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Siegel: Fed nechce zopakovat svou předchozí inflační chybu

Siegel: Fed nechce zopakovat svou předchozí inflační chybu

10.06.2026 6:04
Autor: Redakce, Patria.cz

Jeremy Siegel z Whartonu si myslí, že současná situace na trzích může být trochu matoucí s ohledem na to, že akcie jsou na historických maximech v době, kdy se ceny ropy drží hodně vysoko. Souvisí to s tím, že Spojené státy výrazně zvedly svou produkci ropy a zemního plynu, který je nyní největší zdrojem primární energie pro výrobu té elektrické. „Na čerpacích stanicích problém je, ale ne kritický.“

Profesor řekl, že byl zklamán ze setkání amerického a čínského prezidenta, protože nevedlo k nějakému většímu tlaku na Írán ze strany Číny. Ta má přitom podle ekonoma na Írán velký vliv. Ani uzavřené dohody „nebyly nijak dobré“, a když akcie po návštěvě oslabily, bylo to podle Siegela právě odrazem tohoto zklamání. Hlavním tahounem trhu jsou ale nyní akcie spojené s umělou inteligencí. Dokonce vznikla „čipová mánie“, kterou mohl zažehnout Intel. Jak?

Podle profesora investoři výrazně přehodnotili pohled na výrobce čipů poté, co Intel oznámil, že jeho čipy, dříve považované za málo hodnotné, mají ve skutečnosti větší než předpokládané využití. Následně se zvedla vlna investičního nadšení vůči tomuto odvětví, která je ale podle ekonoma už přepálená. Nicméně i tento jev ukazuje, „jak velká poptávka po umělé inteligenci existuje.“ Další významné téma představuje růst výnosů dluhopisů, kdy se u těch desetiletých dostaly k 4,6 %.



Siegel si myslí, že situace na dluhopisových trzích je výzvou pro Fed, který pravděpodobně nebude zvyšovat sazby, ale bude tíhnout k jejich pohybu opačným směrem. Kevin Warsh přitom podle ekonoma zůstává tou nejlepší volbou ze všech jmen, které byly na postu nového předsedy Fedu zmiňovány. Hovoří se o tom, že přijdou určité změny ve vedení centrální banky, zdaleka nejdůležitější je ale vývoj sazeb, a to i ve srovnání se změnami ve velikosti rozvahy. A do dalšího vývoje sazeb bude promlouvat i to, že „není patrné žádné zhoršování situace na trhu práce a HDP v tomto čtvrtletí je zřejmě docela vysoko.“

V červnu podle ekonoma ke změně sazeb nedojde, ale důležité bude, jaký další „tón“ Fed zvolí. Tedy zda bude tíhnout spíše ke zvedání sazeb, nebo ne, protože to ukáže na další kroky v letošním roce. K Powellovi řekl, že velmi dobře bránil nezávislost Fedu, ale pochybné byly některé jeho kroky včetně monetární stimulace v době, kdy měl Fed utahovat. Celkový dojem je tak „smíšený“. Siegel dodal, že s ohledem na to, jak rostla peněžní nabídka po roce 2020 a jaká přicházela z ekonomiky data, „nebylo možné, aby inflační tlaky byly pouze přechodné… Ze strany Fedu šlo o velkou chybu a nyní ji nechce zopakovat.“

 

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