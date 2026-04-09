Meziroční růst českého průmyslu dál zpomalil, v únoru výroba stoupla o 1,3 %

09.04.2026 9:34
Autor: ČTK

Průmyslová výroba v Česku třetí měsíc za sebou zpomalila meziroční růst. V únoru se zvýšila o 1,3 procenta po lednovém revidovaném nárůstu o 2,7 procenta. Únorový výsledek podpořil kovozpracující či automobilový průmysl. Proti lednu se průmyslová produkce zvýšila také o 1,3 procenta, hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 1,6 procenta. Informace dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

"Růst průmyslové výroby v únoru pokračoval. Ke kladnému výsledku nejvíce přispěly kovozpracující či automobilový průmysl. Záporným směrem vývoj nejvíce ovlivnila výroba elektřiny a plynu, kde se projevily zejména plánované odstávky v některých elektrárnách," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka. Růst ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení podle něj zčásti ovlivnilo srovnání s nízkými čísly z loňska.

Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 2,5 procenta, z Česka klesly o 0,3 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových průmyslových zakázek nižší o šest procent zejména kvůli vysoké lednové srovnávací základně v automobilovém průmyslu. "Meziroční růst hodnoty nových zakázek v průmyslu nejvíce ovlivnilo odvětví výroby strojů a zařízení, kde přibyly zakázky směřující například do energetiky nebo do stavebnictví," uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Klesla hodnota zakázek v automobilovém, chemickém, papírenském a textilním průmyslu.

V průmyslu dál ubývalo zaměstnanců. Jejich průměrný evidenční počet se v únoru meziročně snížil o 1,1 procenta. Průměrné mzdy v průmyslu byly meziročně vyšší o 6,6 procenta.


Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět