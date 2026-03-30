Primoco dodalo drony za 100 milionů Kč španělské Guardia Civil. Plánuje navýšit produkci až na 300 dronů ročně

30.03.2026 14:40
Autor: ČTK

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE dokončil významnou zakázku pro španělskou Guardia Civil, které předal letouny One 150 v hodnotě 4 milionů eur. Stroje posílí schopnosti Španělska v monitoringu hranic, námořních tras i bezpečnostních operací.

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE v pátek předal španělské civilní stráži Guardia Civil stroje za čtyři miliony eur, což je v přepočtu téměř 100 milionů korun. Stalo se tak zhruba měsíc po oznámení kontraktu. Letouny Španělsku pomohou monitorovat námořní trasy a hranice.

Primoco

Primoco UAV SE je největším evropským výrobcem středně těžkých bezpilotních letounů. Letoun One 150 se využívá k monitorování požárů, zajišťování mobilního spojení, podpoře záchranných operací při přírodních katastrofách, sledování životního prostředí či k ostraze hranic a pobřeží. V obranném sektoru je nasazován například pro vojenský průzkum.

Guardia Civil (civilní stráž) je celostátní elitní bezpečnostní sbor s vojenskou strukturou, který na území Španělska plní široké spektrum úkolů. Příslušníci sboru bojují proti mezinárodnímu organizovanému zločinu, pašeráckým sítím a nelegální migraci. Zajišťují ochranu státních hranic, rozsáhlého pobřeží, strategických přístavů, letišť i kritické infrastruktury a také vedou protiteroristické operace či chrání přírodní bohatství.

Letouny One 150 bude stráž využívat vedle monitoringu hranic a námořních tras také k podpoře bezpečnostních operací. "Díky své výdrži, pokročilým senzorům a certifikaci pro provoz v běžném vzdušném prostoru představují významné posílení technologických schopností tohoto elitního bezpečnostního sboru," uvedla firma.

Kontrakt navazuje na loňský rok, kdy získala zakázky na dodávku 42 letounů v celkové hodnotě 1,06 miliardy korun. Společnost zároveň pokračuje v rozvoji svého zázemí na domovském továrním letišti v Písku-Krašovicích, kde buduje hangár a výcvikové prostory. Dokončena je hrubá stavba, nyní se pracuje na interiérech a dokončení je naplánováno na první polovinu letošního roku.

Koncem loňského roku společnost požádala o stavební povolení pro výrobní halu v katastru města Písek. Ta vznikne v přilehlé průmyslové zóně a po dokončení umožní společnosti navýšit maximální výrobní kapacitu až na 300 bezpilotních letadel ročně.


