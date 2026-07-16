TSMC po vzoru ASML navyšuje výhled tržeb. Bobtnají i kapitálové výdaje

Podobně jako ve středu přikročila o den později k výraznému zlepšení výhledu také Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Největší smluvní výrobce čipů na světě zvýšil pro letošní rok jak výhled investičních výdajů, tak i tržeb. Firma tím investorům vyslala jasný signál, že očekává pokračující silnou poptávku po AI čipech a datová centra ještě několik dalších let.
TSMC pro letošek nově počítá s kapitálovými výdaji v rozmezí 60 až 64 miliard dolarů. Předchozí odhad přitom počítal s 52 až 56 miliardami dolarů. Část zvýšených investic má zamířit do USA, konkrétně do rozšiřování výroby v Arizoně, kde firma investuje celkem 265 mld. USD.
TSMC zároveň zvýšila očekávání růstu tržeb v dolarovém vyjádření na více než 40 procent, zatímco dříve předpokládala růst přesahující 30 procent. Pro třetí kvartál počítá s tržbami mezi 44,6 mld. USD a 45,8 mld. USD s provozní marží mezi 56 a 58 procenty. "Poptávka po AI je stále velmi silná," oznámil předseda podniku C.C. Wei.
Firma navíc uvedla, že investiční tempo by mohlo v nadcházejících třech letech nabrat ještě větší obrátky. Podle vedení společnosti stojí za tím přesvědčení, že technologičtí giganti včetně Mety Platforms nebo Alphabetu budou pokračovat v rozsáhlém budování infrastruktury pro umělou inteligenci.
Čtyři největší američtí provozovatelé cloudových a AI platforem, označovaní jako hyperscaleři, mají letos investovat do datových center a související infrastruktury více než 725 miliard dolarů. Právě tato vlna investic byla jedním z hlavních motorů růstu technologických akcií v letošním roce. TSMC je přitom investory vnímána jako jeden z nejdůležitějších indikátorů vývoje celého odvětví, protože vyrábí většinu nejpokročilejších čipů na světě, píše agentura Bloomberg.
Rychlý růst sektoru však zároveň vyvolává otázky ohledně udržitelnosti současných valuací. Investoři stále častěji přemítají nad tím, zda zmíněné společnosti nebudují větší výpočetní kapacitu, než budou v budoucnu skutečně potřebovat.
Finanční ředitel TSMC Wendell Huang má ale jasno. Během konferenčního hovoru s analytiky zdůraznil, že důvěra firmy v dlouhodobý trend rozvoje umělé inteligence zůstává velmi silná. „Kapitálové výdaje v příštích třech letech budou ještě větší, výrazně vyšší než v uplynulých třech letech,“ řekl.
Podobný optimismus zaznívá i od dalších klíčových hráčů v polovodičovém řetězci. Třeba jihokorejská SK Hynix očekává, že nedostatek paměťových čipů by mohl přetrvávat i po roce 2030. Rostoucí poptávka po AI systémech zvyšuje zájem jak o tradiční paměťové čipy, tak o pokročilé HBM paměti, které jsou nezbytnou součástí moderních AI akcelerátorů.
Co se týče samotných výsledků za druhé čtvrtletí, tak v něm TSMC vykázala meziroční růst čistého zisku o 77,4 procenta na 22,36 mld. USD při očekávání 19,74 mld. USD. Tržby vzrostly oproti stejnému období minulého roku o 33,7 procenta na 40,2 mld. USD.
Zdroj foto: TSMC