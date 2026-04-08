Nejhorší je za námi a akcie rychle mažou válečné ztráty. Najdou i nový motor růstu?

Nejhorší je za námi a akcie rychle mažou válečné ztráty. Najdou i nový motor růstu?

08.04.2026 11:36
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Během íránské války si trhy už užily pár dílčích vítězství a akciové indexy ve skutečnosti dosedly na dno už na konci března. Tentokrát ale přichází zprávy, které opatrný návrat do trhu mění v rychlé naskakování do pozic ve snaze chytit aspoň část z předpokládaného návratu cen zpět. 

Impulsem se stalo ohlášené příměří mezi Íránem a USA, přičemž jednání v následujících dvou týdnech by měla s trochou štěstí vést k trvalé dohodě. Samozřejmě to nemusí vyjít, jsou tu problémy s interpretací podmínek, přímo v průběhu minulých dvou jednání přišel izraelský a americký útok na Írán a našly by se i další vady na kráse. I přesto se ale dá s velkou pravděpodobností říct, že to nejhorší je za námi, a tento bod bývá na trzích pravidelně ve znamení velkých pohybů. 

Ačkoli se mohou vyskytnout nové problémy, žádná ze stran už podle nás nemá zájem si březen zopakovat. Izrael možná nezničil Írán tak, jak by chtěl, ale většinu cílů nejspíš naplnil. Írán bude chtít čas na obnovu a vnitřní konsolidaci a americký prezident je určitě velmi rád, že konečně našel cestu ven z války. 

Cena ropy v reakci spadla asi o 15 procent, ale Brent stále zůstává u 94 dolarů, tedy podstatně výš než před válkou. Obnovení dodávek ze Zálivu bude nějaký čas trvat, ať už jde o ropu naloženou na tankerech, znovuotevření vrtů či opravy poškozené infrastruktury. Návrat do normálu si může vyžádat řádově měsíce. Dopady nákladového šoku se ale budou počítat až později a pro trhy je zásadní, že je nyní mohou považovat za přechodné. 

Výnosy dluhopisů padají spolu s poklesem inflačních obav a posunem očekávání o centrálních bankách. Od ECB se už letos čekají „jen“ dvě zvýšení sazeb, u Fedu si trh znovu začíná pohrávat s myšlenkou snížení. Eurodolar poskočil asi o procento na 1,1680. Zlato díky nižším výnosům i slabšímu dolaru roste na hladinu 4800 USD. Znovu se tak chová spíše jako rizikové aktivum než bezpečný přístav. 

Akcie výrazně rostou, přičemž nejvíc se daří sektorům, které válka dostala nejvíc pod tlak. Velké zisky sledujeme třeba mezi aerolinkami, v průmyslu, u bank. Index DAX je dnes +4,5 procenta, FTSE100 roste o 2,3 pct, CAC40 stoupá o 3,9 pct a AEX je +2,7 procenta. Americké futures naznačují start S&P500 2,6 pct do plusu, přičemž Nasdaq by měl růst ještě výrazněji. 

Spolu s aktuální rally a rychlostí reakce se nabízí otázka, jestli po odeznění prvotní úlevy bude následovat nastartování něčeho trvalejšího. DAX se vrací prakticky na úroveň, kolem které stagnoval od května 2025, než se začátkem letošního roku posunul o něco výš. S&P500 letos přešel od růstu ke stagnaci a otáčel lehce dolů už před válkou. Trhy celkově na válku nereagovaly nijak dramaticky. Oba zmíněné indexy se navíc už po dnešku vrací jen pár procent pod svou úroveň z konce února, kdy válka propukla. Ze samotného návratu zpět tedy investoři už mnoho nevytěží a záleží, zda trh najde nějaký nový motor růstu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:36 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.4052 -0.3242 24.5505 24.3893
CZK/USD 20.8860 -1.0353 21.1150 20.8430
HUF/EUR 378.7918 -0.6513 381.6279 375.4890
PLN/EUR 4.2585 -0.3241 4.2722 4.2514
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9773 0.2721 8.0175 7.9497
JPY/EUR 185.0360 -0.0473 185.5752 184.8209
JPY/USD 158.3755 -0.7616 159.5330 158.0550
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8698 -0.2752 0.8727 0.8692
CHF/EUR 0.9210 -0.4421 0.9259 0.9206
NOK/EUR 11.1809 0.0452 11.2371 11.1615
SEK/EUR 10.8214 -1.5010 10.9872 10.8063
USD/EUR 1.1683 0.7190 1.1710 1.1593
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4196 -0.9662 1.4349 1.4118
CAD/USD 1.3862 -0.1940 1.3900 1.3824
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

Příměří přineslo úlevu na ropě. Brent je pod 94 dolary
08.04.2026 9:10
Příměří přineslo úlevu na ropě. Brent je pod 94 dolary
Ceny ropy v Asii prudce klesají a severomořská ropa Brent sestoupil...
JPMorgan: Akcie zřejmě našly dno, příměří s Íránem oživuje chuť riskovat
08.04.2026 10:03
JPMorgan: Akcie zřejmě našly dno, příměří s Íránem oživuje chuť riskovat
Akciové trhy mají podle stratégů JPMorgan nejhorší fázi letošních výpr...
Příměří s Íránem zanechává pět hlavních nezodpovězených otázek
08.04.2026 11:31
Příměří s Íránem zanechává pět hlavních nezodpovězených otázek
Detaily dvoutýdenního „oboustranného příměří“, které americký preziden...


Váš názor
  • Přidat názor
    Jak dlouho
    08.04.2026 12:10

    ta euforie vydrží? Já myslím, že moc dlouho ne. Dnes a asi i zítra, trhy poskočí nahoru, ale v pátek před víkendem už nebude kam růst...
    qwer
  • Přidat názor
     
    08.04.2026 12:04

    A co reinkarnace segmentu alternative energy? Byla tato epizoda dostatečným palivem pro udržení oživení tohoto sektoru nebo ne?
    P0LDINKA
