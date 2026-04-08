Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří

Írán dnes zastavil ropné tankery proplouvající Hormuzským průlivem poté, co Izrael podle něj porušil nově podepsané dvoutýdenní příměří, informovala íránská agentura Fars.
Íránské námořnictvo dnes podle agentury Reuters oznámilo, že majitelé musí získat od Íránu povolení k proplutí, jinak na jejich lodě zaútočí a zničí je. "Jakékoli plavidlo, které se pokusí vplout do moře, bude terčem útoku," uvedlo námořnictvo ve zprávě a dodalo, že průliv zůstává uzavřen.
"Dohoda o příměří nemění nic na tom, že Írán má stále situaci pod kontrolou," vysvětluje podle britského listu The Guardian novinář Richard Meade z předního časopisu o mořeplavbě Lloyd's List. "Lodě stále musí v podstatě žádat o povolení, a to je klíčové. Znamená to, že se nic nezměnilo - bez povolení není průjezd možný," dodává.
Podle OSN uvízlo v Perském zálivu od vypuknutí války na konci února odhadem 2000 lodí a 20 000 námořníků, kteří nemohou proplout průlivem a pokračovat ve své plavbě.