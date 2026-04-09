Pokračující boje i Fed přibrzdily nadšení investorů, pesimismus by však propuknout neměl

09.04.2026 10:19
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Příměří s Íránem vyvolalo nepřekvapivě značné nadšení na finančních trzích. Poměrně brzy ale začaly chodit zprávy, které toto nadšení brzdí. Představy o dohodě jsou evidentně odlišné, když Izrael pokrčuje v bojích proti Hizballáhu, zatímco Írán to považuje za porušení příměří. V důsledku toho oznámil, že Hormuzský průliv zůstává zavřený, respektive bude napadat lodě, které se pokusí bez povolení proplout. Lehce negativně lze hodnotit také zprávy z Fedu, jehož zápis z březnového zasedání odhalil, že stoupá počet bankéřů, podle nichž by centrální banka měla kvůli íránskému riziku zvážit vyšší sazby.

Na druhou stranu podle nás nejde o tak silné negativní impulsy, aby na trzích propukl nový pesimismus. Spíše jde o korekci prvotní euforie, a to i v kontextu toho, že akcie se už vrátily poměrně blízko dřívějším maximům.

Americký prezident z íránského marasmu jednoznačně couvá. Ani zprávy o zavřeném Hormuzu ho nepřiměly k dalším hrozbám a podle nás výrazně preferuje co nejrychlejší dohodu před protahováním celé záležitosti v zájmu co nejlepšího výsledku. Rizikem samozřejmě je, že to samé ví Íránci a mohou provokacemi testovat, kam až lze zajít. U finančních trhů nyní předpokládáme poměrně vysoký práh bolesti. To znamená, že základní scénář je pro ně takový, že Írán a energetická krize jsou přechodný problém, který se dřív nebo později vyřeší, a není třeba na něj dramaticky reagovat. Změnu by přineslo jen nějaké nečekané vyhrocení, které by nás vrátilo zpět do března.

S očekáváními kolem Íránu souvisí i to, že ani Fed nebude trhy vnímán jako velké riziko. Růst sazeb by hrozil v případě protahujícího se konfliktu, který by nechal ropné a plynové kohouty přiškrcené tak dlouho, že se inflace nejen přechodně zvedne, ale drahé energie se promítnou do dalších cen v ekonomice. Jestliže ale zůstane šance na přechodnost šoku, ani Fed nebude spěchat se zásahem proti inflaci. Evidenci, jak se energie promítají do cen, dostaneme zítra v podobě březnových inflačních dat.

Ropa se dnes sice zvedá asi o 3,5 procenta, ale zůstává u 98,5 USD, tedy podstatně níž než před zprávami o příměří. Ani dluhopisové výnosy se nezvedly zpět tam, kde byly v předchozích týdnech. Eurodolar lehce koriguje zisky poklesem na 1,1665 a korekci růstu jsme viděli také na zlatě. Akcie v Evropě dopoledne ztrácejí, není to však nic hrozného. Index DAX je dole o 0,8 pct, CAC40 klesá o 0,7 pct, AEX je -0,6 pct a FTSE100 odepisuje 0,2 procenta. Pár desetin procenta v záporu jsou nyní americké futures. Koruna si proti euru polepšila na 24,40 a tuto hladinu dnes drží.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:18 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.4058 0.0558 24.4117 24.3828
CZK/USD 20.9280 0.0909 20.9435 20.8960
HUF/EUR 378.3312 0.4570 378.7780 376.4054
PLN/EUR 4.2635 0.1403 4.2651 4.2520
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9790 0.1392 7.9790 7.9577
JPY/EUR 185.4910 0.2733 185.5160 184.8863
JPY/USD 159.0675 0.2850 159.0850 158.5050
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8710 0.0661 0.8713 0.8702
CHF/EUR 0.9229 0.0211 0.9235 0.9220
NOK/EUR 11.1195 -0.4387 11.1844 11.1129
SEK/EUR 10.8514 -0.1123 10.8879 10.8433
USD/EUR 1.1661 -0.0150 1.1673 1.1651
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4235 0.3030 1.4241 1.4186
CAD/USD 1.3857 0.0639 1.3861 1.3845
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět