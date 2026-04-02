Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Trump i nadále hrozí tvrdými útoky

02.04.2026 22:00
Autor: Martin Kycelt, Patria Finance

Americké akcie se dnes vytáhly z úvodních ztrát poté, co íránská státní média uvedla, že země připravuje dohodu s Ománem o řízení lodní dopravy přes kritický Hormuzský průliv. Akcie po otevření trhu klesaly poté, co prezident Donald Trump naznačil eskalaci vojenských akcí proti Íránu v příštích dvou až třech týdnech. Nálada je stále převážně opatrná, protože investoři se snaží připravit na prodloužený víkend. Írán s Ománem jednají o monitorování lodní dopravy přes Hormuzský průliv, uvedla íránská státní tisková agentura IRNA s odvoláním na náměstka ministra zahraničí Kazema Gharibabadiho. Cílem protokolu je usnadnit bezpečnou plavbu a poskytovat lepší služby lodím proplouvajícím touto trasou uvedl Gharibabadi. Faktické uzavření průlivu, klíčové vodní cesty, kterou proudí pětina světové ropy a plynu, od začátku konfliktu vedlo k prudkému nárůstu cen ropy a největšímu narušení dodávek na ropný trh v historii. Cena ropy po zveřejnění zprávy poklesla. Futures kontrakty na ropu Brent, která je globálním benchmarkem a vyprší v červnu, vzrostly o 7,4 % a futures kontrakty na americkou ropu West Texas Intermediate vzrostly o 11,2 %. Írán také zavede mýtné pro lodě proplouvající průlivem, uvedl Gharibabadi v rozhovoru pro Sputnik, což je krok, který USA dříve označily za nepřijatelný. Osud průlivu a jeho znovuotevření je tento týden klíčovým problémem investorů uprostřed jednání o deeskalaci. Tyto naděje však po středečním projevu prezidenta Donalda Trumpa k národu výrazně pohasly. Trump říká, že USA v příštích dvou až třech týdnech zasáhnou Írán „extrémně tvrdě“. „V příštích dvou až třech týdnech je zasáhneme extrémně tvrdě. Vrátíme je do doby kamenné, kam patří. Mezitím probíhají diskuse… My máme všechny karty; oni nemají žádné,“ řekl prezident. Zopakoval potřebu oslabit íránské jaderné kapacity a také prohlásil, že íránské námořnictvo a raketové úderné schopnosti byly z velké části zničeny.

Z korporátní sféry můžeme zmínit akcie společnosti Tesla. Tento gigant v oblasti elektromobilů nesplnil očekávání ohledně dodávek vozidel již druhé čtvrtletí po sobě a vykázal dodávky za první čtvrtletí ve výši 358 023 oproti konsenzuálnímu číslu 372 160, které bylo před zveřejněním zprávy revidováno výrazně níže. Akcie Tesly dnes propadly o 5,4 %. Akcie Globalstar posílily o 13,4 % poté, co Financial Times informovaly, že Amazon jedná o akvizici této satelitní telekomunikační společnosti.


Váš názor
  • Přidat názor
     
    03.04.2026 1:54

    Ekvivaletnt 1 dolaru v juanech neni nijak zavratna castka, pro nevalcici staty je mnohem lepsi se dohodniut s Iranem, nez to resit po boku USA a Izraele silou
    Ai-kun
  • Přidat názor
    Douglas Macgregor
    03.04.2026 0:17

    ... Svět míří ke katastrofě! (www.facebook.com/reel/1318669343465902/)
    Kočičák
Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět