Výprodej čipařů pokračuje, Netflix zklamal výhledem a k nervozitě přispívá i Írán

Náladu zhoršil pokračující výprodej čipařů v Asii, slabší výhled Netflixu i zprávy o zpoždění nové generace modelů umělé inteligence od Googlu. Pozornost trhu nadále poutá také konflikt mezi USA a Íránem, kde pokračují americké vojenské operace, a připravovaná reforma evropského systému emisních povolenek.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,8 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX -0,5 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones -0,6 %, S&P 500 -0,8 % a Nasdaq 100 -1,5 %.
Evropská komise dnes navrhne revizi emisních povolenek. Skupina 10 zemí prosazuje pomalejší zpřísňování EU ETS a přehodnocení plánovaného ETS2 pro budovy a silniční dopravu. Mezi klíčové požadavky patří snížení roční míry snižování emisních povolenek na něco málo přes 2 % ze současných plánovaných 4,4 % od roku 2028, čímž by byly povolenky dostupné více do roku 2050 než k roku 2039. Podle agentury Bloomberg plánuje Evropská komise navrhnout roční snižování stropu o 3,7 % v letech 2031–35 a o 1,7 % od roku 2036 a delší postupné rušení bezplatných povolenek pro společnosti zapojené do programu cap-and-trade.
Dceřiná společnost CSG Eldis Pardubice dokončila výrobu prvních radarových systémů pro Vietnam Air Traffic Management Corporation. Smlouvy byly podepsány v loňském roce a zahrnují dodávku a instalaci 8 radarových systémů v hodnotě přes 20 milionů USD. mezitím drží na této akcii nákupní doporučení, ale snižuje cílovou cenu na 25 EUR z 30 EUR.
Keefe Bruyette & Woods opakuje doporučení pro „Outperform“. Cílovou cenu zvýšil na 124 EUR oproti 117 EUR v předchozím období.
Americký provozovatel streamovací platformy ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšil zisk o 8,8 procenta na 3,4 miliardy dolarů. Tržby meziročně vzrostly o 13 procent na 12,56 miliardy dolarů. Ve třetím čtvrtletí společnost očekává tržby 12,86 miliardy dolarů a zisk na akcii 82 centů. To je méně, než očekávali analytici – ti předpovídaly tržby ve výši 13 miliard dolarů a zisk na akcii 84 centů.
Výprodej akcií čipařů se prohloubil kvůli rostoucím obavám, že masivní investice do umělé inteligence nemusí ospravedlnit jejich vysoké ocenění. Index Nikkei 225 klesl, když se tržní kapitalizace výrobce paměťových čipů Kioxia za pouhý měsíc snížila na polovinu. Jihokorejské trhy byly uzavřeny z důvodu svátku.
SpaceX včera zrušila plánovaný zkušební let své megarakety Starship ze svého komplexu Starbase v jižním Texasu a uvedla, že další pokus bude za několik dní. Důvodem zrušení startu těsně před plánovaným vzletem bylo, že některé motory nenastartovaly, což poslalo akcie dolů. Starship měla odstartovat na svou 13. velkou misi ze startovacího zařízení SpaceX v jižním Texasu v 17:45 místního času. Ale těsně v plánovaný čas startu se z odpalovací věže vyvalily oblaka kouře a raketa zůstala na místě.
USA dokončily pátý den útoků proti Íránu. Americké síly provedly akci, jejímž cílem bylo oslabit íránskou schopnost útočit na komerční lodní dopravu, a zasáhly pobřežní dohled a protivzdušnou obranu, vojenskou logistickou infrastrukturu a námořní aktiva.
Google má s dodáním 3.5 Pro, svého nejvýkonnějšího vlajkového modelu s umělou inteligencí, měsíce zpoždění, což je zdrojem frustrace pro inženýry, výzkumníky umělé inteligence a manažery, když konkurenti Anthropic a OpenAI vyrábějí modely, které překračují možnosti .