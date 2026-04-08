Příměří s Íránem zanechává pět hlavních nezodpovězených otázek

Detaily dvoutýdenního „oboustranného příměří“, které americký prezident Donald Trump oznámil krátce před vypršením svého deadlinu, do něhož měl Írán znovuotevřít Hormuzský průliv, jinak by čelil rozsáhlým vojenským úderům, zatím nejsou příliš známé. Zůstává tak řada nezodpovězených otázek. Těch pět nejdůležitějších dali dohromady v Bloomberg Economics.
1) Jakým způsobem Írán znovuotevře Hormuz?
Trump v oznámení uvedl, že příměří je podmíněno tím, že Írán „souhlasí s úplným, okamžitým a bezpečným otevřením“ Hormuzského průlivu. Írán později souhlasil s příměřím, kterého bylo dosaženo za pákistánské mediace, a uvedl, že „bezpečný“ průliv bude Hormuzem „možný“ po dobu dvou týdnů v koordinaci s íránskou armádou. Zatím ale není vůbec jasné, za jakých podmínek mohou lodě proplout.
2) Kdy přesně začíná příměří?
Pákistán oznámil, že příměří vstoupí v platnost okamžitě. Trump uvedl, že příměří vstoupí v platnost, jakmile se průliv znovu otevře – to tvrdil předtím, než Írán podmínky přijal. Zprávy každopádně naznačují, že Írán i po oznámení příměří pokračoval v útocích na sousední země, což zpochybňuje, zda příměří vůbec začalo a jaké aspekty konfliktu zahrnuje.
3) Je Izrael s příměřím plně na palubě?
Bílý dům uvedl, že Izrael je součástí dohody, přičemž izraelská média informovala ve stejném duchu. Izrael však pravděpodobně i nadále vnímá Írán jako hrozbu a na rozdíl od USA pravděpodobně vidí více příležitostí a méně rizik z prodloužení konfliktu, upozorňuje Bloomberg Economics.
4) Vztahuje se příměří na všechny nepřátelské akce?
Trump naznačil, že odkládá velký útok, kterým hrozil, pokud Írán nedodrží úterní deadline. Není ovšem jasné, zda se příměří vztahuje na všechny boje, nebo jen na tyto masivní údery (na elektrárny a ropná zařízení). Pákistán uvedl, že příměří se vztahuje na boje Izraele s Íránem podporovaným Hizballáhem v Libanonu, což poukazuje na široké uplatnění.
5) Jaký je základ pro další jednání?
Při vyhlášení příměří Trump uvedl, že desetibodový návrh Íránu považuje za „funkční základ“ pro další jednání. Některé z těchto bodů se překrývají s pětibodovými podmínkami příměří, které už dříve předložil Írán. Jiné z těchto podmínek jsou ale pravděpodobně pro Spojené státy a Izrael nepřijatelné.