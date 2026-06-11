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Mercedes se dohodl s firmou Tytan na spolupráci při výrobě systémů proti dronům

Mercedes se dohodl s firmou Tytan na spolupráci při výrobě systémů proti dronům

11.06.2026 11:56
Autor: ČTK

Německý výrobce luxusních automobilů Mercedes-Benz se dohodl s firmou Tytan Technologies na spolupráci při výrobě mobilních systémů určených k boji proti dronům. Podniky o dohodě dnes informovaly v tiskové zprávě. Podle serveru CNBC se tak společnost Mercedes-Benz stala další automobilkou, která se v poslední době rozhodla spojit síly se zbrojním průmyslem.

Člen představenstva společnosti Mercedes-Benz Michael Schiebe uvedl, že dohoda spojuje silné stránky obou podniků, tedy robustní a spolehlivá vozidla značky Mercedes se zkušenostmi Tytanu v oblasti dronů a senzorů. "Společně chceme pracovat na inovativních řešeních pro bezpečnostní a ochranné úkoly," dodal.

Podniky dohodu o spolupráci uzavřely na mezinárodním leteckém veletrhu ILA v Berlíně. Mobilní systémy by měly chránit například letiště či jinou důležitou infrastrukturu. "Hrozba je velmi reálná. Každý den jsme svědky přeletů (dronů) nad kritickou infrastrukturou v Německu a v Evropě," uvedl šéf a spoluzakladatel firmy Tytan Balázs Nagy.

Aktivity ve zbrojním průmyslu v poslední době rozšiřují i další evropské automobilky. Francouzská společnost Renault například v lednu oznámila, že se dohodla se zbrojovkou Turgis na spolupráci při výrobě leteckých dronů ve Francii. V březnu pak oznámila, že vyvíjí pozemní dron pro vojenské i civilní účely.

Evropský automobilový sektor se teď nachází ve strukturální krizi, píše CNBC. Potýká se mimo jiné s pomalým přechodem k elektromobilům a s rostoucí konkurencí z Číny. Evropský zbrojní průmysl naopak zažívá silný růst, za kterým stojí ruská vojenská invaze na Ukrajinu a snaha Evropy o posílení obranyschopnosti a zvýšení soběstačnosti ve výrobě zbraní.

Působení automobilek ve zbrojním průmyslu není žádnou novinkou. Za druhé světové války automobilové společnosti po celém světě omezovaly civilní výrobu a zaměřily se na podporu válečného úsilí ve svých zemích prostřednictvím produkce vojenských vozidel, leteckých motorů, děl a munice.

 


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