Vlna optimismu v Evropě slábne, akciové trhy se konsolidují. Koruna před ČNB sílí

Včerejší nákupní vlna soustředěná opět hlavně do technologického, respektive polovodičového sektoru, se přehnala a na trzích následuje konsolidace. Po silném růstu v Asii Evropa přechází ke smíšenému obchodování, když CAC40 stoupá o 0,2 pct, DAX stagnuje, AEX mírně slábne a FTSE100 odepisuje půl procenta. Americké futures jsou zatím mírně v plusu.
Co sledujeme, je pauza po vytrvalém a silném růstu, ale sentiment se podstatně nezhoršuje. Pozitivně působí pokračující pokles cen ropy pod stovku, když trh vyhlíží (další) dohodu mezi USA a Íránem. Během víkendu by měla přijít íránská odpověď na poslední americký návrh. Donald Trump tradičně vyhrožuje bombardováním, pokud nebude dohoda přijata, ale toho se trhy, a nejspíš ani íránští vyjednavači, nebojí.
Německé průmyslové objednávky za březen byly překvapivě silné, ale na trhy velký vliv neměly. Dále máme na programu několik čísel z USA a komentářů od bankéřů z Fedu. Podstatnější ale budou až zítřejší data z trhu práce. Směrem k aktuálnímu zájmu o AI budou budou zajímavé výsledky Coreweave po závěru trhu.
Dluhopisové výnosy se dnes stabilizují, ale tendence k poklesu zůstává. Podobné je to u eurodolaru, ovšem směrem nahoru. Dnes velké změny nesledujeme, pár se obchoduje u 1,1770. Zlato si polepšilo na 4735 USD.
Koruna pokračuje v posilování na 24,30 před zasedáním ČNB. To by nemělo přinést změnu úrokových sazeb, ale přinese novou prognózu a komentář, z něhož by měla vyplynout celková nálada v bankovní radě. Podle nás se banka bude bránit předčasné reakci na energetický šok, který může odeznít. Možná ale naznačí, jak blízko má k reakci zvýšením sazeb v případě, kdy se dražší energie začnou propisovat do dalších cen v ekonomice.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:25 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3074
|-0.1178
|24.3412
|24.3009
|CZK/USD
|20.6540
|-0.2704
|20.7160
|20.6425
|HUF/EUR
|356.9025
|-0.5130
|358.6936
|356.4251
|PLN/EUR
|4.2313
|-0.0333
|4.2350
|4.2273
|CNY/EUR
|8.0049
|0.0133
|8.0095
|7.9906
|JPY/EUR
|184.0360
|0.1769
|184.0920
|183.4959
|JPY/USD
|156.3870
|0.0454
|156.5250
|156.0230
|GBP/EUR
|0.8640
|-0.0492
|0.8647
|0.8636
|CHF/EUR
|0.9152
|0.0443
|0.9158
|0.9144
|NOK/EUR
|10.8646
|-0.4977
|10.9460
|10.8599
|SEK/EUR
|10.8522
|-0.0686
|10.8700
|10.8363
| USD/EUR
|1.1768
|0.1511
|1.1774
|1.1745
|AUD/USD
|1.3783
|-0.2208
|1.3829
|1.3764
|CAD/USD
|1.3629
|-0.0264
|1.3644
|1.3623