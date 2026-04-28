Philip Morris ČR hlásí mírný nárůst tržeb, čistý zisk ale klesl o 9 procent

Společnost ČR v úterý před otevřením pražského trhu zveřejnila výroční finanční zprávu za rok 2025. Konsolidované tržby společnosti dosáhly 21,7 miliard Kč, tedy o 0,4 % více než v předchozím roce. Provozní zisk meziročně klesl o 7,1 % na 3,7 mld. Kč, a to vlivem nižších prodejů tabákových výrobků určených ke kouření, cílených investic do dlouhodobého růstu a negativního dopadu měnového kurzu. Výsledky podle firmy potvrzují celkový trend spotřebního chování, kdy nadále klesá odbyt cigaret, a to i v důsledku přechodu dospělých kuřáků k bezdýmným alternativám.
Čistý zisk firmy za rok 2025 klesl na 3,04 mld. korun z 3,35 mld. v roce 2024, což představuje meziroční pokles o 9,2 procenta. Firma navrhuje vyplacení dividendy ve výši 1100 Kč na akcii, nedosahuje tak na očekávání analytiků Patrie, která byla nastavena na úroveň 1160 Kč.
Celkový domácí odbyt v Česku a na Slovensku se v roce 2025 při objemu 9,2 miliardy kusů meziročně snížil o 5,3 %. Zatímco tradiční trh s cigaretami i nadále celkově klesá, objem odbytu bezdýmných alternativ dosáhl 3,5 miliardy kusů, což představuje půlprocentní meziroční nárůst.
„Vývoj trhu potvrzuje pozitivní změny ve spotřebitelském chování, které podporuje rostoucí dostupnost bezdýmných alternativ. Nové kategorie a varianty bezdýmných alternativ přispívají k dalšímu poklesu spotřeby cigaret a ukazují, že směr, kterým jsme se vydali uvedením IQOS na trh, je dlouhodobě správný a udržitelný, a že méně škodlivé nebo potenciálně méně škodlivé způsoby užívání nikotinu mají pevné místo mezi dospělými uživateli,“ uvedl Fabio Costa, předseda představenstva a generální ředitel ČR.
“V rámci našeho bezdýmného portfolia zaznamenaly v roce 2025 nejvýraznější růst elektronické cigarety, zatímco vývoj u zahřívaného tabáku zůstal stabilní. Do budoucna je příslibem také uvedení nikotinových sáčků ZYN v Česku a na Slovensku právě v loňském roce,“ dodal Costa.
Konsolidované tržby společnosti bez spotřební daně a DPH meziročně vzrostly o 0,4 % na 21,7 mld. Kč. Výsledek byl ovlivněn negativním měnovým efektem ve výši 0,7procentního bodu, zejména v důsledku oslabení eura vůči české koruně. S vyloučením vlivu měnového kurzu konsolidované tržby meziročně vzrostly o 1,1 %, resp. o 0,3 miliardy Kč.
Celkový kombinovaný trh cigaret a zahřívaných výrobků se v Česku v uplynulém roce meziročně snížil o odhadovaných 4,7 % na 13,6 miliardy kusů, zatímco na Slovensku poklesl o 3,5 % na 6,6 mld. kusů. Společnost nadále zůstává lídrem na obou trzích s odhadovaným tržním podílem 39,5 % v České republice a 50,1 % na Slovensku.
V Česku se celkový odbyt společnosti snížil o 4,9 % na 5,8 miliardy kusů. Objem domácího odbytu portfolia tabákových výrobků určených ke kouření (cigarety a jemně řezaný tabák, kombinovaný) dosáhl 3,4 miliardy kusů (- 0,3 mld. ks). Odbyt bezdýmných výrobků dosáhl přibližně stejného objemu jako v předchozím roce, a sice 2,3 miliardy kusů.
Na Slovensku se celkový odbyt společnosti snížil o 6 % na 3,5 miliardy kusů. Objem domácího odbytu portfolia tabákových výrobků určených ke kouření dosáhl 2,3 miliardy kusů (- 0,2 mld. ks). Také na Slovensku zůstal objem odbytu bezdýmných výrobků oproti roku 2024 stejný, když dosáhl 1,2 miliardy kusů.
Také v roce 2025 se společnost soustředila na další rozvoj bezdýmného portfolia ve stávajících produktových kategoriích. Na trh byly uvedeny inovované varianty zařízení pro zahřívání tabáku řady IQOS ILUMA i. V segmentu e-cigaret byla představena novinka VEEV inPrime, která uživatelům nabízí výrazně vyšší počet potahů na jednu náplň.
Uplynulý rok se zároveň nesl ve znamení příprav na zahájení výroby nikotinových sáčků v závodě v Kutné Hoře, jejíž spuštění je plánováno na první polovinu roku 2026. „Investice přesahující dvě miliardy korun představuje významný milník nejen pro společnost ČR a.s., ale i pro celý region a tuzemskou ekonomiku. Jsem nesmírně rád, že touto modernizací propojujeme historické kořeny našeho závodu s více než dvousetletou tradicí zpracování tabáku a jeho udržitelnou budoucností. Tímto krokem se Kutná Hora stává součástí výrobní transformace PMI, se zaměřením na výrobu nikotinových sáčků, jednu z bezdýmných alternativ,“ říká Fabio Costa.