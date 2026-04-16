Ve věku 89 let zemřel Mark Mobius, průkopník investování na rozvíjejících se trzích

Ve věku 89 let zemřel Mark Mobius, jeden z nejvlivnějších investorů své doby a průkopník investování na rozvíjejících se trzích. Po více než čtyři desetiletí ukazoval investorům příležitosti v regionech, které většina Wall Street přehlížela – od Asie, přes Latinskou Ameriku, až po Afriku. Díky své neúnavné práci v terénu, dlouhodobým nadvýnosům a důrazu na fundamenty se stal symbolem investování mimo hlavní proud a inspirací pro několik generací správců kapitálu.
Včera zemřel Mark Mobius, který díky svým praktickým poznatkům za více než čtyři desetiletí své kariéry upozorňoval investory na rozvíjející se trhy. Během více než 30 let svého působení ve společnosti Franklin Templeton se Mobius oficiálně stal propagátorem investic v regionu Afriky, Asie, východní Evropy a Latinské Ameriky a založil jeden z prvních podílových fondů zaměřených na rychle se rozvíjející nové trhy, píše Bloomberg.
Mobius byl přezdívaný jako Indiana Jones rozvíjejících se trhů pro svou ochotu otevírat nové, někdy i riskantní příležitosti. „Volatilita,“ jak napsal v knize Passport to Profits, „není nepřítelem, kterého se máme bát, ale znamením, že příležitost je na dosah ruky.“
V davu investičních poradců se vyznačoval mimo jiné svou dokonale oholenou hlavou, která přispěla k jeho další přezdívce Bald Eagle, v překladu „holohlavý orel“. Jeho účes vznikl poté, co mu požár v bytě poškodil vlasy a zbytek si oholil, jak uvádí ve svých pamětech z roku 1997.
Nebál se vyhrnout si rukávy
Mobius, který částečně sídlil v Singapuru, cestoval 250 až 300 dní v roce ve svém soukromém tryskáči Gulfstream IV a navštěvoval továrny a distributory v odlehlých koutech světa, kde hledal investiční příležitosti. „Na něm bylo jedinečné to, že si opravdu vyhrnul rukávy a pustil se do toho tam, kde se nacházely příležitosti,“ řekl veterán Wall Street Ed Yardeni v rozhovoru pro Bloomberg Television, kde označil ho za „giganta“ v globální investiční komunitě. „Myslím, že díky jeho vůdčí roli jsme viděli, že se investování na rozvíjejících se trzích uchytilo.“
Joseph Bernhard Mark Mobius se narodil 17. srpna 1936 v Bellmore na Long Islandu v New Yorku. Jeho německý otec, Paul Mobius, byl lodním kuchařem a pekařem. Jeho matka, dříve Maria Louisa Colon, byla Portoričanka. Spolu se svými dvěma bratry, Hansem a Paulem, vyrůstal Mobius v prostředí, kde se doma mluvilo německy a španělsky.
V roce 1955 získal Mobius stipendium na studium dramatických umění na Bostonské univerzitě a pracoval jako pianista v nočním klubu, čímž si vydělával na své vzdělání. Získal bakalářský titul ve výtvarném umění a magisterský titul v oboru komunikace. Následně získal stipendium na studium japonské kultury a japonského jazyka v Kjótu, což v něm probudilo touhu žít a pracovat v Asii. Poté, co v roce 1964 získal doktorát z politologie a ekonomie na MIT, nastoupil do společnosti International Research Associates, kde prováděl průzkumy a další spotřebitelský výzkum v Thajsku a Koreji.
Nakonec se usídlil v Hongkongu, kde založil vlastní konzultační firmu pro sektorový výzkum, a zprávou o hongkongském akciovém trhu se dostal k analýze cenných papírů. Pro britskou burzovní společnost Vickers Da Costa pomohl založit správcovskou firmu zaměřenou na investice na Tchaj-wanu s názvem International Investment Trust.
Průkopník investic do rozvíjejících se trhů
Poté, co společnosti Templeton prezentoval investiční příležitosti, ho v roce 1986 požádala o založení fondu zaměřeného na rozvíjející se trhy. O rok později uvedl tento fond na newyorskou burzu a otevřel malou kancelář v Hongkongu, kde kromě něj pracovali ještě dva čínští analytici. Peníze investoval na šesti trzích: v Hongkongu, na Filipínách, v Singapuru, Malajsii, Mexiku a Thajsku.
„Musíte si uvědomit, že v té době většina zemí nechtěla zahraniční investice,“ vzpomínal Mobius v rozhovoru s Barrym Ritholzem z roku 2022 v rámci podcastové sérii Masters in Business. „Navíc byly buď socialistické, nebo komunistické, jako Čína a Rusko. Východní Evropa samozřejmě vůbec nepřipadala v úvahu. Takže jsme měli jen šest trhů, na kterých jsme mohli investovat, a pak jsme začali expandovat. Trhy se postupně otevíraly. A nakonec jsme investovali asi do 70 různých zemí po celém světě.“
Poté, co Mobius během svého prvního roku v Templetonu ztratil při krachu akciového trhu v říjnu 1987 třetinu hodnoty svého fondu, diverzifikoval své aktivity na další trhy, včetně Argentiny, Mexika, Indonésie a Ruska.
Od roku 1989 až do svého odchodu do důchodu v lednu 2018 dosahoval Mobiusův uzavřený fond průměrného ročního výnosu 13,4 %, uvádí Morningstar Direct. Od roku 2001, kdy vznikl index MSCI Emerging Markets Index, překonával jeho fond u Templetonu tento benchmark v průměru o 1,9 % ročně, uvádí Morningstar. Mobius v roce 2018 založil londýnskou Mobius Capital Partners a dohlížel na aktivně spravované fondy investující do akcií rozvíjejících se trhů. Koncem roku 2023 odešel i odtud, ale nadále hledal investiční příležitosti a založil nový podnik v Dubaji, kde žil tři roky.
Excentrický nomád
Mobius napsal více než tucet knih o investování a ekonomii, včetně knih jako je The Investor’s Guide to Emerging Markets (1994) a výše zmíněné Passport to Profits (1999). Rád šířil aforismy jako „Pokud vidíte světlo na konci tunelu, je na nákup už pozdě.“
V roce 1999 byl pověřen působením v Globálním fóru pro korporátní správu a řízení Světové banky jako spolupředseda pracovní skupiny pro odpovědnost investorů.
Mobius se nikdy neoženil. Jak napsal v knize Passport to Profits, být „nomádem na plný úvazek – ohroženým druhem, kterého jsem dlouho obdivoval pro jeho neústupnou nezávislost, odmítání dodržovat konvenční normy a zoufalou touhu po svobodě – má své výhody i nevýhody.“ „Ačkoli mě někteří lidé pravděpodobně litují, že nemám žádný domov, žádnou rodinu, žádný osobní život, o kterém by se dalo mluvit, můj poněkud excentrický životní styl nabízí neomezené příležitosti k rozmanitosti, stimulaci a kreativitě.“