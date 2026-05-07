Vyšší inflace s ČNB nepohnula. Úroková sazba zůstává na 3,5 procenta

07.05.2026 14:31, aktualizováno: 7.5. 15:13
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Aktualizováno

Inflace v Česku sice kvůli válce v Íránu letos poprvé překročila dvouprocentní cíl, když v dubnu vzrostla meziročně o 2,5 procenta, bankovní rada České národní banky (ČNB) na to ale zvýšením úrokových sazeb nereagovala. Na dnešním měnovém zasedání rozhodla o ponechání základní úrokové sazby na 3,5 procenta. Beze změn zůstávají také diskontní sazba (2,5 %) a lombardní sazba (4,5 %).

Bankovní rada byla při svém rozhodnutí jednomyslná. "Inflace se bude vlivem nárůstu cen pohonných hmot po zbytek letošního roku pohybovat někde v horní polovině tolerančního pásma, jádrová inflace zůstane zvýšená a bude se pohybovat rovněž kolem tří procent," uvedl na tiskové konferenci guvernér Aleš Michl.

"Vzhledem k očekávanému vývoji je potřeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku. Zrychlující dynamika úvěrů přispívá k růstu množství peněz v ekonomice, trh práce zůstává napjatý a mzdy nadále rostou zvýšeným tempem. Vzrostly ceny pohonných hmot, roste spotřeba domácností, proinflačně působí zvýšený růst cen služeb a nemovitostí," dodal Michl.

Guvernér dále uvedl, že při dalším rozhodování o úrokových sazbách bude ČNB vyhodnocovat nová data a rovněž sledovat kroky zahraničních centrálních bank i geopolitické události. V této souvislosti zmínil konflikt na Blízkém východě, který přináší nejen zdražení energetických komodit, ale také negativní vliv na ekonomickou aktivitu. Zároveň ale podle něj ekonomický šok zasáhl Česko v době, kdy je v dobré kondici. ČNB má proto prostor pro důkladnou analýzu.

Ve své nové makroekonomické prognóze ČNB zhoršila letošní výhled růstu HDP, a to na 2,5 procenta z předchozích 2,9 procenta. Průměrná inflace letos podle centrální banky dosáhne 2,2 procenta. V únoru byla predikce o 0,6 procentního bodu nižší.

V příštím roce má hospodářský růst zrychlit na 2,7 procenta. I v tomto případě ho ale ČNB revidovala na nižší hodnotu, protože v únoru počítala s růstem o 2,9 procenta. Průměrnou inflaci příští rok čeká centrální banka 2,4 procenta.

 

Rozbřesk: Jak vyzní dnešní zasedání ČNB? Centrální bankéři by nejraději Írán „vyseděli“
07.05.2026
14:31Vyšší inflace s ČNB nepohnula. Úroková sazba zůstává na 3,5 procenta
13:32Morgan Stanley: Zisky technologických firem přebíjí obavy z geopolitiky. Odhady pro rok 2026 rostou  
12:18Goldman Sachs: Americká ekonomika neuvěřitelně odolná, nesnažte se nyní časovat akciový trh
11:26Vlna optimismu v Evropě slábne, akciové trhy se konsolidují. Koruna před ČNB sílí  
11:12Čtvrtletní zisk Shellu kvůli vyšším cenám ropy a plynu vzrostl o 24 procent
11:00Arm naráží na výrobní limity u nových AI čipů, akcie padají i přes rekordní tržby
10:30Korunové ETFko na světové akcie má ode dneška eurovou sestru. Novinky pro české investory přinesou následující týdny
9:03Rozbřesk: Jak vyzní dnešní zasedání ČNB? Centrální bankéři by nejraději Írán „vyseděli“
8:53ČNB rozhodne o sazbách, nová naděje mezi USA a Íránem a Fed varuje před inflací  
6:00Watchlist: Začínáme sledovat ServiceNow a Nokii  
06.05.2026
17:48Rychlá regenerace trhu a úvahy o jeho předraženosti
16:50Uber překonal očekávání. Trh ale váhá, zda z robotaxi nevznikne nový kapitálově náročný příběh  
15:31Traders Talk: AMD vystřelilo, Palantir narazil na vlastní valuaci a CSG po útoku shortaře krvácí
14:22Nvidia se vrhá do optiky. Se společností Corning postaví v USA tři pokročilé závody
13:22Akcie CSG se po prudkém poklesu pomalu vzpamatovávají. Posilují až o sedm procent
13:16Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
13:10Akcie Walt Disney letí po výsledcích nahoru, návštěvnost parků ale klesla
12:03Infineon těží z AI boomu a vylepšuje výhled. Poptávka po čipech pro datová centra raketově roste
11:53AMD táhnou vzhůru serverové procesory. Trh začíná věřit, že umělá inteligence vytvořila nové úzké hrdlo  
10:46Výhled AMD podporuje akciové trhy v dalším růstu, ropu tlačí dolů naděje na mír  

Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět