Philip Morris spouští výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře

Philip Morris spouští výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře

22.05.2026 11:42
Autor: Redakce, Patria.cz

Philip Morris ČR rozšiřuje výrobu v Kutné Hoře o nikotinové sáčky a posiluje tak svůj přechod k bezdýmným alternativám. Investice přes dvě miliardy korun ze závodu činí klíčové evropské centrum produkce těchto výrobků s ambicí zásobovat desítky trhů. Akcie dnes rostou o 0,5 %.

Tabáková společnost Philip Morris ČR zahájila ve svém závodě v Kutné Hoře výrobu nikotinových sáčků. Do rozšíření produkce a modernizace investovala přes dvě miliardy korun a vytvořila desítky nových pracovních míst. Podle vedení firmy jde o výsledek dlouhodobé strategie Philip Morris International (PMI), jejímž cílem je postupně nahrazovat tradiční cigarety bezdýmnými alternativami. Závod v Kutné Hoře se tak stává klíčovým pilířem evropské výroby bezdýmných produktů PMI, uvedli zástupci společnosti na dnešním slavnostním zahájení výroby v areálu závodu.

Nikotinové sáčky firma vyrábí souběžně s dosavadní produkcí tabákových výrobků. Původně avizovala investici v hodnotě miliardy korun, nakonec ji zdvojnásobila. Projekt podle firmy zahrnuje investice do rozvoje zaměstnanců, nových dovedností a moderních technologií. Ředitel kutnohorského závodu Serhan Kiliç uvedl, že v Kutné Hoře nyní pracuje asi 700 zaměstnanců koncernu PMI a 300 od dodavatelů. Někteří se přesunou na nové pozice. S narůstajícím objemem výroby budou potřeba noví lidé, v příštím roce bude firma potřebovat 100 až 120 nových zaměstnanců.

Nikotinové sáčky ZYN firma uvedla na český trh začátkem loňského roku, nepocházely ale z Česka. Sáčky neobsahují tabák, ale jen nikotin v kombinaci s potravinářskými přísadami a příchutěmi. Podle společnosti při užívání uvolňují o 99 procent méně škodlivých chemikálií než klasické cigarety.

Nikotinové sáčky jsou podle firmy určeny uživatelům nikotinu, kteří by jinak pokračovali v kouření, a představují důležitou součást portfolia bezdýmných produktů PMI. "Je to přechod od tradiční výroby cigaret k produkci, která se blíží farmaceutickému průmyslu," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR Fabio Costa. Připomněl, že kutnohorský závod má více než 200letou tradici a díky modernizaci bude podle něj hrát klíčovou roli i nadále. Uvedl také, že výrobky z Kutné Hory nejsou určeny jen pro český trh, ale pro 45 zemí, z nichž každá má jiné požadavky.

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD), který se dnešního zahájení výroby zúčastnil, připomněl, že tabákové výrobky jsou významným exportním artiklem ČR. Investici přivítal i starosta Kutné Hory Lukáš Seifert (ODS), který podotkl, že každý obyvatel města má mezi svými příbuznými či přáteli někoho, kdo pracuje v továrně Philip Morris

Philip Morris ČR provozuje výrobní závod v Kutné Hoře a vlastní 99 procent slovenské firmy Philip Morris Slovakia. V Česku a na Slovensku zaměstnává přes 1300 lidí. Firmě loni meziročně vzrostly tržby bez spotřební daně a DPH o 0,4 procenta na 21,69 miliardy korun. Čistý zisk ale klesl o 9,2 procenta na 3,04 miliardy . Odbyt v ČR a na Slovensku se loni meziročně opět snížil, v obou zemích dohromady klesl o 5,3 procenta na 9,2 miliardy kusů výrobků. Na poklesu zisku se podle firmy negativně podepsal vývoj kurzu koruny k euru i nižší objemy prodeje výrobků ke kouření a strategické investice. Růst tržeb táhl příznivý vývoj cen výrobků ke kouření i bezdýmných výrobků.

Foto: instragram 

 

Philip Morris ČR hlásí mírný nárůst tržeb, čistý zisk ale klesl o 9 procent
28.04.2026 8:26
Philip Morris ČR hlásí mírný nárůst tržeb, čistý zisk ale klesl o 9 procent
Společnost Philip Morris ČR v úterý před otevřením pražského trhu zveř...
Komentář analytika: Výsledky i dividenda Philip Morris ČR zaostaly za očekáváními, oporou pro akcie může být výroba ZYN v Kutné Hoře
28.04.2026 11:24
Komentář analytika: Výsledky i dividenda Philip Morris ČR zaostaly za očekáváními, oporou pro akcie může být výroba ZYN v Kutné Hoře
Philip Morris ČR dnes ráno před otevřením trhu reportoval výsledky hos...


22.05.2026
14:42Čínská mezera a americké překvapení
14:23NET4GAS, s.r.o.: Zveřejnění vnitřní informace
13:08Monetární i fiskální politika budou muset reagovat na důsledky umělé inteligence
12:51ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
11:42Philip Morris spouští výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře
11:22Perly týdne: Nový komoditní cyklus a největší asymetrie v historii financí
11:15Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila, situace je ale křehká
10:47Závěr týdne v zeleném. Nižší výnosy vylepšují náladu  
8:52Rozbřesk: Nuda na koruně v neklidném světě. Jak si vysvětlit její extrémní stabilitu?
8:50Írán hlásí pokrok v jednáních, Trump doma čelí tlaku a Warsh se dnes ujme vedení Fedu  
6:01HIMS má novou konkurenci. Enhanced plánuje "steroidovou olympiádu" a přirovnává svůj byznys k F1
21.05.2026
22:01Pozornost trhu je na ocenění Nvidie  
17:52MONETA Money Bank, a.s.: Uveřejnění vnitřní informace dne 21. 5. 2026
17:10Zastaví dluhopisové trhy akciovou rally?
17:00Primoco UAV SE: Vnitřní informace
15:43UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu
15:10Braňo Soták: Nvidia doručila další várka superlativů, vůči AI cyklu zůstáváme optimisty  
14:02K většímu ústupu od dolaru ve světových rezervách ve skutečnosti nedocházelo
12:34EK zhoršila výhled růstu ekonomiky EU kvůli konfliktu na Blízkém východě
12:02Doosan Škoda Power: slabší tržby zastínil rekordní backlog a vyšší ziskovost

Kalendář událostí
ČasUdálost
1:30JP - CPI, y/y
8:00DE - HDP, q/q
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět