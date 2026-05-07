Vyšší inflace s ČNB nepohnula. Úroková sazba zůstává na 3,5 procenta

Inflace v Česku sice kvůli válce v Íránu letos poprvé překročila dvouprocentní cíl, když v dubnu vzrostla meziročně o 2,5 procenta, bankovní rada České národní banky (ČNB) na to ale zvýšením úrokových sazeb nereagovala. Na dnešním měnovém zasedání rozhodla o ponechání základní úrokové sazby na 3,5 procenta. Beze změn zůstávají také diskontní sazba (2,5 %) a lombardní sazba (4,5 %).
Bankovní rada byla při svém rozhodnutí jednomyslná. "Inflace se bude vlivem nárůstu cen pohonných hmot po zbytek letošního roku pohybovat někde v horní polovině tolerančního pásma, jádrová inflace zůstane zvýšená a bude se pohybovat rovněž kolem tří procent," uvedl na tiskové konferenci guvernér Aleš Michl.
"Vzhledem k očekávanému vývoji je potřeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku. Zrychlující dynamika úvěrů přispívá k růstu množství peněz v ekonomice, trh práce zůstává napjatý a mzdy nadále rostou zvýšeným tempem. Vzrostly ceny pohonných hmot, roste spotřeba domácností, proinflačně působí zvýšený růst cen služeb a nemovitostí," dodal Michl.
Guvernér dále uvedl, že při dalším rozhodování o úrokových sazbách bude ČNB vyhodnocovat nová data a rovněž sledovat kroky zahraničních centrálních bank i geopolitické události. V této souvislosti zmínil konflikt na Blízkém východě, který přináší nejen zdražení energetických komodit, ale také negativní vliv na ekonomickou aktivitu. Zároveň ale podle něj ekonomický šok zasáhl Česko v době, kdy je v dobré kondici. ČNB má proto prostor pro důkladnou analýzu.
Ve své nové makroekonomické prognóze ČNB zhoršila letošní výhled růstu HDP, a to na 2,5 procenta z předchozích 2,9 procenta. Průměrná inflace letos podle centrální banky dosáhne 2,2 procenta. V únoru byla predikce o 0,6 procentního bodu nižší.
V příštím roce má hospodářský růst zrychlit na 2,7 procenta. I v tomto případě ho ale ČNB revidovala na nižší hodnotu, protože v únoru počítala s růstem o 2,9 procenta. Průměrnou inflaci příští rok čeká centrální banka 2,4 procenta.