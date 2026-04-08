Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří

08.04.2026 17:10, aktualizováno: 8.4. 17:19
Autor: ČTK

Írán dnes zastavil ropné tankery proplouvající Hormuzským průlivem poté, co Izrael podle něj porušil nově podepsané dvoutýdenní příměří, informovala íránská agentura Fars.

Íránské námořnictvo dnes podle agentury Reuters oznámilo, že majitelé musí získat od Íránu povolení k proplutí, jinak na jejich lodě zaútočí a zničí je. "Jakékoli plavidlo, které se pokusí vplout do moře, bude terčem útoku," uvedlo námořnictvo ve zprávě a dodalo, že průliv zůstává uzavřen.

"Dohoda o příměří nemění nic na tom, že Írán má stále situaci pod kontrolou," vysvětluje podle britského listu The Guardian novinář Richard Meade z předního časopisu o mořeplavbě Lloyd's List. "Lodě stále musí v podstatě žádat o povolení, a to je klíčové. Znamená to, že se nic nezměnilo - bez povolení není průjezd možný," dodává.

Podle OSN uvízlo v Perském zálivu od vypuknutí války na konci února odhadem 2000 lodí a 20 000 námořníků, kteří nemohou proplout průlivem a pokračovat ve své plavbě.



Aktuální komentáře
08.04.2026
17:15Ekonomika poroste, inflace také. Co bude dělat Fed?
17:10Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří
15:50Jestli na to máte nervy, využijte poklesů pro vstup, radí Psarofagis z Bloomberg Intelligence  
15:25Delta Air Lines jsou ve ztrátě, celoroční výhled kvůli válce nevydaly
14:40Ziskům o válce nikdo neřekl, trhy se odráží ode dna?
12:54PODCAST Analytický radar: Vyšší cílová cena ČEZ, ale také opatrnost. Restrukturalizace jako klíč?  
11:36Nejhorší je za námi a akcie rychle mažou válečné ztráty. Najdou i nový motor růstu?  
11:31Příměří s Íránem zanechává pět hlavních nezodpovězených otázek
11:15UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL XS2764457078
10:03JPMorgan: Akcie zřejmě našly dno, příměří s Íránem oživuje chuť riskovat  
9:10Příměří přineslo úlevu na ropě. Brent je pod 94 dolary
8:59ČEZ, a.s.: Konsolidovaná zpráva o platbách orgánům správy členského státu EU nebo třetí země za rok 2025
8:57Rozbřesk: Další íránské TACO potvrdilo silnou vazbu forexu na ropu
8:47Írán, USA a Izrael souhlasí s příměřím, Hormuz se otevře. Ropa prudce klesá, futures vystřelily nahoru  
6:04Stabilizující se trh práce a ropná normalizace od poloviny dubna?
07.04.2026
17:46Jak by to mohlo letos a příští rok vypadat s americkou a evropskou ekonomikou?
15:44PODCAST Týdenní výhled: Trh přestal brát Trumpovy hrozby vážně, americká inflace má skokově narůst  
14:50Wall Street čeká silná výsledková sezóna, trhy ale sledují válku a ropu
14:21Výsledková sezóna v USA: Kalendář pro 1. čtvrtletí 2026
14:20Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 1. čtvrtletí 2026

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
