Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Ve věku 89 let zemřel Mark Mobius, průkopník investování na rozvíjejících se trzích

16.04.2026 10:48
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Ve věku 89 let zemřel Mark Mobius, jeden z nejvlivnějších investorů své doby a průkopník investování na rozvíjejících se trzích. Po více než čtyři desetiletí ukazoval investorům příležitosti v regionech, které většina Wall Street přehlížela – od Asie, přes Latinskou Ameriku, až po Afriku. Díky své neúnavné práci v terénu, dlouhodobým nadvýnosům a důrazu na fundamenty se stal symbolem investování mimo hlavní proud a inspirací pro několik generací správců kapitálu.

Včera zemřel Mark Mobius, který díky svým praktickým poznatkům za více než čtyři desetiletí své kariéry upozorňoval investory na rozvíjející se trhy. Během více než 30 let svého působení ve společnosti Franklin Templeton se Mobius oficiálně stal propagátorem investic v regionu Afriky, Asie, východní Evropy a Latinské Ameriky a založil jeden z prvních podílových fondů zaměřených na rychle se rozvíjející nové trhy, píše Bloomberg.

Mobius byl přezdívaný jako Indiana Jones rozvíjejících se trhů pro svou ochotu otevírat nové, někdy i riskantní příležitosti. „Volatilita,“ jak napsal v knize Passport to Profits, „není nepřítelem, kterého se máme bát, ale znamením, že příležitost je na dosah ruky.“

V davu investičních poradců se vyznačoval mimo jiné svou dokonale oholenou hlavou, která přispěla k jeho další přezdívce Bald Eagle, v překladu „holohlavý orel“. Jeho účes vznikl poté, co mu požár v bytě poškodil vlasy a zbytek si oholil, jak uvádí ve svých pamětech z roku 1997.



Nebál se vyhrnout si rukávy

Mobius, který částečně sídlil v Singapuru, cestoval 250 až 300 dní v roce ve svém soukromém tryskáči Gulfstream IV a navštěvoval továrny a distributory v odlehlých koutech světa, kde hledal investiční příležitosti. „Na něm bylo jedinečné to, že si opravdu vyhrnul rukávy a pustil se do toho tam, kde se nacházely příležitosti,“ řekl veterán Wall Street Ed Yardeni v rozhovoru pro Bloomberg Television, kde označil ho za „giganta“ v globální investiční komunitě. „Myslím, že díky jeho vůdčí roli jsme viděli, že se investování na rozvíjejících se trzích uchytilo.“

Joseph Bernhard Mark Mobius se narodil 17. srpna 1936 v Bellmore na Long Islandu v New Yorku. Jeho německý otec, Paul Mobius, byl lodním kuchařem a pekařem. Jeho matka, dříve Maria Louisa Colon, byla Portoričanka. Spolu se svými dvěma bratry, Hansem a Paulem, vyrůstal Mobius v prostředí, kde se doma mluvilo německy a španělsky.

V roce 1955 získal Mobius stipendium na studium dramatických umění na Bostonské univerzitě a pracoval jako pianista v nočním klubu, čímž si vydělával na své vzdělání. Získal bakalářský titul ve výtvarném umění a magisterský titul v oboru komunikace. Následně získal stipendium na studium japonské kultury a japonského jazyka v Kjótu, což v něm probudilo touhu žít a pracovat v Asii. Poté, co v roce 1964 získal doktorát z politologie a ekonomie na MIT, nastoupil do společnosti International Research Associates, kde prováděl průzkumy a další spotřebitelský výzkum v Thajsku a Koreji.

Nakonec se usídlil v Hongkongu, kde založil vlastní konzultační firmu pro sektorový výzkum, a zprávou o hongkongském akciovém trhu se dostal k analýze cenných papírů. Pro britskou burzovní společnost Vickers Da Costa pomohl založit správcovskou firmu zaměřenou na investice na Tchaj-wanu s názvem International Investment Trust.

Průkopník investic do rozvíjejících se trhů

Poté, co společnosti Templeton prezentoval investiční příležitosti, ho v roce 1986 požádala o založení fondu zaměřeného na rozvíjející se trhy. O rok později uvedl tento fond na newyorskou burzu a otevřel malou kancelář v Hongkongu, kde kromě něj pracovali ještě dva čínští analytici. Peníze investoval na šesti trzích: v Hongkongu, na Filipínách, v Singapuru, Malajsii, Mexiku a Thajsku.

„Musíte si uvědomit, že v té době většina zemí nechtěla zahraniční investice,“ vzpomínal Mobius v rozhovoru s Barrym Ritholzem z roku 2022 v rámci podcastové sérii Masters in Business. „Navíc byly buď socialistické, nebo komunistické, jako Čína a Rusko. Východní Evropa samozřejmě vůbec nepřipadala v úvahu. Takže jsme měli jen šest trhů, na kterých jsme mohli investovat, a pak jsme začali expandovat. Trhy se postupně otevíraly. A nakonec jsme investovali asi do 70 různých zemí po celém světě.“

Poté, co Mobius během svého prvního roku v Templetonu ztratil při krachu akciového trhu v říjnu 1987 třetinu hodnoty svého fondu, diverzifikoval své aktivity na další trhy, včetně Argentiny, Mexika, Indonésie a Ruska.

