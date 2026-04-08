Rozbřesk: Další íránské TACO potvrdilo silnou vazbu forexu na ropu

Další íránské TACO v podobě 14denního příměří, jež uvolní Hormuzský průliv pro více než 800 uvízlých tankerů v Perském zálivu, činí řadu včerejších předpovědí a expertních odhadů bezcennými. Markantní propad ropy opět potvrdil silnou vazbu eurodolaru a středoevropského forexu na ceny ropy.
Podíváme-li se na noční vývoj cen ropy Brent, tak propad ceny od včerejší 23. hodiny do dnešní osmé hodiny ranní činí přibližně 11 %, zatímco eurodolar povyskočil za stejnou periodu o necelých 0,8 %. To je prakticky přesně, jak odhaduje náš jednoduchý tržní model, který avizuje, že na nabídkový ropný šok v podobě propadu ceny ropy o 10 % by se měl eurodolar posunout o 0,65 % výše.
Jak reagovaly na noční ropnou volatilitu středoevropské forexové trhy? Měnové páry EUR/CZK a EUR/PLN se propadly relativně mírně o 0,33 %, respektive o 0,45 %. Noční propad páru EUR/HUF byl výraznější, činil 1,2 %.
Jestliže včerejší noc podle nás přinesla další potvrzení toho, že současný nabídkový šok stále hýbe námi sledovanými forexovými trhy, tak ovšem nikde není psáno, že výše uvedená vazba přetrvá i v následujících týdnech. Výše uvedené vazby na ropu by se zřejmě velmi rychle rozvolnily, pokud by se ukázalo, že zprůchodnění Hormuzského průlivu vede k podstatně nižší volatilitě cen ropy, která by se navíc odehrávala i na úrovních hluboko pod 100 USD za barel.
TRHY
Koruna
Dočasné americko-íránské příměří je dnes ráno dobrou zprávou pro korunu. Ta díky levnější ropě a oslabujícímu dolaru posiluje k 24,40 EUR/CZK a během dne může své zisky dále rozšířit. Ze střednědobého pohledu bude ale zásadní, zda dočasné příměří opravdu povede k trvalému zprůchodnění Hormuzu, nebo dojde k opětovné eskalaci.
Eurodolar
Další íránské TACO a razantní noční propad cen ropy o více než 10 % zafungoval přesně podle námi odhadnutého mustru, když eurodolar poskočil o figuru výše a dostal se až k hranici 1,17. V tuto chvíli není podstatné, že příměří má trvat jen 14 dní a vágní podmínky nevyhovují ani jedné straně. Hormuzský průliv je zprůchodněn, a to bude tlačit ropu níže, snižovat averzi k riziku a stejně tak i eurodolar.
Každopádně nelze zapomínat ani na data, která budou dnes odpoledne v USA velmi zajímavá, neboť budou ve hře spotřebitelské výdaje a cenový deflátor za měsíc únor. Pro Fed bude důležitý především výsledek jádrové inflace (PCE), kdy trh odhaduje poměrně silný meziměsíční přírůstek o 0,4 % (náš nowcast implikuje nižší číslo).