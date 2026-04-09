Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Křehké příměří na Blízkém východě. Trhy slaví, realita se ale příliš nemění

Rozbřesk: Křehké příměří na Blízkém východě. Trhy slaví, realita se ale příliš nemění

09.04.2026 9:00
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Dočasné příměří mezi Spojenými státy a Íránem přineslo na trhy znatelnou úlevu. Nejsledovanější cena severomořské ropy Brent propadla o zhruba 13 % na 95 dolarů za barel, na což reagovaly euforicky globální akciové trhy, o něco střízlivěji posilovaly i dluhopisové trhy. Naopak ztráty si připisuje americký dolar, jehož role bezpečného přístavu se stává pro investory méně atraktivní.

Akciové trhy aktuálně zaceňují výrazně optimistický scénář – tedy že konflikt fakticky skončil a po dvoutýdenním klidu zbraní bude následovat trvalá mírová dohoda. A s ní i rychlá normalizace energetických toků skrze Hormuzský průliv, díky čemuž bude mít aktuální ekonomický šok jen krátkého trvání. To by byla pochopitelně skvělá zpráva, má to ale jeden háček.

Již v prvních 24 hodinách byl klid zbraní několikrát narušen. Írán dál útočí na státy Perského zálivu a včera zasáhl i klíčový saúdský ropovod k Rudému moři, který částečně nahrazuje Hormuzský průliv. Izrael, nad jehož kroky nemá Donald Trump plnou kontrolu, mezitím zintenzivnil údery na Libanon. Reakce Íránu na sebe nenechala dlouho čekat – žádné okamžité a úplné otevření Hormuzu se zatím nekoná, jak ukazují data z úžiny (za poslední den proplulo jen sedm lodí).

I proto se nám zdá, že akciové trhy jsou možná až příliš optimistické a realitu nyní lépe reflektují dluhopisové trhy. Na ty dorazila po uzavření příměří rovněž úleva, ale rozhodně ne euforie. Nejistota je totiž i nadále enormní a spousta otázek zůstává nezodpovězených. Tou nejdůležitější je, zda časově omezené, politicky křehké a vojensky snadno narušitelné příměří vydrží i za dva týdny.

Ke ztlumení negativních ekonomických dopadů je nyní zásadní brzké zprůchodnění Hormuzského průlivu. Ropa sice na papírovém trhu výrazně zlevnila, když se z její ceny odmazala „prémie za paniku“, fyzický trh však zůstává v extrémní nerovnováze, jíž může ulevit jen obnovení toků přes Hormuz.

I z pohledu české ekonomiky je úleva na trzích vítanou zprávou, která by se měla relativně svižně projevit v nižších cenách pohonných hmot na čerpacích stanicích. Příměří zároveň zvyšuje šanci, že negativní energetický impuls do ekonomiky bude jednorázovým šokem – tedy snižuje pravděpodobnost naplnění extrémně negativních scénářů pro růst HDP tuzemské ekonomiky, celkovou inflaci i úrokové sazby ČNB.

TRHY

Koruna

Česká koruna oceňuje dočasné, byť velmi křehké (viz úvodník) americko-íránské příměří a posílila pod hladinu 24,40 EUR/CZK. Situace ale zůstává i nadále napjatá, což znamená, že zisky koruny nemusí být prozatím trvalé. Dnes ráno budou publikovány únorové výsledky tuzemského průmyslu a stavebnictví, nicméně půjde o „stará“ čísla vzhledem k propuknutí konfliktu na Blízkém východě.

Člen bankovní rady Jakub Seidler včera poskytl rozhovor Hospodářským novinám (před uzavřením příměří), ve kterém upozornil, že aktuální šok přichází v nepříjemnou chvíli, kdy jsou po inflační vlně stále křehká inflační očekávání. To zvyšuje riziko rychlejšího/intenzivnějšího přenosu nabídkového šoku do dalších částí ekonomiky a zároveň klade zvýšené nároky na komunikaci ze strany centrální banky, stejně jako včasnost její případné reakce.

Eurodolar

Včera eurodolar zažil klasický příklad rotace rizika. Ropa se po neočekávané dohodě o příměří mezi USA a Íránem propadla o více než 13 %, což nejprve podpořilo rizikový sentiment a poslalo EUR/USD nahoru nad 1,17. Po zveřejnění podrobného zápisu FOMC měnový pár lehce korigoval zisky, neboť potvrdil mírně jestřábí postoj Fedu a obavy z inflačních rizik. Měnovému páru také večer neprospělo to, že negativní korekce ceny ropy se rovněž začala vypařovat.

Vzhledem k tomu, že příměří mezi USA a Íránem je porušováno a cena ropy roste, tak trh musí i nadále sledovat vývoj v Perském zálivu. Nicméně dnes odpoledne přijdou na řadu také zajímavá data z USA, neboť budou ve hře spotřebitelské výdaje a cenový deflátor za měsíc únor. Pro Fed bude důležitý především výsledek jádrové inflace (PCE), kdy trh odhaduje poměrně silný meziměsíční přírůstek o 0,4 % (náš nowcast implikuje nižší číslo).

Zlotý

Polská centrální banka bude dnes odpoledne rozhodovat o úrokových sazbách a navzdory překotným událostem, které se odehrály od posledního zasedání, lze téměř s jistotou očekávat, že oficiální úrokové sazby zůstanou beze změny. NBP na rozdíl od ECB volila s ohledem na proinflační dopad vyšších cen ropy velmi opatrnou rétoriku. To se nakonec ukázalo velmi prozíravé, a to nejen s ohledem na poslední íránské TACO, ale i fakt, že se polská vláda rozhodla snížením nepřímých daní na benzín a naftu proinflační efekt potlačit. NBP tak může několik měsíců zůstat v módu „počkáme a uvidíme“, kam se ropa a polská inflace na jaře dostane.

 

Čtěte více:

Ekonomika poroste, inflace také. Co bude dělat Fed?
08.04.2026 17:15
Ekonomika poroste, inflace také. Co bude dělat Fed?
Pokud se naplní předpovědi Commerzbank, Goldman Sachs, či pomyslného k...
Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří
08.04.2026 17:10
Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří
Írán dnes zastavil ropné tankery proplouvající Hormuzským průlivem pot...
Ropa znovu roste, protože Hormuz zůstává zavřený, futures jsou v záporu
09.04.2026 8:39
Ropa znovu roste, protože Hormuz zůstává zavřený, futures jsou v záporu
Doprava přes Hormuz nadále převážně stojí, a tak ropa znovu zdražuje....


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
09.04.2026
14:05Bloky v Dukovanech bude podle ČEZ možné provozovat až 80 let, vyžádalo by si to miliardové investice
13:20Provoz v Hormuzu se jen tak rychle nenormalizuje. Může to trvat měsíce, varují analytici
12:46ČNB v prvním čtvrtletí koupila pět tun zlata
11:45Ředitel Mercedes-Benz: Cesta vede přes elektromobily i spalovací motory, auta se stávají životním prostorem
10:19Pokračující boje i Fed přibrzdily nadšení investorů, pesimismus by však propuknout neměl  
9:34Meziroční růst českého průmyslu dál zpomalil, v únoru výroba stoupla o 1,3 %
9:00Rozbřesk: Křehké příměří na Blízkém východě. Trhy slaví, realita se ale příliš nemění
8:53Primoco postaví za 750 milionů nový závod v Písku
8:39Ropa znovu roste, protože Hormuz zůstává zavřený, futures jsou v záporu  
6:01Maďarské volby jako klíčový tržní katalyzátor. Investoři sází na změnu kurzu
08.04.2026
22:01Akcie prudce posílily po příměří mezi USA a Íránem, ropa výrazně oslabila  
17:15Ekonomika poroste, inflace také. Co bude dělat Fed?
17:10Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří
15:50Jestli na to máte nervy, využijte poklesů pro vstup, radí Psarofagis z Bloomberg Intelligence  
15:25Delta Air Lines jsou ve ztrátě, celoroční výhled kvůli válce nevydaly
14:40Ziskům o válce nikdo neřekl, trhy se odráží ode dna?
12:54PODCAST Analytický radar: Vyšší cílová cena ČEZ, ale také opatrnost. Restrukturalizace jako klíč?  
11:36Nejhorší je za námi a akcie rychle mažou válečné ztráty. Najdou i nový motor růstu?  
11:31Příměří s Íránem zanechává pět hlavních nezodpovězených otázek
11:15UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL XS2764457078

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět