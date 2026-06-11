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OpenAI zvažuje výrazné zlevnění tokenů. Chce tím předskočit Anthropic

OpenAI zvažuje výrazné zlevnění tokenů. Chce tím předskočit Anthropic

11.06.2026 13:45
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

OpenAI zvažuje podstatné zlevnění svých produktů založených na umělé inteligenci. Firma proslavená svým AI modelem ChatGPT analyzuje možnost výrazně snížit cenu u tzv. tokenu – základní jednotky, podle níž se používání AI modelů účtuje. Zprávu přinesl list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje obeznámené se záležitostí.

Za plánovaným zlevněním stojí sílicí konkurenční boj, a to především ze strany Anthropicu, který provozuje chatbota Claude. Podle zdrojů WSJ OpenAI očekává, že i její rival přistoupí k úpravám cen, a tak chce na tento krok reagovat s předstihem. Sama společnost se k tomu odmítla vyjádřit.

Startup vedený Samem Altmanem aktuálně nabízí přístup ke svým nejnovějším modelům GPT-5.5 prostřednictvím několika stupňů předplatného – od základních tarifů za přibližně osm a 20 dolarů měsíčně až po pokročilé plány přesahující 100 dolarů měsíčně.

To Anthropic si za službu Claude Pro účtuje zhruba 17 dolarů měsíčně při ročním předplatném, zatímco vyšší tarif Claude Max začíná rovněž na částkách kolem 100 dolarů měsíčně.

Zvažované změny v ceníku přicházejí v době, kdy se rivalita mezi oběma firmami dále vyostřuje. OpenAI tento týden podala žádost o vstup na burzu u americké Komise pro cenné papíry (SEC). Učinila tak krátce poté, co obdobný krok podnikl právě i Anthropic.

Anthropic navíc koncem května uzavřel investiční kolo, v němž byla společnost oceněna na přibližně 965 miliard dolarů. Tím za sebou zanechala OpenAI, jejíž valuace se v březnu pohybovala kolem 852 miliard dolarů, připomíná server CNBC.

ChatGPT mezitím dosáhl dalšího významného milníku. V květnu se stal podle odhadů společnosti Sensor Tower první aplikací, která překonala hranici jedné miliardy měsíčních uživatelů. Tento cíl přitom dosáhla zhruba tři roky po spuštění, což je výrazně rychleji než například u Google Maps, kterým se totéž podařilo až po přibližně pěti letech od uvedení na trh.


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