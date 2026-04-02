Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
Vláda zastropuje marže distributorů paliv a sníží spotřební daň u nafty

Vláda zastropuje marže distributorů paliv a sníží spotřební daň u nafty

02.04.2026 13:38
Autor: ČTK

Vláda kvůli současným vysokým cenám pohonných hmot zastropuje marže distributorů paliv, současně sníží spotřební daň na naftu. Stát bude také denně určovat maximální cenu paliv. Na tiskové konferenci po dnešním jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Marže obchodníků s palivy bude nanejvýš 2,50 za litr nafty i benzinu, spotřební daň u nafty klesne o 2,35 za litr, nyní je 9,95 . U benzinu zůstane daň na 12,84 za litr. Opatření by měla začít platit od středy 8. dubna. Stát bude pokračovat také ve sledování marží.

Z propočtů státního podniku Čepro podle vlády vychází, že při platnosti schválených opatření by litr nafty dnes stál nanejvýš 46,43 . V úterý se podle dat CCS prodával v průměru za 48,33 . Litr benzinu stál 41,60 .

Ceny paliv od začátku března zvyšuje konflikt na Blízkém východě. Proti konci února je průměrná cena benzinu asi o osm korun vyšší a dieselu zhruba o 15 korun.

Podle Babiše se při monitorování marží obchodníků postupně ukázalo, že v některých případech rostou nepřiměřeně. "Vyzývali jsme distributory ke snížení, stále je ale potřeba udělat i nějaké systémové zásadní opatření," zdůraznil premiér.

Babiš dodal, že bylo nutné provést obě opatření. "Bez této kombinace by to ztrácelo smysl," podotkl. Naopak snižování DPH podle něj nemá smysl, protože by snížená částka mohla zůstat u distributorů. Fiskální dopad snížení spotřební daně do rozpočtu bude měsíčně miliarda, v dubnu asi 800 milionů korun.

Ministerstvo financí by mělo také denně určovat maximální cenu paliv. Začít by mělo od úterý 7. dubna odpoledne, kdy stanoví cenu pro středu. Úřad bude ceny počítat z průměru velkoobchodních indexů společností Čepro, Orlen a MOL a denní kotace burzovní organizace Platts. K tomu připočítá daně.

Kabinet v pondělí 13. dubna projedná návrh zákona, který umožní regulovat marže a ceny paliv nařízením vlády operativně, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Změnu má do budoucnosti za vhodnou, předpokládá proto spolupráci opozice. Ve Sněmovně chce návrh zákona, který bude kopírovat obdobný pro plyn a elektřinu z roku 2022, projednat ve stavu legislativní nouze. Předpis by tak podle ní mohl nahradit současná opatření obecné povahy od konce dubna.

Premiér komentoval i opatření okolních států. Podle něj si každý stát dělá co chce, což způsobuje v regionu cenový chaos. Například v Německu od středy platí zákon, podle nějž může čerpací stanice zdražovat jen jednou denně. Podobné opatření už dříve zavedlo Rakousko, kde navíc vláda snížila spotřební daň a omezila marže. Polsko na vysoké ceny reagovalo snížením spotřební daně i DPH u paliv a zavedlo cenový strop na pohonné hmoty. Slovensko zavedlo dvojí ceny nafty, motoristé se zahraniční registrační značkou platí vyšší cenu. Bratislava také omezila tankování nafty.

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) ve středečním prohlášení varovala, že administrativní zásahy do cenotvorby pohonných hmot mohou narušit tuzemský trh a zhoršit dostupnost a kvalitu jejích služeb.


Váš názor
  • Přidat názor
     
    02.04.2026 16:25

    ... Evropská komise nám doporučuje, abychom zvážili omezení spotřeby ropy a plynu. Asi je čas se vykašlat na EK a vrátit se zpět ke zdravému rozumu bez ideologie a k dodávkám z Ruska. A ti, jenž se kasali, že si rádi připlatí za to, aby nefinancovali Rusko, tak teď když mají možnost, tak kvičí, jak je to drahé a že s tím vláda nic nedělá :D
    Kočičák
    • Přidat názor
       
      02.04.2026 17:00

      Ano, toto je výsledek EK, která má v širším pojetí nekolik desítek tisíc úředníků:-).
      martenzit
      • Přidat názor
         
        02.04.2026 17:09

        Jak slyším slovo "komise" tak už jsem nar@ný...
        karel777
        • Přidat názor
           
          02.04.2026 17:24

          Rozumím. Co jsme těch komisí za socíku zažili s tím rozdílem, že tehdy byly o několik řádů počtem členů štíhlejší.
          martenzit
  • Přidat názor
     
    02.04.2026 15:44

    Hlavně že vohnout Hřib už to stačil v ČT zkritizovat... :O/
    karel777
    • Přidat názor
       
      02.04.2026 15:54

      Stačí se zeptat obyvatel Prahy na dopravu po Praze v době, kdy primátora dělal Hřib.
      martenzit
      • Přidat názor
         
        03.04.2026 11:34

        Téměř každá obec má bohužel svého "Hřiba" :o/
        karel777
