Akcie se dopoledne vydávají vzhůru bez ohledu na další Trumpovo ultimátum

07.04.2026 11:40
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Po nevýrazném úvodu dnešního obchodování na hlavních trzích sledujeme posun pozitivním směrem. Akciové indexy v Evropě se shodly na růstu a navyšují zisky, když DAX je plus procento, CAC40 stoupá o 1,3 pct, AEX přidává 0,9 pct a FTSE100 se zvedá o 0,3 procenta. Mírně do zeleného se už dostaly také americké futures. Dluhopisové výnosy v Evropě i USA se nacházejí poblíž včerejších hodnot, eurodolar mezitím stoupá na 1,1575 a směrem vzhůru se vydává také zlato. Ropa Brent po relativní stabilitě klesá asi o půl procenta. 

Trhy podle všeho nepřikládají velkou váhu dalšímu ultimátu amerického prezidenta směrem k Íránu. Trumpova obnovená hrozba vybombardováním mostů a elektráren, pokud nebude otevřen Hormuzský průliv, není považována za důvěryhodnou. Vydal by se Trump na putinovskou cestu válečných zločinů, aby riskoval íránské útoky na ropnou infrastrukturu či odsolovací stanice spojeneckých zemí v Zálivu, navíc s malou šancí na otevření Hormuzu? Na druhou stranu, pokud nechce vycouvat a výrazně slevit ze svých podmínek, je do eskalace tímto směrem opravdu tlačen, a trhy ji možná podceňují. Zatím ale sázejí na stejné pokračování jako minule. To znamená, že ultimátum bude odloženo s tím, že probíhají slibné rozhovory. 

V kalendáři pro dnešek nemáme nic zásadního, takže investoři zpracují zprávy z technologického sektoru a dál budou číhat, jestli se kolem Íránu přece jen něco nezmění. Samsung oznámil výrazně lepší výsledky díky masivní poptávce po paměťových čipech, zatímco USA přišly s dalším přitvrzením restrikcí na export zařízení pro výrobu čipů do Číny. 

Česká koruna se dopoledne obchoduje u 24,50 za euro, přičemž drobně reaguje na převážně pozitivní náladu na hlavních trzích. Domácí inflace za březen sice vzrostla, ale zůstala těsně pod 2 procenty, tedy i těsně pod odhady. Efekt na trhy je nevýrazný.  

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:40 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.5048 -0.0355 24.5761 24.4968
CZK/USD 21.1795 -0.2778 21.2730 21.1740
HUF/EUR 381.2450 -0.3047 383.0920 380.5625
PLN/EUR 4.2699 0.0261 4.2765 4.2664
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9341 -0.1241 7.9490 7.9263
JPY/EUR 184.5870 0.1720 184.6510 184.2501
JPY/USD 159.5565 -0.0460 159.9260 159.4710
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8716 -0.0424 0.8726 0.8712
CHF/EUR 0.9234 0.2307 0.9240 0.9209
NOK/EUR 11.2165 0.0647 11.2181 11.1699
SEK/EUR 10.9619 1.1647 10.9662 10.9058
USD/EUR 1.1569 0.2075 1.1577 1.1525
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4405 -0.3321 1.4497 1.4392
CAD/USD 1.3921 0.0794 1.3933 1.3907
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, vyplývá z odhadu ČSÚ
07.04.2026 9:59
Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, vyplývá z odhadu ČSÚ
Spotřebitelské ceny v březnu meziročně stouply o 1,9 procenta. Meziroč...
Maloobchodní tržby v únoru vzrostly. Jaké šrámy zanechá íránský šok na spotřebě domácností?
07.04.2026 10:07
Maloobchodní tržby v únoru vzrostly. Jaké šrámy zanechá íránský šok na spotřebě domácností?
Tržby v maloobchodě se v únoru reálně zvýšily o meziročních 4,1 %, opr...
Pershing Square chce koupit Universal Music se štědrou prémii. Může ale narazit na odpor Bollorého
07.04.2026 10:25
Pershing Square chce koupit Universal Music se štědrou prémii. Může ale narazit na odpor Bollorého
Fond Pershing Square Capital Management miliardáře Billa Ackmana předl...
Jeden z nových akciových normálů
07.04.2026 10:34
Jeden z nových akciových normálů
Po roce 2020 se začaly rozevírat jedny atypické nůžky a tento trend tr...
Samsung rozdrtil odhady. Provozní zisk za první čtvrtletí je vyšší než za celý loňský rok
07.04.2026 11:37
Samsung rozdrtil odhady. Provozní zisk za první čtvrtletí je vyšší než za celý loňský rok
Jihokorejský technologický gigant Samsung Electronics doručil za letoš...


Aktuální komentáře
07.04.2026
13:22Týdenní výhled: Trh přestal brát Trumpovy hrozby vážně, americká inflace má skokově narůst  
12:21OpenAI, Google a Anthropic se spojují proti čínským kopiím svých AI modelů
11:40Akcie se dopoledne vydávají vzhůru bez ohledu na další Trumpovo ultimátum  
11:37Samsung rozdrtil odhady. Provozní zisk za první čtvrtletí je vyšší než za celý loňský rok
10:34Jeden z nových akciových normálů
10:25Pershing Square chce koupit Universal Music se štědrou prémii. Může ale narazit na odpor Bollorého
10:07Maloobchodní tržby v únoru vzrostly. Jaké šrámy zanechá íránský šok na spotřebě domácností?
9:59Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, vyplývá z odhadu ČSÚ
9:51Maloobchodní tržby v Česku v únoru zpomalily meziroční růst na 4,1 procenta
9:15Šéf IEA: Válka na Blízkém východě nastartuje růst obnovitelných zdrojů
9:12Rozbřesk: Inflace v potravinách bude vyšší zejména v roce 2027, růst cen koruně nepomůže
8:55Komerční banka, a.s.: Oznámení o umístění evropských krytých dluhopisů
8:49CSG hrozí žalobou Kofingu, Trumpovy výhrůžky zvedají ceny ropy a americké pojišťovny slaví  
6:06PODCAST Analytický radar: Vyšší cílová cena ČEZ, ale také opatrnost. Restrukturalizace jako klíč?  
06.04.2026
22:00S&P 500 rostl čtvrtým dnem v řadě; čeká se na Trumpovo ultimátum  
14:36Big Tech ztrácí roli bezpečného přístavu. Valuace klesají, zisky ale zůstávají silné  
11:25Boockvar: Naděje na pokles sazeb jsou pryč
7:53Dunnová: Investoři řeší, kdo ponese dlouhodobé náklady války. Banky na volatilitě vydělají  
05.04.2026
10:07Víkendář: Možná je načase, aby se Švédsko připojilo k euru
04.04.2026
10:04Víkendář: Pro a proti členství v eurozóně

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
