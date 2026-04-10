Ztráta v řádu miliard a plánované IPO. SpaceX sází na historický start na trhu

Ztráta v řádu miliard a plánované IPO. SpaceX sází na historický start na trhu

10.04.2026 9:59
Autor: ČTK

Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska loni vykázala ztrátu téměř pět miliard dolarů, a to přesto, že její tržby přesáhly 18 miliard. Do hospodářského výsledku se promítlo i převzetí startupu xAI. Firma současně chystá vstup na burzu, který by ji mohl ocenit na více než 1,7 bilionu dolarů a stát se jedním z největších IPO v historii.

Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska vykázala za loňský rok ztrátu téměř pět miliard dolarů (104,3 miliardy Kč). S odvoláním na své zdroje to uvedl server The Information. Tržby přesáhly 18,5 miliardy dolarů. Firma podle dříve zveřejněných informací agentury Bloomberg podala žádost o vstup na burzu.

Uvedená ztráta podle zdrojů zahrnuje i Muskův start-up v oblasti umělé inteligence xAI, který společnost SpaceX v únoru odkoupila.

Firma chce podle zdrojů Bloombergu v primární veřejné nabídce akcií (IPO) získat až 75 miliard dolarů, což by ji ocenilo na více než 1,75 bilionu dolarů (zhruba 36,5 bilionu Kč).

SpaceX podle médií plánuje zahájit obchodování se svými akciemi na burze v červnu. Důvodem výběru šestého měsíce roku je, že 8. a 9. června astronomové po třech letech očekávají konjunkci Venuše a Jupitera, kdy budou planety na nebi pozorovatelné v těsné blízkosti. Současně 28. června bude Musk slavit 55. narozeniny. Firma podle zdrojů Financial Times zvažovala termín mezi těmito dvěma daty.

Musk založil firmu SpaceX v roce 2002 a dosáhl s ní řady úspěchů v oblasti vesmírné dopravy. Firma vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Loni v srpnu její vesmírná loď dopravila novou čtyřčlennou posádku na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink.

Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem firmy na výrobu elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 625 miliard dolarů (zhruba 13 bilionů Kč).

V poslední době se Musk výrazně angažoval v politice. V lednu 2025 se zapojil do předvolební kampaně v Německu, aby podpořil stranu Alternativa pro Německo (AfD), označovanou za krajně pravicovou. Podporoval také amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

 

10.04.2026
11:08Koncem týdne se obchoduje opatrně před americkou inflací a íránskými jednáními  
11:01Akcie Nvidie se obchodují blízko úrovni, kde analytici očekávají průlom  
10:34Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla na 5 procent, opět přibylo volných míst
9:59Ztráta v řádu miliard a plánované IPO. SpaceX sází na historický start na trhu
9:26Rozbřesk: Český průmysl drží linii - zatím
8:49USA a Írán čekají o víkendu mírová jednání, Putin vyhlašuje velikonoční příměří a odpoledne vyjde americká inflace  
6:06Po válce na Blízkém východě může ceny potravin zvýšit i jev super El Niňo
09.04.2026
22:00Čísla ze ekonomiky zastíněna vývojem na blízkém východě  
17:05Od jakého dna by se akcie odrážely?
15:04Meta dál šlape do AI. Nově investuje dalších 21 miliard dolarů do CoreWeave
14:05Bloky v Dukovanech bude podle ČEZ možné provozovat až 80 let, vyžádalo by si to miliardové investice
13:20Provoz v Hormuzu se jen tak rychle nenormalizuje. Může to trvat měsíce, varují analytici
12:46ČNB v prvním čtvrtletí koupila pět tun zlata
11:45Ředitel Mercedes-Benz: Cesta vede přes elektromobily i spalovací motory, auta se stávají životním prostorem
10:19Pokračující boje i Fed přibrzdily nadšení investorů, pesimismus by však propuknout neměl  
9:34Meziroční růst českého průmyslu dál zpomalil, v únoru výroba stoupla o 1,3 %
9:00Rozbřesk: Křehké příměří na Blízkém východě. Trhy slaví, realita se ale příliš nemění
8:53Primoco postaví za 750 milionů nový závod v Písku
8:39Ropa znovu roste, protože Hormuz zůstává zavřený, futures jsou v záporu  
6:01Maďarské volby jako klíčový tržní katalyzátor. Investoři sází na změnu kurzu

