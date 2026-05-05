Bezkonkurenční čínské automobilky?

05.05.2026 15:35
Autor: Redakce, Patria.cz

Bloomberg připomíná, že se Čína během několika let stala největším vývozcem elektromobilů na světě. „Nyní vyváží více vozů než Spojené státy a Japonsko dohromady a v čele těchto změn stojí značka BYD.“ Jde o největší čínskou společnost, pokud velikost měříme tržbami, a Bloomberg ve své reportáži tvrdí, že západní automobilky z ní nyní mají obavy.

Není tomu zase tak dlouho, co BYD budila na Západě spíše úsměv. Bloomberg připomíná třeba rozhovor, který v roce 2011 poskytl Elon Musk. V něm odpovídal na dotaz na novou konkurenci Tesly a také na BYD. Musk se tehdy smál a reagoval pouze otázkou, zda redaktor viděl auta od BYD. Dnes ale automobilka zaměstnává téměř 1 milion lidí a podle jejích informací tam vzniká průměrně 52 patentů denně. V minulém roce pak prodala více elektrických vozů než Tesla.

Čínská automobilka je nyní na Západě brána velmi vážně. Bloomberg citoval například šéfa Fordu Jima Farleyho, podle kterého je kvalita jejích vozů „výrazně před tím, co vidíme na Západě.“ Podle firmy samotné má výhodu ve dvou hlavních oblastech, za prvé v technologiích, což se mimo jiné projevuje zmíněným množstvím patentů. Za druhé BYD dosáhla vysoké míry vertikální integrace. To jí mimo jiné umožňuje provádět rychleji inovace a zavádět je do výroby.



Zástupkyně BYD Stella Li na otázku, kdo je nyní největším konkurentem pro její firmu, odpověděla, že s ohledem na množství nových technologií ve vozech BYD aktuálně taková konkurence není. Bloomberg k tomu přidal následující graf ukazující, jak stoupne dojezd nejlepších vozů vybraných značek po pěti minutách nabíjení:
2

Bloomberg poukázal na to, že ve Velké Británii dnes pochází jedno z deseti nových prodaných aut z Číny a BYD nabízí širší škálu modelů, od luxusních až po levnější. Ty se prodávají za cenu odpovídající asi 25 tisícům amerických dolarů. Cílem ale není být nejlevnější na trhu, BYD nechce být konkurentem spoléhajícím se na cenovou konkurenci.

Bloomberg poukázal i na to, že konflikt v Íránu a s tím spojený růst cen ropy a paliv „vytvořil nové momentum v poptávce po elektromobilech“. V březnu se čínské vývozy elektromobilů také dostaly na nové rekordy. Li k tomu dodala, že domácí čínský trh je vysoce konkurenční, ale BYD má technologie, které nechávají jiné automobilky „několik let za ní“. Bloomberg k tomu dodal, že čínské automobily mohou na mezinárodním poli těžit z podpory ze strany vlády. Tomu se věnovalo i šetření EU, které mělo ukázat, jaká je odpovídající velikost cel ve vztahu k čínským automobilkám a vládní podpoře. Ukázalo se, že BYD patří mezi společnosti, které z vládní podpory těží nejméně.

Na americký trh se čínské automobilky zatím nedostaly, přispívají k tomu i vysoká cla zavedená za Bidenovy vlády. Bloomberg dodal, že v květnu by měla proběhnout nová jednání mezi oběma zeměmi a čínským automobilkám se mohou dveře do USA otevírat. Pro Ford a další by to znamenalo výrazné zvýšení konkurence. Farly k tomu řekl, že „lze zvítězit, ale je třeba do toho dát to nejlepší a přijít s mnoha novými věcmi.“ V roce 2027 tak chce Ford nabídnout elektromobily s cenou u 30 tisíc dolarů, což má podle jeho ředitele znamenat přímou reakci na BYD.