Od roku 1989 až do svého odchodu do důchodu v lednu 2018 dosahoval Mobiusův uzavřený fond průměrného ročního výnosu 13,4 %, uvádí Morningstar Direct. Od roku 2001, kdy vznikl index MSCI Emerging Markets Index, překonával jeho fond u Templetonu tento benchmark v průměru o 1,9 % ročně, uvádí Morningstar. Mobius v roce 2018 založil londýnskou Mobius Capital Partners a dohlížel na aktivně spravované fondy investující do akcií rozvíjejících se trhů. Koncem roku 2023 odešel i odtud, ale nadále hledal investiční příležitosti a založil nový podnik v Dubaji, kde žil tři roky.

Excentrický nomád

Mobius napsal více než tucet knih o investování a ekonomii, včetně knih jako je The Investor’s Guide to Emerging Markets (1994) a výše zmíněné Passport to Profits (1999). Rád šířil aforismy jako „Pokud vidíte světlo na konci tunelu, je na nákup už pozdě.“

V roce 1999 byl pověřen působením v Globálním fóru pro korporátní správu a řízení Světové banky jako spolupředseda pracovní skupiny pro odpovědnost investorů.

Mobius se nikdy neoženil. Jak napsal v knize Passport to Profits, být „nomádem na plný úvazek – ohroženým druhem, kterého jsem dlouho obdivoval pro jeho neústupnou nezávislost, odmítání dodržovat konvenční normy a zoufalou touhu po svobodě – má své výhody i nevýhody.“ „Ačkoli mě někteří lidé pravděpodobně litují, že nemám žádný domov, žádnou rodinu, žádný osobní život, o kterém by se dalo mluvit, můj poněkud excentrický životní styl nabízí neomezené příležitosti k rozmanitosti, stimulaci a kreativitě.“

 

Čtěte více:

Emerging markets lámou rekordy. Investoři tam rotují z předražené Ameriky
11.02.2026 15:05
Emerging markets lámou rekordy. Investoři tam rotují z předražené Ameriky
Od akcií přes měny až po dluhopisy. Všechny typy Emerging markets neb...
Rozvíjející se trhy a rotace od Spojených států
13.02.2026 17:12
Rozvíjející se trhy a rotace od Spojených států
V kurzu jsou opět úvahy i kroky namířené směrem k rotaci od amerických...
Průzkum Fidelity: Geopolitika zesiluje rostoucí rozdíly na rozvíjejících se trzích
30.03.2026 6:09
Průzkum Fidelity: Geopolitika zesiluje rostoucí rozdíly na rozvíjejících se trzích
Rozvíjející se trhy čelí v souvislosti s válkou na Blízkém východě sil...
AI přebíjí geopolitiku. Analytici masivně zvyšují odhady zisků firem z rozvíjejících se trhů
14.04.2026 16:09
AI přebíjí geopolitiku. Analytici masivně zvyšují odhady zisků firem z rozvíjejících se trhů
Zisky firem z rozvíjejících se trhů míří na rekordní úrovně, a to navz...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.04.2026
10:51Evropské akcie pokračují vzhůru opatrným tempem, poté co Amerika zdolala maxima  
10:48Ve věku 89 let zemřel Mark Mobius, průkopník investování na rozvíjejících se trzích
10:04Patria Finance uvádí první korunově zajištěnou investici do atraktivních světových akcií. Je součástí vstupu KBC na rapidně rostoucí trh ETF v Evropě
10:00CSG hlásí nový kontrakt za 300 milionů eur
9:43Poptávka po AI zůstává odolná. TSMC zlepšila výhled tržeb
8:57Rozbřesk: Uhlík na hranicích EU přestává být teorie. CBAM má první cenu
8:56Komerční banka, a.s.: Regulatorní informace - Hlavní akcionáři KB k 31.3.2026 (1Q 2026)
8:50CSG získává velkou zakázku, ECB bude se sazbami vyčkávat a Madison Air Solutions vstoupila na burzu  
6:01Analytický radar: Colt CZ roste díky vyšší marži, širší integraci i stabilnějšímu byznysu
15.04.2026
22:01S&P 500 dosáhl nového maxima díky naději na dohodu s Íránem  
17:44Čeká se znatelná zisková akcelerace, trh rotoval k defenzivě a energetice, cení se hodnotové akcie
15:30Zveme Vás na AUTOMOBILOVÉ KLENOTY 2026! Víkend, kdy se automobilová historie mění v umění
15:05Akcie Aixtronu jsou hitem. Po zlepšeném výhledu vystřelily na 25leté maximum
14:28Odhady Wall Street překonala i Morgan Stanley. Tradingová divize vykázala rekordní tržby
13:32Zisk Bank of America stoupl o 17 procent, překonal odhady
13:28Anthropic láká investory. Valuace by mohla přesáhnout 800 miliard dolarů
11:53Komentář analytika: ASML zvyšuje výhled tržeb na rok 2026, AI dál tlačí poptávku  
10:52Dvouciferný propad akcií Hermes a Kering: slabší výsledky a konflikt na Blízkém východě
10:30Americké trhy téměř na maximech díky technologiím, Írán už není zátěží  
9:47ASML zvyšuje výhled tržeb díky boomu AI. Slabší Q2 a geopolitika ale zůstávají rizikem

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - HDP, y/y
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět