Philip Morris spouští výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře

ČR rozšiřuje výrobu v Kutné Hoře o nikotinové sáčky a posiluje tak svůj přechod k bezdýmným alternativám. Investice přes dvě miliardy korun ze závodu činí klíčové evropské centrum produkce těchto výrobků s ambicí zásobovat desítky trhů. Akcie dnes rostou o 0,5 %.
Tabáková společnost ČR zahájila ve svém závodě v Kutné Hoře výrobu nikotinových sáčků. Do rozšíření produkce a modernizace investovala přes dvě miliardy korun a vytvořila desítky nových pracovních míst. Podle vedení firmy jde o výsledek dlouhodobé strategie International (PMI), jejímž cílem je postupně nahrazovat tradiční cigarety bezdýmnými alternativami. Závod v Kutné Hoře se tak stává klíčovým pilířem evropské výroby bezdýmných produktů PMI, uvedli zástupci společnosti na dnešním slavnostním zahájení výroby v areálu závodu.
Nikotinové sáčky firma vyrábí souběžně s dosavadní produkcí tabákových výrobků. Původně avizovala investici v hodnotě miliardy korun, nakonec ji zdvojnásobila. Projekt podle firmy zahrnuje investice do rozvoje zaměstnanců, nových dovedností a moderních technologií. Ředitel kutnohorského závodu Serhan Kiliç uvedl, že v Kutné Hoře nyní pracuje asi 700 zaměstnanců koncernu PMI a 300 od dodavatelů. Někteří se přesunou na nové pozice. S narůstajícím objemem výroby budou potřeba noví lidé, v příštím roce bude firma potřebovat 100 až 120 nových zaměstnanců.
Nikotinové sáčky ZYN firma uvedla na český trh začátkem loňského roku, nepocházely ale z Česka. Sáčky neobsahují tabák, ale jen nikotin v kombinaci s potravinářskými přísadami a příchutěmi. Podle společnosti při užívání uvolňují o 99 procent méně škodlivých chemikálií než klasické cigarety.
Nikotinové sáčky jsou podle firmy určeny uživatelům nikotinu, kteří by jinak pokračovali v kouření, a představují důležitou součást portfolia bezdýmných produktů PMI. "Je to přechod od tradiční výroby cigaret k produkci, která se blíží farmaceutickému průmyslu," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČR Fabio Costa. Připomněl, že kutnohorský závod má více než 200letou tradici a díky modernizaci bude podle něj hrát klíčovou roli i nadále. Uvedl také, že výrobky z Kutné Hory nejsou určeny jen pro český trh, ale pro 45 zemí, z nichž každá má jiné požadavky.
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD), který se dnešního zahájení výroby zúčastnil, připomněl, že tabákové výrobky jsou významným exportním artiklem ČR. Investici přivítal i starosta Kutné Hory Lukáš Seifert (ODS), který podotkl, že každý obyvatel města má mezi svými příbuznými či přáteli někoho, kdo pracuje v továrně .
Philip Morris ČR provozuje výrobní závod v Kutné Hoře a vlastní 99 procent slovenské firmy Slovakia. V Česku a na Slovensku zaměstnává přes 1300 lidí. Firmě loni meziročně vzrostly tržby bez spotřební daně a DPH o 0,4 procenta na 21,69 miliardy korun. Čistý zisk ale klesl o 9,2 procenta na 3,04 miliardy Kč. Odbyt v ČR a na Slovensku se loni meziročně opět snížil, v obou zemích dohromady klesl o 5,3 procenta na 9,2 miliardy kusů výrobků. Na poklesu zisku se podle firmy negativně podepsal vývoj kurzu koruny k euru i nižší objemy prodeje výrobků ke kouření a strategické investice. Růst tržeb táhl příznivý vývoj cen výrobků ke kouření i bezdýmných výrobků.
