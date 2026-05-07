Vlna optimismu v Evropě slábne, akciové trhy se konsolidují. Koruna před ČNB sílí

07.05.2026 11:26
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Včerejší nákupní vlna soustředěná opět hlavně do technologického, respektive polovodičového sektoru, se přehnala a na trzích následuje konsolidace. Po silném růstu v Asii Evropa přechází ke smíšenému obchodování, když CAC40 stoupá o 0,2 pct, DAX stagnuje, AEX mírně slábne a FTSE100 odepisuje půl procenta. Americké futures jsou zatím mírně v plusu. 

Co sledujeme, je pauza po vytrvalém a silném růstu, ale sentiment se podstatně nezhoršuje. Pozitivně působí pokračující pokles cen ropy pod stovku, když trh vyhlíží (další) dohodu mezi USA a Íránem. Během víkendu by měla přijít íránská odpověď na poslední americký návrh. Donald Trump tradičně vyhrožuje bombardováním, pokud nebude dohoda přijata, ale toho se trhy, a nejspíš ani íránští vyjednavači, nebojí. 

Německé průmyslové objednávky za březen byly překvapivě silné, ale na trhy velký vliv neměly. Dále máme na programu několik čísel z USA a komentářů od bankéřů z Fedu. Podstatnější ale budou až zítřejší data z trhu práce. Směrem k aktuálnímu zájmu o AI budou budou zajímavé výsledky Coreweave po závěru trhu. 

Dluhopisové výnosy se dnes stabilizují, ale tendence k poklesu zůstává. Podobné je to u eurodolaru, ovšem směrem nahoru. Dnes velké změny nesledujeme, pár se obchoduje u 1,1770. Zlato si polepšilo na 4735 USD

Koruna pokračuje v posilování na 24,30 před zasedáním ČNB. To by nemělo přinést změnu úrokových sazeb, ale přinese novou prognózu a komentář, z něhož by měla vyplynout celková nálada v bankovní radě. Podle nás se banka bude bránit předčasné reakci na energetický šok, který může odeznít. Možná ale naznačí, jak blízko má k reakci zvýšením sazeb v případě, kdy se dražší energie začnou propisovat do dalších cen v ekonomice.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:25 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3074 -0.1178 24.3412 24.3009
CZK/USD 20.6540 -0.2704 20.7160 20.6425
HUF/EUR 356.9025 -0.5130 358.6936 356.4251
PLN/EUR 4.2313 -0.0333 4.2350 4.2273
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.0049 0.0133 8.0095 7.9906
JPY/EUR 184.0360 0.1769 184.0920 183.4959
JPY/USD 156.3870 0.0454 156.5250 156.0230
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8640 -0.0492 0.8647 0.8636
CHF/EUR 0.9152 0.0443 0.9158 0.9144
NOK/EUR 10.8646 -0.4977 10.9460 10.8599
SEK/EUR 10.8522 -0.0686 10.8700 10.8363
USD/EUR 1.1768 0.1511 1.1774 1.1745
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.3783 -0.2208 1.3829 1.3764
CAD/USD 1.3629 -0.0264 1.3644 1.3623
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




07.05.2026
14:31Vyšší inflace s ČNB nepohnula. Úroková sazba zůstává na 3,5 procenta
13:32Morgan Stanley: Zisky technologických firem přebíjí obavy z geopolitiky. Odhady pro rok 2026 rostou  
12:18Goldman Sachs: Americká ekonomika neuvěřitelně odolná, nesnažte se nyní časovat akciový trh
11:26Vlna optimismu v Evropě slábne, akciové trhy se konsolidují. Koruna před ČNB sílí  
11:12Čtvrtletní zisk Shellu kvůli vyšším cenám ropy a plynu vzrostl o 24 procent
11:00Arm naráží na výrobní limity u nových AI čipů, akcie padají i přes rekordní tržby
10:30Korunové ETFko na světové akcie má ode dneška eurovou sestru. Novinky pro české investory přinesou následující týdny
9:03Rozbřesk: Jak vyzní dnešní zasedání ČNB? Centrální bankéři by nejraději Írán „vyseděli“
8:53ČNB rozhodne o sazbách, nová naděje mezi USA a Íránem a Fed varuje před inflací  
6:00Watchlist: Začínáme sledovat ServiceNow a Nokii  
06.05.2026
17:48Rychlá regenerace trhu a úvahy o jeho předraženosti
16:50Uber překonal očekávání. Trh ale váhá, zda z robotaxi nevznikne nový kapitálově náročný příběh  
15:31Traders Talk: AMD vystřelilo, Palantir narazil na vlastní valuaci a CSG po útoku shortaře krvácí
14:22Nvidia se vrhá do optiky. Se společností Corning postaví v USA tři pokročilé závody
13:22Akcie CSG se po prudkém poklesu pomalu vzpamatovávají. Posilují až o sedm procent
13:16Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
13:10Akcie Walt Disney letí po výsledcích nahoru, návštěvnost parků ale klesla
12:03Infineon těží z AI boomu a vylepšuje výhled. Poptávka po čipech pro datová centra raketově roste
11:53AMD táhnou vzhůru serverové procesory. Trh začíná věřit, že umělá inteligence vytvořila nové úzké hrdlo  
10:46Výhled AMD podporuje akciové trhy v dalším růstu, ropu tlačí dolů naděje na mír  

Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět