Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila, situace je ale křehká

22.05.2026 11:15
Autor: ČTK

Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila. Hodnota indexu vzrostla na 84,9 bodu z dubnové revidované hodnoty 84,5 bodu, uvedl dnes ve své zprávě hospodářský institut Ifo. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že hodnota indexu klesne na 84,2 bodu.

"Německé hospodářství se prozatím stabilizuje, situace ale zůstává křehká," uvedl prezident Ifo Clemens Fuest.

Ve zpracovatelském průmyslu se nálada podle Ifo o něco zlepšila. Vliv na to měl optimističtější pohled na aktuální situaci, očekávaní budoucího vývoje byla naopak o něco horší. V sektoru služeb se podnikatelská nálada výrazně zlepšila. V logistice zůstává situace napjatá, není ale tak katastrofální jako v předchozím měsíci, uvedl Ifo. Totéž podle něj platí pro cestovní ruch. V obchodě hodnota indexu rovněž vzrostla. Podnikatelská nálada ve stavebnictví se naopak o něco zhoršila.

Německo je největším obchodním partnerem České republiky a řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V posledních letech se ale německá ekonomika potýká s řadou problémů, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, americkým clům či konkurenci z Číny. K tomu se přidaly problémy s růstem cen energií vyvolaným konfliktem na Blízkém východě.

Na začátku dubna snížily přední německé hospodářské instituty odhad růstu německé ekonomiky na letošní rok na 0,6 procenta. Vláda kancléře Friedricha Merze předpokládá, že HDP se zvýší jen o 0,5 procenta. Ještě loni na podzim odhadovaly instituty i vláda letošní růst na 1,3 procenta. V prvním čtvrtletí hospodářství vykázalo nečekaně vysoký růst, proti předchozímu kvartálu vzrostlo o 0,3 procenta.


Írán hlásí pokrok v jednáních, Trump doma čelí tlaku a Warsh se dnes ujme vedení Fedu
22.05.2026 8:50
Írán hlásí pokrok v jednáních, Trump doma čelí tlaku a Warsh se dnes ujme vedení Fedu
Analytici upravují cílové ceny u COLT a CSG, Moneta chystá posílení ka...
Rozbřesk: Nuda na koruně v neklidném světě. Jak si vysvětlit její extrémní stabilitu?
22.05.2026 8:52
Rozbřesk: Nuda na koruně v neklidném světě. Jak si vysvětlit její extrémní stabilitu?
Vyhrocená geopolitická situace nikdy nebyla dobrou zprávou pro rizikov...
Závěr týdne v zeleném. Nižší výnosy vylepšují náladu
22.05.2026 10:47
Závěr týdne v zeleném. Nižší výnosy vylepšují náladu
Globální trhy dnes zlepšují náladu – po včerejším nevýrazném růstu na ...


22.05.2026
14:42Čínská mezera a americké překvapení
14:23NET4GAS, s.r.o.: Zveřejnění vnitřní informace
13:08Monetární i fiskální politika budou muset reagovat na důsledky umělé inteligence
12:51ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
11:42Philip Morris spouští výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře
11:22Perly týdne: Nový komoditní cyklus a největší asymetrie v historii financí
11:15Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila, situace je ale křehká
10:47Závěr týdne v zeleném. Nižší výnosy vylepšují náladu  
8:52Rozbřesk: Nuda na koruně v neklidném světě. Jak si vysvětlit její extrémní stabilitu?
8:50Írán hlásí pokrok v jednáních, Trump doma čelí tlaku a Warsh se dnes ujme vedení Fedu  
6:01HIMS má novou konkurenci. Enhanced plánuje "steroidovou olympiádu" a přirovnává svůj byznys k F1
21.05.2026
22:01Pozornost trhu je na ocenění Nvidie  
17:52MONETA Money Bank, a.s.: Uveřejnění vnitřní informace dne 21. 5. 2026
17:10Zastaví dluhopisové trhy akciovou rally?
17:00Primoco UAV SE: Vnitřní informace
15:43UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu
15:10Braňo Soták: Nvidia doručila další várka superlativů, vůči AI cyklu zůstáváme optimisty  
14:02K většímu ústupu od dolaru ve světových rezervách ve skutečnosti nedocházelo
12:34EK zhoršila výhled růstu ekonomiky EU kvůli konfliktu na Blízkém východě
12:02Doosan Škoda Power: slabší tržby zastínil rekordní backlog a vyšší ziskovost

Kalendář událostí
ČasUdálost
1:30JP - CPI, y/y
8:00DE - HDP, q/q
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět