Detail - články
Sociální politika po americku: Miliardář Dell dá dětem do deseti let 250 dolarů na investice

02.12.2025 16:03
Autor: Redakce, Patria.cz

Michael a Susan Dell věnují 25 milionům amerických dětí po 250 dolarů, aby jim pomohli nastartovat investiční účet pro jejich budoucnost, uvedla agentura Bloomberg. Tento dar ve výši 6,25 miliardy dolarů navazuje na iniciativu Invest America vytvořenou začátkem tohoto roku v rámci zákona One Big Beautiful Bill administrativy Donalda Trumpa. Podle tohoto programu vláda automaticky založí účet s částkou 1 000 dolarů pro každé dítě narozené mezi lety 2025 a 2028.

Dar rodiny Dellových půjde na ministerstvo financí a bude financovat účty pro dalších 25 milionů dětí do 10 let, které by na vládní příspěvek nedosáhly. Dell uvedl, že se zpočátku zaměřuje na oblasti s mediánem příjmu domácnosti pod 150 000 dolarů a očekává, že podpoří 80 % amerických dětí v této věkové skupině.

„Věříme, že pokud každé dítě uvidí budoucnost, pro kterou stojí za to šetřit, vybudujeme něco mnohem lepšího než jen investiční účet,“ řekl Dell v rozhovoru. „Vybudujeme naději, příležitosti a prosperitu pro generace, které přijdou.“ „Pro nás je to příležitost dát každému dítěti malý začátek při budování jeho budoucnosti,“ doplnil Dell.

Dell, který je podle žebříčku Bloomberg Billionaires Index 11. nejbohatším člověkem na světě s majetkem 148 miliard dolarů, je veřejným zastáncem investičních účtů zřízených Trumpovou administrativou.

V červnu se zakladatel a generální ředitel společnosti Dell zúčastnil kulatého stolu „Invest in America“ spolu s dalšími CEO, včetně Davida Solomona z Goldman Sachs a Dary Khosrowshahiho z Uber Technologies. Na akci Trump vyzdvihl investiční účty a připsal Dellovi zásluhu za to, že mu tento nápad přinesl. Dell oznámil, že jeho společnost dorovná vládní příspěvek 1 000 dolarů pro děti svých zaměstnanců.

Podle vládní iniciativy, která začne 4. července 2026, může každý rodič založit účet pro své dítě a přispívat až 5 000 dolarů ročně. Zaměstnavatelé mohou přispět 2 500 dolarů ročně, aniž by to ovlivnilo zdanitelný příjem zaměstnanců. Další dary od filantropů, jako je Dell, nebo od vlád se do limitu nezapočítávají.

Peníze budou investovány do diverzifikovaných, nízkonákladových indexových fondů a nebudou přístupné, dokud dítě nedosáhne 18 let. Poté je možné je vybrat na výdaje, jako je vysokoškolské vzdělání, záloha na bydlení nebo náklady na založení firmy. Aktiva na Trumpových účtech mohou růst bez daně, příjemci však budou muset zaplatit daň z výnosů při výběru peněz.

Silicon Valley venture kapitalista Brad Gerstner založil neziskovou organizaci Invest America v roce 2023 s cílem rozdělovat peníze americkým dětem, aby se zmenšila majetková propast a zvýšila finanční gramotnost. „Majetková propast se prohloubila a zatím jsme nepřišli s ničím hmatatelným, co by ji řešilo,“ řekl Gerstner, zakladatel Altimeter Capital, v rozhovoru. „Tento krok dramaticky změní osudy lidí, kteří byli opomenuti a zůstali pozadu.“

Gerstner uvedl, že doufá, že účty otevřou novou cestu pro vládu, firmy a jednotlivce, jako je Dell, aby investovali do budoucnosti dětí. „Nejde jen o soukromý účet pro každé dítě při narození, do kterého federální vláda vloží 1 000 dolarů,“ řekl Gerstner. Stane se z toho podle něj platforma, kde každý bude moci přispívat na účty dětí ze své rodiny nebo komunity.

Samotný Dell podle svých slov zná transformační sílu 1 000 dolarů. Na své stránce na LinkedIn má v profilu uvedeno: „Založil jsem Dell v roce 1984 s 1 000 dolary na koleji University of Texas.“ Jeho stejnojmenná společnost se rozrostla v počítačového giganta s tržní hodnotou téměř 90 miliard dolarů.

Dell a jeho manželka vlastní přibližně 40 % Dell Technologies, podle žebříčku Bloomberg. Získal také významný podíl ve společnosti Broadcom, když ta v roce 2023 koupila VMWare, bývalou divizi Dellu. Akcie Broadcom od té doby vzrostly zhruba o 300 %, podpořené výdaji na umělou inteligenci.

Příspěvky páru do jejich nadace prudce vzrostly, z průměrných 57 milionů dolarů ročně mezi lety 2020 a 2022 na téměř 3,6 miliardy dolarů v roce 2023, včetně 1,7 miliardy dolarů v akciích Broadcom. Dary v roce 2024 dosáhly 1,45 miliardy dolarů.

Dosud nadace Michael & Susan Dell Foundation podle svých webových stránek věnovala více než 2,9 miliardy dolarů. Děti byly hlavním cílem její pomoci, včetně stipendií, rozšiřování škol a dětského lékařského centra Dell v Austinu.

 
 
 

    02.12.2025 18:05

    To v Česku by měl vůbec problém takové účty dětem založit... Jediný, kdo nějaký alespoň trochu přijatelný dětský investiční účet nabízí, je asi Patria.
    intfo
    02.12.2025 16:53

    "Sice jsme tenhle měsíc nedostali poukázky na jídlo, ale koupil jsem jednu akcii nvidie..."
    Berounskej
