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    Nvidia představila nový model pro roboty a rozšiřuje svůj japonský ekosystém pro fyzickou AI

    Nvidia představila nový model pro roboty a rozšiřuje svůj japonský ekosystém pro fyzickou AI

    16.07.2026 15:12
    Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

    Nvidia rozšiřuje své aktivity v oblasti fyzické umělé inteligence. Generální ředitel Jensen Huang při své návštěvě Japonska představil nový model Cosmos 3 Edge určený pro robotické systémy a autonomní AI agenty, kteří se pohybují v reálném světě. Zároveň firma oznámila vznik široké koalice s předními japonskými průmyslovými podniky.

    Novinka Cosmos 3 Edge navazuje na model Cosmos 3 uvedený letos v květnu. Jde o takzvaný „world model“, tedy typ AI systému, který se dokáže orientovat v reálném čase a zpracovávat široké spektrum vstupů z fyzického prostředí. Cílem je umožnit robotům či autonomním systémům lépe vnímat okolí, orientovat se v něm a reagovat v reálném čase, vysvětluje server CNBC.

    Právě fyzická AI představuje podle Huanga další významnou vývojovou fázi umělé inteligence. „Další hranicí AI je fyzický svět a pro Japonsko je toto příležitost, která přichází jednou za generaci,“ uvedl šéf Nvidie a dodal: „Japonsko vynalezlo moderní průmyslovou výrobu. Nyní má příležitost ji znovu vynalézt pro dobu inteligentních sektorů.“

    Během své dvoudenní návštěvy Huang také uzavřel hlubší spolupráci s řadou významných japonských firem. Do nově vznikajícího ekosystému zaměřeného na průmyslovou automatizaci a robotiku se tak mají zapojit například společnosti Fujitsu, Hitachi či Kawasaki Heavy Industries.

    Rozšíření aktivit přichází v době, kdy Japonsko výrazně podporuje rozvoj umělé inteligence a snaží se přilákat zahraniční investice do tohoto odvětví. K technologickému rozmachu přispívají také rozsáhlé investice globálních hráčů. Třeba Microsoft nedávno v zemi oznámil investici ve výši 10 miliard dolarů do budování AI infrastruktury a posílení kybernetické bezpečnosti. Investiční skupina SoftBank pak rozvíjí vlastní projekty v oblasti AI a spolupracuje jak s Microsoftem, tak i domácím poskytovatelem cloud computingu a provozovatelem datových center Sakura Internet.

    Podle odhadů americké International Trade Administration by hodnota japonského trhu s umělou inteligencí mohla do roku 2029 vzrůst na téměř 28 miliard dolarů. Růst podporuje jak vládní strategie zaměřená na širší využívání AI napříč ekonomikou, tak ochota domácích firem navazovat mezinárodní technologická partnerství.

    Mimo to Nvidia posiluje svou pozici také v japonském zdravotnictví a biotechnologiích, kde rozšiřuje nabídku nástrojů pro takzvanou agentní AI, již lze využít například při objevování nových léčiv nebo v oblasti zdravotnické robotiky.

    Součástí této strategie je i rozvoj projektu Tokyo-1, konsorcia pro výzkum léčiv provozovaného společností Xeureka ze skupiny Mitsui. Platforma využívá technologii Nvidia BioNeMo Agent Toolkit, která pomáhá automatizovat a urychlovat proces vývoje nových léků pomocí umělé inteligence. Do projektu se zapojily některé z největších japonských farmaceutických společností: Astellas Pharma, Daiichi Sankyo nebo Ono Pharmaceutical, informuje CNBC.

    Zdroj foto: Nvidia


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