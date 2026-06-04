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Další korekce, pak rally a výjimečný rok 2027?

Další korekce, pak rally a výjimečný rok 2027?

04.06.2026 6:08
Autor: Redakce, Patria.cz

Tom Lee z investiční společnosti Fundstrat na CNBC poukázal na to, že zisky obchodovaných společností v prvním čtvrtletí převýšily očekávání v přepočtu o deset dolarů na jednu akcii. Lee pokračoval s tím, že pro celý rok by tak tento rozdíl mohl představovat 40 dolarů, což by v přepočtu na hodnotu indexu S&P 500 znamenalo 800 až 1000 bodů. Podle něj tak rally z posledních týdnů může odrážet hlavně to, o co lepší byly zisky v prvním čtvrtletí ve srovnání s očekáváním. 

Lee už dříve hovořil o tom, že na trh dorazí rally, ale pak na trh dolehnou některé negativní faktory. Nyní odhaduje, že se zmíněný index dostane k 7700 bodů, ale pak až do října přijde náročnější období. Bude odrazem změn ve vedení americké centrální banky a také vývoje cen energií a s ním spojených inflačních tlaků. K tomu se přidá IPO společnosti SpaceX a dalších, které na trhu vytvoří významnou novou nabídku akcií. 

Po určitou dobu „to bude vypadat jako medvědí trh“, ale po podzimních volbách může podle Leeho přijít obrat směrem nahoru. A stále se drží toho, že v roce 2027 „může přijít jedna z největších návratností našich životů“. Brian Belski k tomu na CNBC řekl, že i on čeká rally taženou zisky, která se výrazně liší od chování trhu taženého momentem. I on čeká určité oslabení předtím, než se na podzim dostaví další rally. Jejím významným rysem by měl být větší počet posilujících akcií.

Belski si myslí, že spouštěcím mechanismem korekce by mohlo být klesající tempo růstu zisků. Ty by mohly jít stále nahoru, ale nižší rychlost by mohla investory přimět k tomu, aby omezovali pozice, protože se budou více obávat dalšího vývoje. Navíc podle experta došlo během dosavadní rally ke změně vah různých akcií v investičních portfoliích. Řada lidí se proto může rozhodnout, že se bude vracet k původním vahám. A i to by podle Belskiho mohlo přispět k obratu trhu a jeho oslabení. 

Lee má za to, že dluhopisové trhy nyní nečekají pokles sazeb, ale jejich posun opačným směrem. Pro řadu akcií by to mohl být problém, protože „ty potřebují hrdliččí Fed“. Kevin Warsh jako nový šéf Fedu je ve složité situaci, podle Leeho by rád snižoval sazby, ale zároveň také velikost rozvahy americké centrální banky. Probíhala by tak „sterilizace“, kdy by jeden krok ekonomiku stimuloval, ale druhý by působil opačně. 

Podle Leeho se nyní situace v americké centrální bance podobá tomu, když se vymění ředitel nějaké společnosti a nové vedení „vypráví úplně jiný příběh“. Lee si tak myslí, že trhy budou vůči nové strategii Fedu založené na popsané kombinaci vývoje sazeb a rozvahy skeptické. Proto ekonom uvádí, že chování centrální banky může být jedním z faktorů, které budou přispívat k oslabení. „Trhy budou Fed testovat.“ 

 

Zdroj: CNBC


 

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