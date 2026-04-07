Akcie se dopoledne vydávají vzhůru bez ohledu na další Trumpovo ultimátum

Po nevýrazném úvodu dnešního obchodování na hlavních trzích sledujeme posun pozitivním směrem. Akciové indexy v Evropě se shodly na růstu a navyšují zisky, když DAX je plus procento, CAC40 stoupá o 1,3 pct, AEX přidává 0,9 pct a FTSE100 se zvedá o 0,3 procenta. Mírně do zeleného se už dostaly také americké futures. Dluhopisové výnosy v Evropě i USA se nacházejí poblíž včerejších hodnot, eurodolar mezitím stoupá na 1,1575 a směrem vzhůru se vydává také zlato. Ropa Brent po relativní stabilitě klesá asi o půl procenta.
Trhy podle všeho nepřikládají velkou váhu dalšímu ultimátu amerického prezidenta směrem k Íránu. Trumpova obnovená hrozba vybombardováním mostů a elektráren, pokud nebude otevřen Hormuzský průliv, není považována za důvěryhodnou. Vydal by se Trump na putinovskou cestu válečných zločinů, aby riskoval íránské útoky na ropnou infrastrukturu či odsolovací stanice spojeneckých zemí v Zálivu, navíc s malou šancí na otevření Hormuzu? Na druhou stranu, pokud nechce vycouvat a výrazně slevit ze svých podmínek, je do eskalace tímto směrem opravdu tlačen, a trhy ji možná podceňují. Zatím ale sázejí na stejné pokračování jako minule. To znamená, že ultimátum bude odloženo s tím, že probíhají slibné rozhovory.
V kalendáři pro dnešek nemáme nic zásadního, takže investoři zpracují zprávy z technologického sektoru a dál budou číhat, jestli se kolem Íránu přece jen něco nezmění. Samsung oznámil výrazně lepší výsledky díky masivní poptávce po paměťových čipech, zatímco USA přišly s dalším přitvrzením restrikcí na export zařízení pro výrobu čipů do Číny.
Česká koruna se dopoledne obchoduje u 24,50 za euro, přičemž drobně reaguje na převážně pozitivní náladu na hlavních trzích. Domácí inflace za březen sice vzrostla, ale zůstala těsně pod 2 procenty, tedy i těsně pod odhady. Efekt na trhy je nevýrazný.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:40 SEČ:
|CZK/EUR
|24.5048
|-0.0355
|24.5761
|24.4968
|CZK/USD
|21.1795
|-0.2778
|21.2730
|21.1740
|HUF/EUR
|381.2450
|-0.3047
|383.0920
|380.5625
|PLN/EUR
|4.2699
|0.0261
|4.2765
|4.2664
|CNY/EUR
|7.9341
|-0.1241
|7.9490
|7.9263
|JPY/EUR
|184.5870
|0.1720
|184.6510
|184.2501
|JPY/USD
|159.5565
|-0.0460
|159.9260
|159.4710
|GBP/EUR
|0.8716
|-0.0424
|0.8726
|0.8712
|CHF/EUR
|0.9234
|0.2307
|0.9240
|0.9209
|NOK/EUR
|11.2165
|0.0647
|11.2181
|11.1699
|SEK/EUR
|10.9619
|1.1647
|10.9662
|10.9058
| USD/EUR
|1.1569
|0.2075
|1.1577
|1.1525
|AUD/USD
|1.4405
|-0.3321
|1.4497
|1.4392
|CAD/USD
|1.3921
|0.0794
|1.3933
|1.3907