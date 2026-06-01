Explosia může změnit majitele, ČEZ pořádá Valnou hromadu a Nvidia útočí na trh s PC

01.06.2026 8:56
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

ČEZ dnes svolává Valnou hromadu, zatímco stát zvažuje budoucnost Explosie a zbrojaři už se těší na případnou akvizici. Na globálních trzích přitom pokračuje kontrast mezi geopolitickým napětím, které žene vzhůru ropu, ale i inflaci, a silnou akciovou rally taženou umělou inteligencí.


Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,6 % a DAX -0,3 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,1 %, S&P 500 mini +0,3 % a Nasdaq 100 mini +0,6 %.

ČEZ dnes pořádá valnou hromadu. Program zahrnuje schválení restrukturalizace ČEZ, prodej až 49% podílu v Distribuci/Prodeji a schválení dividendy 42 Kč/akcii.

V případě, že by bylo rozhodnuto o prodeji pardubické společnosti Explosia, nejlepší by bylo obchod uzavřít v tomto roce nebo v roce 2027. V diskusním pořadu Poledne s Moravcem to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). V současnosti je podle něj zhruba šest zájemců o nákup tohoto státního výrobce výbušnin a střelivin. Prodejní cena společnosti by podle odhadů mohla činit zhruba 15 až 17 miliard korun, konkrétní číslo by ale záleželo i na velikosti podílu, který by se prodal, řekl Havlíček. Ideální by podle něj bylo, kdyby stát i nadále mohl v Explosii držet podíl a mít tak vliv na další fungování společnosti. Mezi zájemci jsou všichni velcí čeští zbrojaři a některé firmy ze zahraničí. Podle dřívějších informací má o Explosii zájem například skupina Colt CZ Group SE či francouzská Eurenco. Mezi další velké české zbrojaře patří například Czechoslovak Group a STV Group.

CSG se stále snaží koupit akcie KNDS od rodin z Německa, které prodají svůj podíl poté, co KNDS vstoupí na burzu. Zároveň plánuje oznámit svou první akvizici ve Francii.

Ropa roste poté, co víkendová jednání mezi USA a Íránem naznačovala jen malý pokrok směrem k trvalé mírové dohodě. Izrael rozšířil svůj pozemní útok v Libanonu a dosáhl nejširší invaze do této země za čtvrt století, zatímco Hizballáh zintenzivnil útoky.

Mezitím akcie vystoupaly na rekordní úroveň, když investoři navýšili svůj zájem o obchod s umělou inteligencí. Benchmarky v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu a japonský index Nikkei dosáhly svých historicky nejvyšších úrovní.

Páteční inflace prudce vzrostla ve čtyřech největších ekonomikách Evropy, což poukazuje na vyšší náklady na dluhy, energie a potraviny. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že společnosti již plánují přenést vyšší ceny na spotřebitele. Fabio Panetta z Evropské centrální banky uvedl, že neúspěch v řešení války s Íránem spolu s vyčerpanými zásobami paliv a ještě vyššími inflačními očekáváními poukazuje na potřebu měnových opatření k odvrácení mzdově-cenové spirály. Další ekonomové dodali, že spotřebitele čeká vážný šok u cen potravin kvůli extrémnímu počasí způsobenému změnou klimatu.

Vzhledem k masivnímu výprodeji na trhu s dluhopisy a rostoucím sazbám po celém světě někteří lidé varují před problémy pro světovou ekonomiku. Profesorka ekonomie na Harvardu Gita Gopinath v rozhovoru uvedla, že vidí souběh demografických údajů, vysoké úrovně veřejného dluhu a gigantických kapitálových potřeb pro umělou inteligenci, které by mohly podpořit inflaci.

Kanada se dostala do technické recese, protože slabé výdaje podniků i vlády vedly k mírnému poklesu v prvním čtvrtletí, což poukazuje na přetrvávající oslabení ekonomiky uprostřed obchodní války s USA. Reálný hrubý domácí produkt klesl v prvních třech měsících roku meziročně o 0,1 %, a to po 1% poklesu ve čtvrtém čtvrtletí, což je revize směrem dolů z dříve hlášeného poklesu o 0,6 %. Slabší než očekávaná data o HDP přicházejí i se slabším trhem práce a vykreslují střízlivý obraz kanadské ekonomiky, jelikož cla amerického prezidenta Donalda Trumpa tlačí na kanadské podniky.

SoftBank předběhla Toyotu a stala se nejhodnotnější japonskou společností a oznámila, že plánuje investovat až 75 miliard eur do vybudování datových center pro umělou inteligenci ve Francii. Tvrdí, že země je připravena stát se předním evropským centrem pro infrastrukturu umělé inteligence.

Nvidia vstupuje na trh s osobními počítači s novým čipem, jehož cílem je převzít podíl Intelu. Nový superčip RTX Spark od společnosti Nvidia bude nasazen v noteboocích a stolních počítačích od značek, jako je Dell a Lenovo, uvedl na veletrhu Computex v Tchaj-peji generální ředitel Jensen Huang. Produkt je kombinací mikroprocesoru a grafického čipu vyrobeného s pomocí tchajwanské společnosti MediaTek a bude běžet na operačním systému Microsoft Windows.

UBS ruší několik stovek pracovních míst ve svých pobočkách v Evropě, na Středním východě a v Africe, což je nejnovější vlna propouštění spojená s akvizicí Credit Suisse před třemi lety. Zjistili jsme, že propouštění se dotklo hlavně zaměstnanců v podpůrných funkcích, ačkoli se to týkalo i některých bankéřů v pozicích zaměřených na klienty.

 


Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30CZ - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět