Bude trhy stále více ovlivňovat inflace a dluhové tlaky?

20.05.2026 13:08
Autor: Redakce, Patria.cz

Subadra Rajappa ze Société Générale Americas si myslí, že trhy už mohly začít testovat nového šéfa americké centrální banky Kevina Warshe. Jenže k tomu dávají také znamení americkému Kongresu. Rajappa to uvedla v souvislosti s růstem výnosů vládních dluhopisů, ke kterému na CNBC dodala, že dlouhodobější obligace podle ní odrážejí obavy z vývoje rozpočtových deficitů.

Pro Warshe bude nyní klíčové držet na uzdě inflační očekávání. Pokud by se začala uvolňovat, byl by to pro něj problém. Centrální banka tak musí být „připravena jednat, pokud to bude třeba.“ Trh práce je podle ekonomky „relativně stabilní“, růst celé ekonomiky je stále podporován investicemi hyperscalerů a nedochází k jeho slábnutí. K vývoji na dluhopisech pak dodala, že signalizují vyšší obavy z vývoje dluhů a deficitů, a to nejen v USA, ale na globální úrovni. K tomu se nezdá, že by bylo na dohled řešení konfliktu na Blízkém východě. S tím souvisí výhled na dlouhodobější vyšší ceny ropy.

Fed bude podle expertky „muset ukázat určitý příklon ke zvyšování sazeb v případě, že se inflační očekávání začnou zvedat.“ Nemá velký prostor pro to, aby ulevil tlakům, které mohou na vládní rozpočet vytvářet rostoucí výnosy dluhopisů. Tuto situaci musí řešit vláda a její fiskální politika. „Je to téma, o kterém se dostatečně nehovoří,“ myslí si Rajappa. Podle ní vláda nehodlá snižovat své deficity a není pravděpodobné, že by USA z této situace „vyrostly“. Tedy že by míru zadlužení začal snižovat rychlejší ekonomický růst.



Jeffrey Rosenberg z investiční společnosti BlackRock na CNBC řekl, že podle něj by inflační tlaky v USA mohly v současné době vrcholit. V dalších týdnech a měsících by tedy už mohly slábnout. Naznačuje na to jádrová inflace a mimo jiné se zdá, že slábne dopad, jaký mají na inflaci cla. Velkou neznámou je ale efekt ze strany vyšších cen ropy. „Pokud je to skutečně vrchol inflačních tlaků, Fed nemusí sazby nutně snižovat, ale nebude je zvyšovat.“

Rosenberg se domnívá, že inflační tlaky by nyní mohly výnosovou křivku napřimovat. Z jejich stany by tedy mělo dojít ke snižování rozdílu mezi výnosy krátkodobých a dlouhodobých dluhopisů. Podle experta ale bude znát vyšší potřeba půjčovat si ze strany vlád, a ta bude působit opačně. Měla by tak výnosovou křivku napřimovat. Netýká se to přitom jen Spojených států, ale jde o jev, který by měl být znatelný v celém světě.



Zhruba před rokem přitom podle experta rostly obavy z toho, že dluhopisové trhy ponesou větší váhu financování investic do umělé inteligence. Velká část těchto obav ale pominula a dluhopisové trhy mají na této straně dostatečnou kapacitu, pozornost se tak upírá zejména k vládním financím. „Nabídka obligací ze strany korporací není takovým tématem jako nabídka nových vládních dluhopisů, vláda je nyní trochu rizikovější než korporace.“

 

Ferguson: Nařčení, kterým Powell čelí, nejsou žádné detaily. Zůstává, aby se vše vyřešilo
07.05.2026 15:50
Ferguson: Nařčení, kterým Powell čelí, nejsou žádné detaily. Zůstává, aby se vše vyřešilo
Bývalý člen vedení americké centrální banky Roger Ferguson na CNBC hov...
Monetární dominance a inflační duch doby
05.05.2026 17:21
Monetární dominance a inflační duch doby
Představte si autobus, který sjel do příkopu ze silnice bez svodidel. ...
Goolsbee: Klesající inflační optimismus, není dobré vylučovat růst sazeb
12.05.2026 6:02
Goolsbee: Klesající inflační optimismus, není dobré vylučovat růst sazeb
Prezident Fedu v Chicagu Austan Goolsbee v rozhovoru pro Bloomberg řek...
Co přinese nový šéf Fedu akciovému trhu?
13.05.2026 17:12
Co přinese nový šéf Fedu akciovému trhu?
Třeba známý analytik Tom Lee hovoří o tom, že „trhy mohou testovat Fed...
Novým šéfem centrální banky USA bude Kevin Warsh, potvrdil ho Senát
14.05.2026 9:35
Novým šéfem centrální banky USA bude Kevin Warsh, potvrdil ho Senát
Americký Senát potvrdil Kevina Warshe (56) jako nového šéfa centrální ...


20.05.2026
16:56PPF vykázala loni čistý zisk 16,8 miliardy Kč, jde o meziroční pokles o 78%
15:13Dalio: Vzniká určitý systém čínského tributu, investuje se pro celý život
13:17Česko premiantem v Evropě, inflace byla v dubnu třetí nejnižší
13:08Bude trhy stále více ovlivňovat inflace a dluhové tlaky?
12:33ČEZ vydal zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun
11:04Stávka v Samsungu ohrožuje globální dodávky pamětí i HDP Jižní Koreje
10:50Obnoví Nvidia AI rally? A jak jestřábí je Fed? Trhy jsou dopoledne opatrné  
9:49EU se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA
9:26Loňský rok M&T 1997 ovlivnila slabá stavební aktivita, první kvartál 2026 naznačuje obrat
9:22CSG oznámila silná čísla, akcie rostou o více než sedm procent
9:17Rozbřesk: Co může rychlý růst tržních výnosů a sazeb znamenat pro refixace hypoték?
8:50ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - ČEZ stanovil cenu emise zelených dluhopisů
5:59Trump v prvním kvartálu zobchodoval s akciemi „Magnificent Seven“ více než 50 milionů dolarů
19.05.2026
22:02Wall Street zpomalila: technologie se ocitly pod tlakem, trh řeší sazby a valuace společností  
17:14Akcie a rostoucí výnosy dluhopisů
15:09GEVORKYAN po výsledcích: Loď se otáčí. Růst potáhne obrana, Itálie a efekt dokončených investic
13:27Preview Nvidie: trh má vysoká očekávání, tržby by se měly blížit 80 miliardám dolarů  
12:20Evropské akcie se zvedají, ale výnosy ani Amerika povzbudivě nevypadají  
12:05Největší investoři světa odkrývají karty: Razantní výprodeje i nové sázky na AI
11:39Růst HDP Japonska v prvním čtvrtletí zrychlil na 2,1 procenta, překonal odhady

Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
20:00USA - Zápis z jednání FOMC
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět