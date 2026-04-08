Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Delta Air Lines jsou ve ztrátě, celoroční výhled kvůli válce nevydaly

08.04.2026 15:25
Autor: ČTK

Americká letecká společnost Delta Air Lines se v prvním čtvrtletí kvůli růstu nákladů propadla do čisté ztráty 289 milionů dolarů (zhruba šest miliard Kč) po zisku 240 milionů dolarů před rokem. Uvedla také, že výrazně omezí plány na zvyšování přepravních kapacit. Reaguje tak na růst cen pohonných hmot, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě.

Delta podle svého šéfa Eda Bastiana předpokládá, že ve druhém čtvrtletí zhruba 40 až 50 procent dodatečných nákladů na paliva pokryje díky zvýšení cen letenek, uvedla agentura Reuters. Delta kvůli konfliktu na Blízkém východě zrušila lety z New Yorku do Tel Avivu a zatím odložila obnovení linky Atlanta–Tel Aviv.

Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl k prudkému zdražování ropy a ropných produktů po celém světě. Ceny leteckého paliva se od konce února téměř zdvojnásobily, což má negativní dopad na provoz leteckých společností. Pohonné hmoty obvykle tvoří zhruba čtvrtinu jejich provozních nákladů.

Bastian dnes varoval, že vzestup cen paliv povede ke strukturálním změnám v celém odvětví letecké dopravy. "Oddělí to vítěze od ostatních a donutí slabší hráče k poměrně zásadním krokům," uvedl.

Po očištění od mimořádných položek se čistý zisk Delty v prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 45 procent na 423 milionů dolarů, což je 0,64 dolaru na akcii. Firma předpověděla, že ve druhém čtvrtletí bude zisk na akcii činit 1,00 až 1,50 dolaru. V průměru tak její prognóza činí 1,25 dolaru na akcii, takže zaostává za odhady analytiků. Ti v anketě společnosti LSEG odhadovali zisk na akcii ve druhém čtvrtletí v průměru na 1,41 dolaru.

Delta předpokládá, že její náklady na pohonné hmoty budou ve druhém čtvrtletí kvůli růstu cen o více než dvě miliardy dolarů vyšší než před rokem. Vzhledem k přetrvávající nejistotě se ale firma rozhodla, že zatím nebude aktualizovat svůj celoroční výhled. Začátkem roku Delta předpověděla, že za celý letošní rok vykáže zisk 6,50 až 7,50 dolaru na akcii.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
08.04.2026
17:15Ekonomika poroste, inflace také. Co bude dělat Fed?
17:10Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří
15:50Jestli na to máte nervy, využijte poklesů pro vstup, radí Psarofagis z Bloomberg Intelligence  
15:25Delta Air Lines jsou ve ztrátě, celoroční výhled kvůli válce nevydaly
14:40Ziskům o válce nikdo neřekl, trhy se odráží ode dna?
12:54PODCAST Analytický radar: Vyšší cílová cena ČEZ, ale také opatrnost. Restrukturalizace jako klíč?  
11:36Nejhorší je za námi a akcie rychle mažou válečné ztráty. Najdou i nový motor růstu?  
11:31Příměří s Íránem zanechává pět hlavních nezodpovězených otázek
11:15UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL XS2764457078
10:03JPMorgan: Akcie zřejmě našly dno, příměří s Íránem oživuje chuť riskovat  
9:10Příměří přineslo úlevu na ropě. Brent je pod 94 dolary
8:59ČEZ, a.s.: Konsolidovaná zpráva o platbách orgánům správy členského státu EU nebo třetí země za rok 2025
8:57Rozbřesk: Další íránské TACO potvrdilo silnou vazbu forexu na ropu
8:47Írán, USA a Izrael souhlasí s příměřím, Hormuz se otevře. Ropa prudce klesá, futures vystřelily nahoru  
6:04Stabilizující se trh práce a ropná normalizace od poloviny dubna?
07.04.2026
17:46Jak by to mohlo letos a příští rok vypadat s americkou a evropskou ekonomikou?
15:44PODCAST Týdenní výhled: Trh přestal brát Trumpovy hrozby vážně, americká inflace má skokově narůst  
14:50Wall Street čeká silná výsledková sezóna, trhy ale sledují válku a ropu
14:21Výsledková sezóna v USA: Kalendář pro 1. čtvrtletí 2026
14:20Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 1. čtvrtletí 2026

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
20:00USA - Zápis z jednání FOMC
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět