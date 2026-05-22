Rozbřesk: Nuda na koruně v neklidném světě. Jak si vysvětlit její extrémní stabilitu?

22.05.2026 8:52
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Vyhrocená geopolitická situace nikdy nebyla dobrou zprávou pro riziková aktiva. V očích zahraničních investorů do této kategorie patří i česká koruna, jež historicky reagovala na podobné události velmi citlivě. Od minulého roku ale vykazuje kurz koruny vůči euru – navzdory geopolitickým turbulencím – extrémně nízkou míru realizované volatility, připomínající období kurzového závazku v letech 2013-2017. Implikovaná volatilita odvozená z cen opcí je v posledních týdnech dokonce ještě nižší.

Co stojí za tak stabilním kurzem koruny? Za prvé, zlepšené makro fundamenty tuzemské ekonomiky – od nízké inflace přes solidní růst HDP až po solidní vnější pozici, s nimiž by ani konflikt na Blízkém východě neměl výrazněji otřást. Za druhé hraje koruně do karate stále atraktivní úrokový diferenciál vůči společné evropské měně. Za třetí jsou silným stabilizačním prvkem vysoké devizové rezervy ČNB – tedy masivní palebná síla, která odrazuje spekulanty od sázek proti tuzemské měně.

Jenže tím příběh nekončí. Vedle lepších makro fundamentů se v posledních letech změnila i mechanika korunového trhu – především způsob, jakým se zajištují tuzemští exportéři a importéři. Namísto jednoduchých forwardů roste podíl zajišťování pomocí opčních struktur, často navázaných na určité pásmo kurzu, které z trhu fakticky vysávají volatilitu.

Finanční instituce, které tyto produkty prodávají, totiž své riziko průběžně přezajišťují na trhu. A právě tyto operace mají jeden zásadní důsledek: v běžných časech tlumí rozkolísanost a vrací korunu zpět do úzkého koridoru. Na mělkém trhu, jakým je český devizový trh, to platí dvojnásob.

Výsledkem je režim potlačené volatility. To ale neznamená, že koruna nemůže výrazněji oslabit nebo posílit. Tento režim bude platit jen do chvíle, než přijde opravdu velký šok. Poté mohou zajišťovací produkty při proražení bariér naopak krátkodobě zesílit rozkolísanost.

TRHY

Koruna

Tuzemská měna se příliš nevzdaluje úrovni 24,30 EUR/CZK, během včerejška však dokázala akumulovat mírné zisky. Celkově však zůstává eurokoruna spíše mrtvolná (viz úvodník) a vyčkává na nové impulsy ze zahraničí, jelikož tuzemský makro kalendář je prázdný.

Eurodolar

Ceny ropy sice klesají, ale eurodolaru to moc nepomáhá, což může mít na svědomí zhoršující se podnikatelská nálada uvnitř eurozóny. Včera reportovaný propad kompozitního indexu PMI nevěští pro růst eurozóny nic dobrého. Dnes to přitom speciálně pro Německo může potvrdit i index Ifo, což nebude pro euro další nepříznivá zpráva v řadě.

 

22.05.2026
11:15Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila, situace je ale křehká
10:47Závěr týdne v zeleném. Nižší výnosy vylepšují náladu  
8:52Rozbřesk: Nuda na koruně v neklidném světě. Jak si vysvětlit její extrémní stabilitu?
8:50Írán hlásí pokrok v jednáních, Trump doma čelí tlaku a Warsh se dnes ujme vedení Fedu  
6:01HIMS má novou konkurenci. Enhanced plánuje "steroidovou olympiádu" a přirovnává svůj byznys k F1
21.05.2026
22:01Pozornost trhu je na ocenění Nvidie  
17:52MONETA Money Bank, a.s.: Uveřejnění vnitřní informace dne 21. 5. 2026
17:10Zastaví dluhopisové trhy akciovou rally?
17:00Primoco UAV SE: Vnitřní informace
15:43UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu
15:10Braňo Soták: Nvidia doručila další várka superlativů, vůči AI cyklu zůstáváme optimisty  
14:02K většímu ústupu od dolaru ve světových rezervách ve skutečnosti nedocházelo
12:34EK zhoršila výhled růstu ekonomiky EU kvůli konfliktu na Blízkém východě
12:02Doosan Škoda Power: slabší tržby zastínil rekordní backlog a vyšší ziskovost
11:57Překvapivě klidná Nvidia a nové naděje na otevření Hormuzu  
10:30SpaceX míří na burzu s rekordní valuací, odhaluje miliardové ztráty a upevňuje Muskův vliv  
9:02Výsledky Colt CZ podporují tezi o kvalitnější a stabilnější skupině  
8:44Rozbřesk: Spekulace na dohodu USA–Írán posunuly eurodolar výše
8:41Výsledky Nvidie či Coltu, SpaceX míří na burzu, evropské futures v červeném  
8:09Colt CZ hlásí rekordní čísla, čistý zisk stoupl o 37 procent

Kalendář událostí
ČasUdálost
1:30JP - CPI, y/y
8:00DE - HDP, q/q
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět