Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Samsung rozdrtil odhady. Provozní zisk za první čtvrtletí je vyšší než za celý loňský rok

07.04.2026 11:37
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Jihokorejský technologický gigant Samsung Electronics doručil za letošní první čtvrtletí silné hospodářské výsledky, když provozní zisk vzrostl meziročně zhruba osminásobně, což podtrhuje prudce rostoucí poptávku po paměťových čipech určených pro umělou inteligenci. To vše navíc době, kdy na globálních finančních trzích panuje nervozita kvůli geopolitickému napětí na Blízkém východě.

Předběžný provozní zisk od ledna do března činil 57,2 bilionu wonů (37,9 mld. USD), což je meziročně nárůst o 755 procent a výrazně nad tržním očekáváním okolo 39 bilionů wonů. Tržby dosáhly 133 bilionů wonů, zatímco analytici v průměru počítali s necelými 117 biliony. Detailní výsledky včetně čistého zisku a rozdělení podle divizí pak firma zveřejní 30. dubna.

Hlavním tahounem byznysu je segment pamětí, zejména tzv. high-bandwidth memory (HBM), jež se využívají v AI datacentrech. Klíčoví zákazníci v čele s poskytovateli cloudových služeb výrazně navyšují objednávky, což Samsungu umožňuje zvyšovat výrobní objemy i marže.

„Vše je taženo paměťmi a výsledek je silnější, než se čekalo,“ řekl Bloombergu Sanjeev Rana z CLSA Securities Korea. Podle jeho odhadu může paměťový byznys tvořit až 90 procent celkového provozního zisku, zatímco nabídka HBM i klasických DRAM čipů zůstává velmi napjatá.

Samsung spolu s SK Hynix a americkým Micronem ovládá globální trh s pamětmi. V posledních letech se výrobci kvůli vysoké poptávce po AI výrazně přeorientovali na HBM. To na druhé straně utáhlo nabídku tradičních pamětí, což tlačí ceny spotřební elektroniky vzhůru.

Zmíněný kvartální výsledek Samsungu výrazně převýšil výsledky z jiných období, a dokonce překonal provozní zisk, který firma vytvořila za celý loňský rok (43,6 bilionů wonů). „Samsung je uprostřed velmi silného cyklu zotavení ziskovosti,“ uvedli analytici Morgan Stanley s tím, že další prostor pro růst zisků přetrvává kvůli bezprecedentním kapacitním omezením v odvětví.

Trh zatím příliš nebere v potaz obavy, že by nové technologie zaměřené na optimalizaci AI výpočtů – například řešení od Googlu (TurboQuant) či Anthropicu (Claude Mythos) – mohly snížit poptávku po špičkovém hardwaru. Podle některých investorů se z těchto hrozeb stává spíše okrajové téma.

Ceny DRAM pamětí podle dat Citigroup vzrostly v prvním čtvrtletí mezikvartálně o 64 procent. Analytici banky očekávají, že Samsung by mohl v roce 2026 dosáhnout provozního zisku až 310 bilionů wonů.

Samsung letos navíc zahájil komerční dodávky nové generace pamětí HBM4, čímž se snaží dohnat náskok národního konkurenta SK Hynix, který v předchozích letech dominoval tomuto vysoce ziskovému segmentu.

Akcie Samsungu, které od února jinak oslabovaly, reagovaly na zveřejnění předběžných výsledků během ranního obchodování v Soulu pětiprocentním růstem, nakonec zavřely v plusu o necelá dvě procenta.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor.
Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
9:00CZ - Maloobchodní tržby, y/y
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět