.4241
|1.4186
|CAD/USD
|1.3857
|0.0639
|1.3861
|1.3845