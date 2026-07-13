Nejhorší den na burze. Akcie SK Hynix potkal více než 15procentní výplach

Akcie jihokorejského výrobce paměťových čipů SK Hynix kótované na domácím trhu v Soulu zaznamenaly na začátku nového týdne nejhorší denní propad ve své historii, když klesly o více než 15 procent. Pondělní výprodej zasáhl celý jihokorejský trh. Třeba konkurenční Samsung Electronics ztratil bezmála 11 procent a hlavní index Kospi se propadl zhruba o devět procent.
K pádu SK Hynix došlo jen pár dní poté, co společnost vstoupila na americký trh prostřednictvím ADR, kde při svém pátečním debutu akcie posílily o 13 procent.
„Vstup na burzu ADR byl velmi úspěšný, ale velká část tohoto úspěchu již byla započítaná. Dnešní slabost zřejmě odráží typickou reakci ‚sell the news‘ a realizaci zisků spíše než jakoukoliv změnu fundamentálních ukazatelů,“ řekl agentuře Bloomberg Chan H. Lee, řídící partner hedgeového fondu Petra Capital Management v Soulu.
Nabídka akcií SK Hynix v hodnotě 26,5 miliardy dolarů byla investory i analytiky vnímána jako důležitý test chuti trhu financovat velké zahraniční emise a zároveň jako prověrka odolnosti současné AI rally. Navzdory rostoucím debatám o vysokých valuacích technologických titulů a enormních investicích do AI byla emise podle informací z trhu více než sedminásobně přeupsána.
SK Hynix se v posledních letech stal jedním z klíčových hráčů v dodavatelském řetězci AI díky dominantní pozici na trhu s HBM pamětmi (High Bandwidth Memory), které se používají v nejvýkonnějších AI akcelerátorech od Nvidie. Prudce rostoucí poptávka po těchto čipech pomohla firmě k rekordním ziskům, přičemž její akcie během posledních 12 měsíců vzrostly o více než 500 procent, připomíná Bloomberg.
Analytici z Korea Investment & Securities upozorňují, že provozní zisk SK Hynix za poslední čtvrtletí by mohl zaostat za tržním konsensem přibližně o osm procent. Důvodem je mimo jiné struktura tržeb firmy. Významný podíl pochází právě z HBM pamětí, jejichž ceny sice rostou, avšak pomaleji než u některých tradičních typů paměťových čipů. Kontrakty na dodávky HBM bývají často uzavírány na delší období a poskytují menší prostor pro rychlé promítnutí tržních cenových změn.
Na druhé straně vedení společnosti nadále zdůrazňuje, že globální nedostatek pamětí by mohl přetrvávat ještě řadu let. Generální ředitel SK Hynix Kwak Noh-Jung v nedávném rozhovoru uvedl, že napjatá situace na trhu nemusí skončit ani po roce 2030.
Od červnového historického maxima už každopádně akcie odepsaly přes 35 procent. Technické ukazatele přitom naznačují, že na titulu došlo z přehřátých úrovní z počátku tohoto roku k ochlazení. „Ještě jeden týden poklesu je možný, ale vnímáme to jako příležitost k dalšímu nákupu. Rally v Koreji by měla ADR vytlačit výše. Takže je to dobrá pozice k nákupu,“ uvedl Nico Rosti, analytik společnosti MRM Research.
Volatilita na korejské burze narůstá
Úspěch firem napojených na boom AI výrazně změnil dynamiku jihokorejského akciového trhu. Investoři, zejména ti drobní, ve velkém směřují kapitál právě do SK Hynix a Samsungu, což zvyšuje volatilitu.
K prudkým pohybům přispívá také popularita pákových ETF fondů navázaných na akcie obou výrobců pamětí. Výsledkem jsou mimořádně výrazné denní výkyvy indexu Kospi, který letos zažil již sedm obchodních přerušení kvůli extrémnímu pohybu trhu. Přitom od roku 2000 se takový zásah ze strany regulátorů uskutečnil pouze 13krát.
Rostoucí citlivost trhu se projevila i minulý týden po zveřejnění předběžných výsledků Samsungu. Přestože firma zůstává jedním z hlavních beneficientů AI trendu, investoři reagovali prodeji, které následně zasáhly širší technologický sektor.