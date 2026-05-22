Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila, situace je ale křehká

Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila. Hodnota indexu vzrostla na 84,9 bodu z dubnové revidované hodnoty 84,5 bodu, uvedl dnes ve své zprávě hospodářský institut Ifo. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že hodnota indexu klesne na 84,2 bodu.
"Německé hospodářství se prozatím stabilizuje, situace ale zůstává křehká," uvedl prezident Ifo Clemens Fuest.
Ve zpracovatelském průmyslu se nálada podle Ifo o něco zlepšila. Vliv na to měl optimističtější pohled na aktuální situaci, očekávaní budoucího vývoje byla naopak o něco horší. V sektoru služeb se podnikatelská nálada výrazně zlepšila. V logistice zůstává situace napjatá, není ale tak katastrofální jako v předchozím měsíci, uvedl Ifo. Totéž podle něj platí pro cestovní ruch. V obchodě hodnota indexu rovněž vzrostla. Podnikatelská nálada ve stavebnictví se naopak o něco zhoršila.
Německo je největším obchodním partnerem České republiky a řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V posledních letech se ale německá ekonomika potýká s řadou problémů, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, americkým clům či konkurenci z Číny. K tomu se přidaly problémy s růstem cen energií vyvolaným konfliktem na Blízkém východě.
Na začátku dubna snížily přední německé hospodářské instituty odhad růstu německé ekonomiky na letošní rok na 0,6 procenta. Vláda kancléře Friedricha Merze předpokládá, že HDP se zvýší jen o 0,5 procenta. Ještě loni na podzim odhadovaly instituty i vláda letošní růst na 1,3 procenta. V prvním čtvrtletí hospodářství vykázalo nečekaně vysoký růst, proti předchozímu kvartálu vzrostlo o 0,3 procenta.