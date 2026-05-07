Ferguson: Nařčení, kterým Powell čelí, nejsou žádné detaily. Zůstává, aby se vše vyřešilo

Bývalý člen vedení americké centrální banky Roger Ferguson na CNBC hovořil o svém pohledu na americkou ekonomiku a další vývoj monetární politiky. Na začátku rozhovoru odpovídal na dotaz týkající se rozhodnutí Jay Powella zůstat členem vedení Fedu.
Ferguson připomněl, že Powell podle svých slov nechce představovat nějaký mocenský protipól novému šéfovi Fedu Kevinu Warshovi. V něj vyjádřil důvěru a Ferguson řekl, že on ji má také. „Nejde o nic jiného než o snahu udržet nezávislost Fedu a očistit své jméno,“ dodal ekonom k Powellovu rozhodnutí s tím, že Powell chce také čekat na konec vyšetřování týkající se renovace budovy centrální banky.
K odmítavým komentářům ministra financí Ferguson řekl, že ty se daly čekat a odráží zřejmě postoj „jeho šéfa, prezidenta Spojených států.“ Tedy postoj negativní, protože v případě odchodu Powella by měl Trump možnost jmenovat dalšího nového guvernéra. Na CNBC k tomu dodali, že poslední hlasování o sazbách doprovázela historicky vysoká míra neshody členů vedení centrální banky. Ferguson k tomu dodal, že to odráží obavy z opětovně rostoucích inflačních tlaků i těch, které v ekonomice stále přetrvávají z dřívější doby.
Pro Warshe to podle ekonoma znamená, že bude mít těžší pozici. „Určitě nemá podporu pro to, aby sazby šly v dohledné době níž.“ Pak se diskuse vrátila k Powellovu vyšetřování a Ferguson řekl, že se kloní k těm, podle kterých bylo cílem vyvinout na Powella politický tlak poté, co nebyl ochoten na přání prezidenta snižovat dál sazby. Nejde ale jen o vyvrcholení série manažerských chyb, ke kterým během Powellova funkčního období došlo? Včetně špatného odhadu přechodnosti inflace?
Ferguson k tomuto tématu uvedl, že nesouhlasil s názorem považujícím předchozí inflační vlnu za natolik přechodnou, že nebylo nutné brzy reagovat utažením monetární politiky. Powellovi ale přičítá k dobru, že následně rozpoznal chybu a jednal velmi rychle. „A i když se inflace ještě nevrátila k cíli ve výši 2 %, tak klesla.“ Za neférové pak ekonom považuje názory, podle kterých centrální banka sama o sobě rozšířila svůj mandát v některých oblastech regulace. Jedná tak totiž na základě nových pravidel přijatých Kongresem, který měl zato, že Fed je pro tuto činnost v nejlepší pozici.
Nepostupoval ale Fed svévolně v tom, jak zacházel se svou rozvahou? K tomu Ferguson řekl, že Fed potřebuje jasný rámec, podle kterého by svou rozvahu měl snižovat na nižší velikost. „Ne všemu, co Powell udělal, bych dal jedničku s hvězdičkou,“ dodal. S tím, že podle něj nyní Powell jen chce „být dobrým guvernérem a zřejmě nebude tím, kdo bude dávat hodně rozhovorů.“ Nařčení, kterým Powell čelí, pak „nejsou žádné detaily, jde o dost vážnou věc.“ Ekonom tak chápe, proč chce Powell zůstat v centrální bance do doby, dokud nedojde k vyřešení.