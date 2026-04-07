Rozbřesk: Inflace v potravinách bude vyšší zejména v roce 2027, růst cen koruně nepomůže

Česká inflace vyskočila v březnu z únorových 1,4 % na 1,9 % — těsně pod inflační cíl České národní banky — a za celým pohybem stojí výhradně zdražení pohonných hmot. Benzín zdražil meziměsíčně o více než 20 %, nafta o více než 40 %. Březnové číslo přesto mírně zaostalo za naším odhadem 2,1 %, a to především proto, že ceny potravin dále klesaly — meziročně o 1,1 %. Potravinová deflace však rozhodně není nic, na co by bylo rozumné spoléhat.
Po většinu letošního roku působily v potravinovém výrobním řetězci spíše deflační síly: nadprodukce v některých segmentech, zejména v mlékárenství, a nižší ceny energií. Potraviny tak byly spolu s administrativně upravenými cenami energií hlavním důvodem, proč jsme v našem výhledu předpokládali velmi nízkou inflaci v průběhu celého roku 2026. Vypuknutí íránského konfliktu tento obraz podstatně změnilo. Ceny potravin pravděpodobně nebudou reagovat okamžitě — klíčové bude, jak se budou vyvíjet ceny plynu a elektrické energie v průmyslové výrobě. Ceny plynu již výrazně vzrostly, z přibližně 30 EUR/MWh na více než 50 EUR/MWh, a čím déle konflikt potrvá, tím silnější tlak na navazující ceny lze očekávat. Ceny elektřiny zatím drží zejména zlevňující emisní povolenky — tato pojistka však není neochvějná.
Již nyní je relativně zřejmé, že energeticky náročná výroba potravin a zboží pocítí dění na trzích s určitým zpožděním. V potravinářství jsou nejvíce exponovaní producenti cukru, zpracovatelé mléčných výrobků a živočišná výroba včetně navazujícího zpracování masa. Naše modelové propočty naznačují, že pokud by ceny pohonných hmot a energií zůstaly na stávajících úrovních po dobu následujících dvou měsíců — bez dalšího nárůstu — mohly by ceny potravin kumulativně vzrůst průměrně přibližně o 5 % během příštích dvou let, přičemž nejvýraznější efekt bychom pocítili v průběhu roku 2027.
Ceny potravin přitom nejsou důležité jen pro svou váhu ve spotřebitelském koši (16,9 %), ale také proto, že výrazně ovlivňují inflační očekávání českých domácností. To bude jeden z klíčových faktorů, které bude ČNB pečlivě sledovat. Inflační očekávání se od poslední energetické krize dosud plně neukotvila — tento deficit se projevuje přetrvávajícím mzdovým růstem nad 7 % a inflací ve službách.
Nejistota ohledně inflačního výhledu proto zůstává vysoká. V nejbližších měsících očekáváme mírné zrychlení inflace, tažené primárně pohonnými hmotami. V létě by inflace měla poněkud poklesnout, jak bude odeznívat potravinová deflační vlna nastartovaná na konci roku 2025. Poté by se měla opět vydat vzhůru — vrchol sekundárních efektů vyšších cen energií a pohonných hmot do zboží a potravin, ať bude jakkoli silný, nejspíše přijde na jaře a v létě 2027. Náš základní scénář počítá pro rok 2026 s průměrnou inflací kolem 2 % a pro rok 2027 s hodnotou blížící se 3 %. Obě čísla jsou přitom zatížena nadstandardní mírou nejistoty…..
TRHY
Koruna
Česká koruna vyčkává na další vývoj konfliktu v Íránu v těsné blízkosti 24,50 EUR/CZK. Z defenzivy ji těžko dostane dění na domácí scéně, i když může být často zajímavé. Dnešní inflace (viz úvodník) by za normálních podmínek pro korunu byla asi lehce příznivou zprávou. Vzhledem k opatrné „wait and see“ pozici ČNB (kontrastující s jestřábí ECB) si však od ní nelze mnoho slibovat a trhy v Česku budou dál primárně sledovat pohyb cen ropy a eurodolaru.
Eurodolar
Ani relativně dobrá páteční data z trhu práce, ani ultimátum amerického prezidenta Trumpa vůči Íránu ohledně uzavření dohody o příměří aktuálně dolaru příliš nepomáhají. Zdá se, že trh stále věří v dohodu na poslední chvíli, která by Írán ušetřila od masivního bombardování ze strany USA a dost možná by vedla i k vylodění na některém z menších íránských ostrůvků v Perském zálivu. To by zcela jistě vedlo k další eskalaci a odplatě Íránu v podobě útoků na ropnou infrastrukturu okolních zemí.
Nicméně pokud nebudou v průběhu dne přicházet zprávy o tom, že se rýsuje dohoda, tak s blížícím se termínem udaným naposledy prezidentem Trumpem (dnes v noci ve dvě hodiny středoevropského času) se bude zvyšovat nervozita a cena ropy bude stoupat na nová maxima. V takové případě očekávejme, že se eurodolar bude tlačit směrem dolů zpátky pod hladinu 1,15.