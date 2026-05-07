Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Ferguson: Nařčení, kterým Powell čelí, nejsou žádné detaily. Zůstává, aby se vše vyřešilo

Ferguson: Nařčení, kterým Powell čelí, nejsou žádné detaily. Zůstává, aby se vše vyřešilo

07.05.2026 15:50
Autor: Redakce, Patria.cz

Bývalý člen vedení americké centrální banky Roger Ferguson na CNBC hovořil o svém pohledu na americkou ekonomiku a další vývoj monetární politiky. Na začátku rozhovoru odpovídal na dotaz týkající se rozhodnutí Jay Powella zůstat členem vedení Fedu.

Ferguson připomněl, že Powell podle svých slov nechce představovat nějaký mocenský protipól novému šéfovi Fedu Kevinu Warshovi. V něj vyjádřil důvěru a Ferguson řekl, že on ji má také. „Nejde o nic jiného než o snahu udržet nezávislost Fedu a očistit své jméno,“ dodal ekonom k Powellovu rozhodnutí s tím, že Powell chce také čekat na konec vyšetřování týkající se renovace budovy centrální banky.



K odmítavým komentářům ministra financí Ferguson řekl, že ty se daly čekat a odráží zřejmě postoj „jeho šéfa, prezidenta Spojených států.“ Tedy postoj negativní, protože v případě odchodu Powella by měl Trump možnost jmenovat dalšího nového guvernéra. Na CNBC k tomu dodali, že poslední hlasování o sazbách doprovázela historicky vysoká míra neshody členů vedení centrální banky. Ferguson k tomu dodal, že to odráží obavy z opětovně rostoucích inflačních tlaků i těch, které v ekonomice stále přetrvávají z dřívější doby.

Pro Warshe to podle ekonoma znamená, že bude mít těžší pozici. „Určitě nemá podporu pro to, aby sazby šly v dohledné době níž.“ Pak se diskuse vrátila k Powellovu vyšetřování a Ferguson řekl, že se kloní k těm, podle kterých bylo cílem vyvinout na Powella politický tlak poté, co nebyl ochoten na přání prezidenta snižovat dál sazby. Nejde ale jen o vyvrcholení série manažerských chyb, ke kterým během Powellova funkčního období došlo? Včetně špatného odhadu přechodnosti inflace?

Ferguson k tomuto tématu uvedl, že nesouhlasil s názorem považujícím předchozí inflační vlnu za natolik přechodnou, že nebylo nutné brzy reagovat utažením monetární politiky. Powellovi ale přičítá k dobru, že následně rozpoznal chybu a jednal velmi rychle. „A i když se inflace ještě nevrátila k cíli ve výši 2 %, tak klesla.“ Za neférové pak ekonom považuje názory, podle kterých centrální banka sama o sobě rozšířila svůj mandát v některých oblastech regulace. Jedná tak totiž na základě nových pravidel přijatých Kongresem, který měl zato, že Fed je pro tuto činnost v nejlepší pozici.

Nepostupoval ale Fed svévolně v tom, jak zacházel se svou rozvahou? K tomu Ferguson řekl, že Fed potřebuje jasný rámec, podle kterého by svou rozvahu měl snižovat na nižší velikost. „Ne všemu, co Powell udělal, bych dal jedničku s hvězdičkou,“ dodal. S tím, že podle něj nyní Powell jen chce „být dobrým guvernérem a zřejmě nebude tím, kdo bude dávat hodně rozhovorů.“ Nařčení, kterým Powell čelí, pak „nejsou žádné detaily, jde o dost vážnou věc.“ Ekonom tak chápe, proč chce Powell zůstat v centrální bance do doby, dokud nedojde k vyřešení.


Čtěte více:

Perly týdne: Jaký bude Fed za Warshe a Apple za Ternuse
24.04.2026 14:02
Perly týdne: Jaký bude Fed za Warshe a Apple za Ternuse
Dan Ives zdůrazňuje, že Tesla už je hlavně společností umělé inteligen...
Fed v nejrozpolcenějším verdiktu od roku 1992 sazbami nepohnul. Powell neodejde
29.04.2026 20:00
Fed v nejrozpolcenějším verdiktu od roku 1992 sazbami nepohnul. Powell neodejde
Americká centrální banka (Fed) na svém dubnovém zasedání rozhodla o po...
Powell se neloučí a Fed dělá jestřábí půl-obrat
29.04.2026 22:07
Powell se neloučí a Fed dělá jestřábí půl-obrat
Současný šéf Fedu Jay Powell se s centrální bankou zatím neloučí a dří...
Perly týdne: OpenAI měla být součástí Tesly a Powell zůstává ve vedení Fedu
01.05.2026 14:47
Perly týdne: OpenAI měla být součástí Tesly a Powell zůstává ve vedení Fedu
Stratég Jefferies David Zervos komentuje dění v americké centrální ban...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
07.05.2026
17:18Příběh, v němž je S&P 500 na 16 000 bodech
15:50Ferguson: Nařčení, kterým Powell čelí, nejsou žádné detaily. Zůstává, aby se vše vyřešilo
14:31Vyšší inflace s ČNB nepohnula. Úroková sazba zůstává na 3,5 procenta
13:32Morgan Stanley: Zisky technologických firem přebíjí obavy z geopolitiky. Odhady pro rok 2026 rostou  
12:18Goldman Sachs: Americká ekonomika neuvěřitelně odolná, nesnažte se nyní časovat akciový trh
11:26Vlna optimismu v Evropě slábne, akciové trhy se konsolidují. Koruna před ČNB sílí  
11:12Čtvrtletní zisk Shellu kvůli vyšším cenám ropy a plynu vzrostl o 24 procent
11:00Arm naráží na výrobní limity u nových AI čipů, akcie padají i přes rekordní tržby
10:30Korunové ETFko na světové akcie má ode dneška eurovou sestru. Novinky pro české investory přinesou následující týdny
9:03Rozbřesk: Jak vyzní dnešní zasedání ČNB? Centrální bankéři by nejraději Írán „vyseděli“
8:53ČNB rozhodne o sazbách, nová naděje mezi USA a Íránem a Fed varuje před inflací  
6:00Watchlist: Začínáme sledovat ServiceNow a Nokii  
06.05.2026
17:48Rychlá regenerace trhu a úvahy o jeho předraženosti
16:50Uber překonal očekávání. Trh ale váhá, zda z robotaxi nevznikne nový kapitálově náročný příběh  
15:31Traders Talk: AMD vystřelilo, Palantir narazil na vlastní valuaci a CSG po útoku shortaře krvácí
14:22Nvidia se vrhá do optiky. Se společností Corning postaví v USA tři pokročilé závody
13:22Akcie CSG se po prudkém poklesu pomalu vzpamatovávají. Posilují až o sedm procent
13:16Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
13:10Akcie Walt Disney letí po výsledcích nahoru, návštěvnost parků ale klesla
12:03Infineon těží z AI boomu a vylepšuje výhled. Poptávka po čipech pro datová centra raketově roste

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět