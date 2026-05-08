Gundlach: Na zlatu přijde lepší bod vstupu, sazby půjdou letos spíš nahoru než dolů

08.05.2026 6:15
Autor: Redakce, Patria.cz

Ředitel investiční společnosti DoubleLine Jeffrey Gundlach si myslí, že dluhopisové trhy „se nastavují na vyšší inflaci“. Ty dvouleté budou podle něj vynášet 4 % a třicetileté míří svými výnosy k 5 %. A jde o vývoj, který dává smysl, mimo jiné s ohledem na vývoj cen komodit. „Letošní rok bude podle nás CPI inflace vysoko nad 3 % a možná i na 4 %. To jasně ukazuje, že Fed by neměl snižovat sazby.“ Co si tedy expert myslí o dalším vývoji na trzích a na poli monetární politiky?

Komodity jsou podle investora stále zajímavé, ale nyní podle svých slov nemá tak pozitivní krátkodobý pohled na zlato. Zatímco před časem hovořil o příležitosti k nákupům, nyní řekl, že by nebyl překvapen jeho poklesem pod 4000 dolarů „předtím, než začne zase růst.“ Gundlach se tak domnívá, že přijde „ještě levnější bod vstupu na zlato“.

Fed podle experta doposud jevil známky příklonu k uvolňování a o něm se hovořilo i po posledním zasedání FOMC. Investor si ale myslí, že celkově je nyní spíše neutrální, nebo dokonce tíhne ke zvyšování sazeb. Určitě by tímto směrem ukazoval zmíněný vývoj na dluhopisových trzích. Gundlach přitom již nějaký čas říká, že letos by sazby neměly jít dolů. Nyní k tomu dodal, že by nebyl překvapený, kdyby se Fed vydal cestou zvyšování sazeb, pokud by inflace začala překvapovat směrem nahoru.



„Nemyslím si, že nyní máme argumenty pro pokles sazeb, pravděpodobnost letošního zvýšení sazeb je podle mě vyšší než jejich poklesu,“ dodal expert. Mimo jiné proto, že podle něj konflikt na Blízkém východě neskončí tak rychle, jak se většinou tvrdí. „Vyšší ceny ropy s námi nějaký čas ještě budou,“ dodal. Kevin Warsh jako nový šéf Fedu pak podle něj nemá moc v oblibě signalizaci a předpovídání dalšího vývoje sazeb. Gundlach s ním souzní, podle něj nyní z Fedu „přichází příliš mnoho informací, příliš mnoho názorů.“

Warsh se může podle experta snažit stát se „primárním mluvčím Fedu“ a bude se snažit, aby ostatní členové vedení centrální banky omezili své projevy na veřejnosti. K Powellovi Gundlach řekl, že se mu celkově jeho působení líbilo, i když nejlepším šéfem centrální banky v historii nebyl. I proto, jak pozdě Fed pod jeho vedením zareagoval na inflaci. Když konečně zvedl sazby o 25 bazických bodů, podle Gundlacha je měl zvednout o celé dva procentní body. Investor poukázal i na to, že od počátku posledního cyklu snižování sazeb výnosy dluhopisů neklesají, ale po celé délce výnosové křivky rostou.

K dobru Gundlach Powellovi přičítá to, že ekonomika během cyklu utahování nespadla do recese a nedošlo k vyššímu růstu nezaměstnanosti. Celkově tak Powell dokázal dobře plnit dvojí mandát centrální banky. I když „měl trochu více přemýšlet o tom, jak vládní peníze zvedají inflaci.“ Gundlachovi se podle jeho slov také líbilo chování Powella ve vztahu k útokům na Fed i na jeho osobu. Jak investor vnímá diskuse o stagflaci?

Gundlach v této souvislosti řekl, že už dlouho kritizuje vysoké rozpočtové deficity, a ty jsou podle něj hlavní důvodem, proč rostou výnosy dluhopisů. I když inflace tu hraje určitou roli také. K možnosti stagflace, tedy rostoucích inflačních tlaků a slábnoucí ekonomiky, se ale investor staví rezervovaně. „Nemyslím si, že by ekonomika byla anemická… Spotřebitel se zdá být v dobrém stavu, máme spíše problém s inflací než s růstem, a i proto tíhnu k tomu, že sazby půjdou spíše nahoru.“

 

