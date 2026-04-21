Nad Trumpovým prezidentstvím se vznášejí podezření na tzv. insider trading

Za druhého funkčního období amerického prezidenta Donalda Trumpa přibývá případů, kdy obchodníci uzavírají sázky v hodnotě milionů dolarů krátce předtím, než prezident oznámí zásadní rozhodnutí. Podle některých analytiků mají tyto obchody znaky takzvaného insider tradingu, tedy nezákonného obchodování na základě veřejně nedostupných informací. Jiní analytici však upozorňují, že situace je složitější a že někteří obchodníci se naučili lépe předvídat prezidentovy kroky, píše BBC.
V poslední době vzbudily pozornost zejména sázky na vývoj cen ropy před Trumpovými prohlášeními ohledně války s Íránem. Agentura Reuters minulý týden s odvoláním na zdroj obeznámený se situací informovala, že takovéto obchody nyní vyšetřuje americká Komise pro obchodování s termínovými kontrakty na komodity (CFTC).
Terčem vyšetřování jsou podle zdroje například obchody z 23. března. Trump tehdy oznámil, že vedl "velmi dobré a produktivní rozhovory" s Teheránem o úplném řešení konfliktu. Podle BBC krátce před tím nastal vzestup sázek na pokles cen ropy, ačkoli Trumpovo prohlášení bylo velkým překvapením. Ceny ropy se po tomto prohlášení propadly o více než deset procent.
Konflikt na Blízkém východě koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Válka ochromila lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).
Pozornost nevzbuzují pouze tradiční komoditní trhy, ale i tzv. predikční trhy. Podle webu Bubblemaps v únoru šest nově vytvořených účtů na platformě Polymarket uzavřelo sázky na to, že americký útok na Írán se uskuteční do 28. února. Účty pak díky těmto sázkám vydělaly celkem 1,2 milionu dolarů (téměř 25 milionů Kč).
Platforma Polymarket umožňuje uživatelům uzavírat sázky na budoucí události, od počasí přes sportovní výsledky až po vývoj zahraniční politiky Spojených států. Jedním z investorů společnosti Polymarket je prezidentův syn Donald Trump mladší, který působí rovněž jako její poradce, upozorňuje BBC.
Platforma Polymarket vzbudila pozornost už v lednu, když někdo vydělal zhruba 436.000 dolarů díky sázce na to, že venezuelský prezident Nicolás Maduro bude do konce ledna zbaven moci. Madura v lednu zajala americká armáda a unesla ho do Spojených států. Bílý dům podle listu The Wall Street Journal (WSJ) tento měsíc varoval své zaměstnance, aby na základě interních informací nesázeli na platformách, jako je Polymarket.
V loňském roce vyvolaly podezření sázky na vývoj cen akcií předcházející Trumpovým prohlášením ohledně celní politiky. BBC poukazuje například na neobvyklý vzestup takovýchto sázek vloni 9. dubna před Trumpovým oznámením, že na 90 dnů pozastavuje velkou část dříve zavedených dovozních cel.
Někteří senátoři za Demokratickou stranu tehdy vyzvali americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC), aby přezkoumala, zda Trumpova prohlášení neobohatila členy jeho administrativy a přátele na úkor americké veřejnosti. BBC tento týden uvedla, že mluvčí SEC se odmítl vyjádřit k jejímu dotazu, zda komise tato podezření zkoumala.
Profesor Paul Oudin, který se specializuje na finanční právo, podle BBC upozornil, že prokazování nezákonného obchodování na základě neveřejných informací je velmi obtížné. "Můžeme tady mít rozsáhlé obchody s finančními instrumenty, které jasně ukazují, že někdo měl důvěrné informace o tom, co se Donald Trump chystá oznámit. Přesto je velmi pravděpodobné, že nikdo nebude stíhán," prohlásil.