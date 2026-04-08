Ziskům o válce nikdo neřekl, trhy se odráží ode dna?

Meera Panditová z Asset Management na CNBC řekla, že letošní rok by se mohl nést ve znamení silného fundamentu, ale slabého sentimentu. „Odhadům ziskovosti obchodovaných společností nikdo neřekl, že je tu válka,“ uvedla v narážce na to, jak se tyto předpovědi vyvíjí. Zatímco na počátku roku se čekal růst zisků o 15 %, nyní je to podle ní o 17 %, takže došlo dokonce ke zlepšení.
Panditová uvedla, že v podobných dobách, jako je ta současná, je obvykle korelace mezi akciemi vysoká, protože vše klesá. Nyní se ale korelace drží ve srovnání s předchozími lety poměrně nízko. To znamená, že existuje prostor pro vybírání jednotlivých akcií a podle expertky na trhu skutečně příležitosti jsou. Celkově na trh stále působí téma nových technologií, které se mimo jiné promítá do průmyslu nebo utilit. Tak tomu bude ještě roky, ale nyní platí, že větší skoky trhu směrem nahoru mohou být jen krátkodobé, pokud nedojde k udržitelnému a znatelnému poklesu cen ropy.
Panditová poukázala na skutečnost, že v technologickém sektoru nastal znatelný posun. Dříve totiž šlo o odvětví, které nevyžadovalo vysoké investice, nyní platí opak a jde o odvětví kapitálově náročné. Příčinou jsou investice do infrastruktury spojené s umělou inteligencí, které se ale promítají i do dění jinde. Třeba co se týče poptávky po elektrické energii. Akcie ve skupině Mag7 se nyní obchodují s poměrem cen akcií k ziskům na hodnotě u 23, před korekcí přitom PE bylo u 29. K tomu expertka dodala, že „nyní je více příležitostí vybírat“. Navíc poukázala i na růst některých zahraničních trhů. Zmínila Tchaj-wan, Koreu a další země, které jsou provázány s investicemi do AI infrastruktury a tamní společnosti vykazují rostoucí zisky.
Ed Yardeni z Yardeni Research pak na CNBC řekl, že podle něj již americké akciové trhy dosáhly svého dna. Mohou jej sice ještě znovu otestovat, ale celkově už podle experta níž nezamíří. Pokud válka skončí do dvou, tří týdnů, ekonomika bude dál růst a zisky obchodovaných společností také. Poukázal také na to, že Spojené státy jsou nyní čistým exportérem ropy a vyšší ceny této komodity tak mají na americké hospodářství i svůj pozitivní vliv. Ekonom také připomněl, že v prosinci změnil své doporučení na americké technologické akcie na podvážit. Nyní jej ale zvýšil na neutrální a hlavním důvodem je to, jak moc korigovaly valuace této skupiny akcií.
Kevin Mahn z Hennion & Walsh Asset Management na CNBC řekl, že krátkodobá volatilita na trhu pravděpodobně zůstane. Pokud by ale do dvou tří týdnů došlo k vyřešení konfliktu, trhy se vrátí k tématům, na které se zaměřovaly před ním. Tedy zejména k umělé inteligenci. K ní řekl, že je lepší zaměřit se na to, co bylo v rámci investic do AI infrastruktury kupováno, než na to, kdo to kupoval a kupuje. Hyperscaleři podle experta alespoň letošní rok výrazně své investice neomezí a platí, že ty nebudou fungovat, pokud nebude například dostatek elektrické energie. I proto se expert zaměřuje třeba na některé utility. Ty navíc platí vyšší dividendy.
Mahn si myslí, že „čím déle budou ceny ropy vysoko, o to méně budou mít spotřebitelé na své výdaje.“ To znamená složitější situaci pro americkou centrální banku, protože ceny ropy budou mít inflační dopad, ale zároveň bude ekonomická aktivita tlumena chováním spotřebitelů. Ve výsledku se tak Fed může rozhodnout, že po nějakou dobu nebude dělat žádné změny ve své politice.