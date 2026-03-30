Primoco dodalo drony za 100 milionů Kč španělské Guardia Civil. Plánuje navýšit produkci až na 300 dronů ročně

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE dokončil významnou zakázku pro španělskou Guardia Civil, které předal letouny One 150 v hodnotě 4 milionů eur. Stroje posílí schopnosti Španělska v monitoringu hranic, námořních tras i bezpečnostních operací.
Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE v pátek předal španělské civilní stráži Guardia Civil stroje za čtyři miliony eur, což je v přepočtu téměř 100 milionů korun. Stalo se tak zhruba měsíc po oznámení kontraktu. Letouny Španělsku pomohou monitorovat námořní trasy a hranice.
Primoco UAV SE je největším evropským výrobcem středně těžkých bezpilotních letounů. Letoun One 150 se využívá k monitorování požárů, zajišťování mobilního spojení, podpoře záchranných operací při přírodních katastrofách, sledování životního prostředí či k ostraze hranic a pobřeží. V obranném sektoru je nasazován například pro vojenský průzkum.
Guardia Civil (civilní stráž) je celostátní elitní bezpečnostní sbor s vojenskou strukturou, který na území Španělska plní široké spektrum úkolů. Příslušníci sboru bojují proti mezinárodnímu organizovanému zločinu, pašeráckým sítím a nelegální migraci. Zajišťují ochranu státních hranic, rozsáhlého pobřeží, strategických přístavů, letišť i kritické infrastruktury a také vedou protiteroristické operace či chrání přírodní bohatství.
Letouny One 150 bude stráž využívat vedle monitoringu hranic a námořních tras také k podpoře bezpečnostních operací. "Díky své výdrži, pokročilým senzorům a certifikaci pro provoz v běžném vzdušném prostoru představují významné posílení technologických schopností tohoto elitního bezpečnostního sboru," uvedla firma.
Kontrakt navazuje na loňský rok, kdy získala zakázky na dodávku 42 letounů v celkové hodnotě 1,06 miliardy korun. Společnost zároveň pokračuje v rozvoji svého zázemí na domovském továrním letišti v Písku-Krašovicích, kde buduje hangár a výcvikové prostory. Dokončena je hrubá stavba, nyní se pracuje na interiérech a dokončení je naplánováno na první polovinu letošního roku.
Koncem loňského roku společnost požádala o stavební povolení pro výrobní halu v katastru města Písek. Ta vznikne v přilehlé průmyslové zóně a po dokončení umožní společnosti navýšit maximální výrobní kapacitu až na 300 bezpilotních letadel ročně.