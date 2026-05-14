Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Novým šéfem centrální banky USA bude Kevin Warsh, potvrdil ho Senát

Novým šéfem centrální banky USA bude Kevin Warsh, potvrdil ho Senát

14.05.2026 9:35
Autor: ČTK

Americký Senát potvrdil Kevina Warshe (56) jako nového šéfa centrální banky USA (Fed). Warsh nahradí Jeroma Powella (73), který je dlouhodobě terčem kritiky Donalda Trumpa, protože nesnížil úrokové sazby tak, jak si prezident přál.

Senát schválil Warshe poměrem hlasů 54 ku 45. Schvalování bylo podle agentury Reuters dosud nejvíce stranicky vyhrocené. S republikánskou většinou hlasoval pro Warshe jediný demokrat.

Warsh nastupuje do čela centrální banky v období zvýšené inflace a napjaté debaty o dalším směřování měnové politiky. Americká ekonomika se nyní potýká s přetrvávajícími inflačními tlaky, které mohou zkomplikovat prosazení snížení úrokových sazeb, které požaduje Trump.

Warshovo jmenování navazuje na předchozí schválení jeho mandátu jako guvernéra Fedu a nyní už čeká pouze na dokončení administrativních kroků v Bílém domě a oficiální složení přísahy. První zasedání v pozici šéfa Fedu by měl Warsh vést 16. až 17. června. Funkční období šéfa Fedu je čtyřleté.

Warsh je právník a v minulosti již ve vedení Fedu působil. Je známý jako kritik Fedu i současného šéfa Powella. Například prudký růst spotřebitelských cen v roce 2022 označil za největší chybu měnové politiky za posledních 40 let. Trump od něj očekává rychlejší snižování úrokových sazeb a mluví o tom, že by mohl přinést "zásadní změnu" v řízení americké centrální banky. Demokraté vyjadřují obavy, že Warsh nebude jednat nezávisle na přáních Bílého domu. On sám ale tvrdí, že bude postupovat samostatně.

Powell koncem minulého měsíce oznámil, že poruší tradici a hodlá i po skončení mandátu zůstat členem Rady guvernérů Fedu. Jako důvod setrvání uvedl nedávné právní kroky, které proti Fedu podnikla Trumpova administrativa. Powellovo funkční období v čele instituce končí 15. května, jeho členství v Radě guvernérů ale až v lednu 2028. Končící předsedové v minulosti často na členství v radě rezignovali a zbytek období nedosluhovali.


Čtěte více:

Co přinese nový šéf Fedu akciovému trhu?
13.05.2026 17:12
Co přinese nový šéf Fedu akciovému trhu?
Třeba známý analytik Tom Lee hovoří o tom, že „trhy mohou testovat Fed...
ČEZ zvyšuje celoroční výhled na krizi v Zálivu a růstu tržních cen. Zisk podpořil konec windfall daně
14.05.2026 7:29
ČEZ zvyšuje celoroční výhled na krizi v Zálivu a růstu tržních cen. Zisk podpořil konec windfall daně
Energetická skupina ČEZ v letošním prvním čtvrtletí vydělala 14,5 mili...
Rozbřesk: Vláda si otevírá dveře k dluhovému eldorádu
14.05.2026 8:44
Rozbřesk: Vláda si otevírá dveře k dluhovému eldorádu
V Poslanecké sněmovně včera pokračovala mimořádná schůze, na které se ...
Největší letošní burzovní debut v USA: výrobce AI čipů Cerebras Systems získal 5,55 miliardy dolarů
14.05.2026 9:14
Největší letošní burzovní debut v USA: výrobce AI čipů Cerebras Systems získal 5,55 miliardy dolarů
Americký výrobce čipů pro umělou inteligenci Cerebras Systems využil p...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.05.2026
11:31Trhům pomáhá vzhůru IPO Cerebrasu, výhled Cisca i naděje na dobré zprávy z Číny  
10:42ČEZ má za sebou silný start roku, klíčovým tématem zůstává restrukturalizace  
10:03UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003561904
9:38Japonská automobilka Honda vykázala první celoroční ztrátu za téměř 70 let
9:35Novým šéfem centrální banky USA bude Kevin Warsh, potvrdil ho Senát
9:14Největší letošní burzovní debut v USA: výrobce AI čipů Cerebras Systems získal 5,55 miliardy dolarů
8:54ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2026
8:44Rozbřesk: Vláda si otevírá dveře k dluhovému eldorádu
8:29Čína varovala ohledně Tchaj-wanu, Warsh potvrzen Senátem, Evropa otevře růstem  
7:29ČEZ zvyšuje celoroční výhled na krizi v Zálivu a růstu tržních cen. Zisk podpořil konec windfall daně
13.05.2026
22:00Americké akciové indexy dosahují historických maxim  
17:12Co přinese nový šéf Fedu akciovému trhu?
16:09Ministři energetiky EU jednali o dani z mimořádných zisků energetických firem
15:15Výrobní inflace v zámoří vyskočila na 6 procent, posílí spekulace na růst sazeb  
14:52Rychlejší růst, lepší marže, větší ambice. Nebius svými výsledky potvrzuje hlad po výpočetní kapacitě  
14:17CSG chce získat podíl ve výrobci tanků Leopard
13:35Traders Talk: Našponovaní čipaři, levné čínské techy a očekávání od výsledků ČEZ
12:53BYD jedná s evropskými automobilkami o převzetí nevytížených továren
12:04Íránská kontrola Hormuzu a Čína by mohly pomáhat k vyřešení krize
11:07Agentura IEA: Nabídka ropy letos kvůli válce s Íránem nepokryje poptávku

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00UK - HDP, q/q
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět