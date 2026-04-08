Delta Air Lines jsou ve ztrátě, celoroční výhled kvůli válce nevydaly

Americká letecká společnost Delta Air Lines se v prvním čtvrtletí kvůli růstu nákladů propadla do čisté ztráty 289 milionů dolarů (zhruba šest miliard Kč) po zisku 240 milionů dolarů před rokem. Uvedla také, že výrazně omezí plány na zvyšování přepravních kapacit. Reaguje tak na růst cen pohonných hmot, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě.
Delta podle svého šéfa Eda Bastiana předpokládá, že ve druhém čtvrtletí zhruba 40 až 50 procent dodatečných nákladů na paliva pokryje díky zvýšení cen letenek, uvedla agentura Reuters. Delta kvůli konfliktu na Blízkém východě zrušila lety z New Yorku do Tel a zatím odložila obnovení linky Atlanta–Tel Aviv.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl k prudkému zdražování ropy a ropných produktů po celém světě. Ceny leteckého paliva se od konce února téměř zdvojnásobily, což má negativní dopad na provoz leteckých společností. Pohonné hmoty obvykle tvoří zhruba čtvrtinu jejich provozních nákladů.
Bastian dnes varoval, že vzestup cen paliv povede ke strukturálním změnám v celém odvětví letecké dopravy. "Oddělí to vítěze od ostatních a donutí slabší hráče k poměrně zásadním krokům," uvedl.
Po očištění od mimořádných položek se čistý zisk Delty v prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 45 procent na 423 milionů dolarů, což je 0,64 dolaru na akcii. Firma předpověděla, že ve druhém čtvrtletí bude zisk na akcii činit 1,00 až 1,50 dolaru. V průměru tak její prognóza činí 1,25 dolaru na akcii, takže zaostává za odhady analytiků. Ti v anketě společnosti LSEG odhadovali zisk na akcii ve druhém čtvrtletí v průměru na 1,41 dolaru.
Delta předpokládá, že její náklady na pohonné hmoty budou ve druhém čtvrtletí kvůli růstu cen o více než dvě miliardy dolarů vyšší než před rokem. Vzhledem k přetrvávající nejistotě se ale firma rozhodla, že zatím nebude aktualizovat svůj celoroční výhled. Začátkem roku Delta předpověděla, že za celý letošní rok vykáže zisk 6,50 až 7,50 dolaru na akcii.