BlackRock překonal odhady a zaznamenal rekordní příliv do ETF

Největší světový správce aktiv na svět překonal odhady trhu, když v letošním prvním čtvrtletí vygeneroval na tržbách 6,7 miliardy dolarů (meziročně +27 %) při konsenzu o 300 milionů nižším. Výrazně nad očekáváním skončil také upravený zisk na akcii, který vzrostl meziročně o 11 procent na 12,53 dolaru oproti odhadovaným 11,48 dolaru.
Akcie společnosti reagovaly v úterním premarketu na výsledky pozitivně, když posilovaly přibližně o 2,8 procenta.
Objem spravovaných aktiv BlackRocku vzrostl o pětinu na 13,89 bilionu dolarů, což je lehounce pod odhady Wall Street (13,92 bil. USD). Ve srovnání s rekordním čtvrtým kvartálem 2025 se pak jedná o jednoprocentní pokles.
Celkové čisté přílivy kapitálu dosáhly v průběhu čtvrtletí 136 miliard dolarů, z toho rekordních 130 miliard směřovalo do ETF platformy iShares. K růstu dále přispěly aktivně řízené strategie a privátní trhy.
„BlackRock má za sebou jeden z nejsilnějších vstupů do roku v celé své historii,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva Larry Fink. Podle něj výsledky potvrzují dlouhodobě zrychlující dynamiku firmy a silné vztahy s klienty. Za posledních dvanáct měsíců svěřili klienti BlackRocku nové prostředky v objemu 744 miliard dolarů, což se promítlo do desetiprocentního organického růstu základních poplatkových výnosů, dodal Fink.
Upravený provozní zisk společnosti se meziročně zvýšil o 31 procent na 2,67 miliardy dolarů. Provozní marže se zlepšila na 44,5 procenta z loňských 43,2 procenta.
Výrazný růst zaznamenal také segment technologických služeb a předplatného, kde tržby stouply oproti loňskému období o 22 procent. Společnost růst přičítá zejména pokračující poptávce po investiční platformě Aladdin a rovněž přínosu nedávné akvizice společnosti Preqin.