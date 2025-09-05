Broadcom spolupracuje s OpenAI na výrobě AI čipu, akcie po výsledcích vystřelily o 9 %

Společnost Broadcom oznámila, že pomáhá OpenAI navrhnout a od roku 2026 vyrábět akcelerátor umělé inteligence, čímž vstupuje do lukrativní oblasti, které dosud dominovala společnost . Podle deníku Financial Times bude OpenAI čip zpočátku používat pro své interní účely. Akcie Broadcomu vzrostly v pátek před otevřením trhů v New Yorku o přibližně 9 %. Od začátku roku do čtvrtečního uzavření vzrostly o 32 %.
Generální ředitel Hock Tan ve čtvrtek naznačil partnerství, když uvedl, že Broadcom získal nového klienta pro svou divizi zakázkových akcelerátorů. Podle zmíněné osoby tím klientem je OpenAI, od kterého Broadcom získal objednávky přesahující 10 miliard dolarů.
Akcelerátory jsou klíčové pro vývoj AI ve velkých technologických firmách jako Meta Platforms nebo . Agentura Bloomberg dříve informovala, že OpenAI a Broadcom pracují na návrhu inference čipu, který má provozovat AI služby po jejich natrénování. „Minulé čtvrtletí jeden z těchto zájemců zadal výrobní objednávky společnosti Broadcom,“ uvedl Tan, aniž by jmenoval zákazníka.
Broadcom patří mezi výrobce čipů, kteří těží z boomu AI po uvedení ChatGPT. Firmy a startupy po celém světě investují miliardy do budování datových center, trénování nových modelů a výzkumu průlomových technologií. Tan ve čtvrtek investorům sdělil, že výhled společnosti na fiskální rok 2026 se „významně“ zlepší, čímž rozptýlil obavy ze zpomalujícího růstu.
Tan dříve uvedl, že příjmy z AI v roce 2026 porostou podobným tempem jako letos — tedy o 50 % až 60 %. Nyní, s novým zákazníkem, který má „okamžitou a značnou poptávku“, se tempo růstu podle něj „výrazně“ zrychlí. „Nyní očekáváme, že výhled příjmů z AI pro fiskální rok 2026 se výrazně zlepší oproti tomu, co jsme uvedli minulý kvartál,“ řekl Tan. Během hovoru Tan uvedl, že se s představenstvem dohodl, že zůstane generálním ředitelem Broadcomu „minimálně“ do roku 2030.
Výsledky Broadcomu zpočátku vyvolaly vlažnou reakci investorů, což naznačuje, že očekávali větší přínos z AI boomu. Společnost uvedla, že tržby ve fiskálním čtvrtém čtvrtletí, které končí v říjnu, budou přibližně 17,4 miliardy dolarů. Analytici v průměru očekávali 17,05 miliardy, některé odhady však přesahovaly 18 miliard.
Očekávání před zveřejněním výsledků byla vysoká. Akcie Broadcomu se od dubna více než zdvojnásobily, čímž přidaly přibližně 730 miliard dolarů k tržní hodnotě společnosti a staly se třetím nejvýkonnějším titulem v indexu Nasdaq 100 .
Investoři hledají známky toho, že výdaje na technologie zůstávají silné. Minulý týden zveřejnila slabší výhled tržeb, což vyvolalo obavy z bubliny v AI průmyslu.
Ačkoli Broadcom nezažívá tak prudký růst tržeb jako , je považován za klíčového beneficienta AI boomu. Zákazníci, kteří vyvíjejí a provozují AI modely, spoléhají na jeho zakázkově navržené čipy a síťové vybavení. Akcie od začátku roku vzrostly o 32 %.
Ve třetím čtvrtletí, které skončilo 3. srpna, vzrostly tržby o 22 % na téměř 16 miliard dolarů. Zisk bez některých položek činil 1,69 dolaru na akcii. Analytici očekávali tržby kolem 15,8 miliardy a zisk 1,67 dolaru na akcii.
Tržby z AI čipů činily 5,2 miliardy dolarů, oproti odhadu 5,11 miliardy. Společnost očekává, že v čtvrtém čtvrtletí dosáhnou 6,2 miliardy. Analytici předpokládali 5,82 miliardy.
Jiní výrobci AI čipů v posledních dnech zaznamenali pokles. Akcie společnosti , blízkého konkurenta Broadcomu v oblasti zakázkových čipů, se v pátek propadly o 19 % poté, co tržby z datových center nesplnily očekávání.
Tan zmínil také modernizaci síťového vybavení Broadcomu, aby lépe přenášelo data mezi drahými grafickými čipy v AI datových centrech. Jak naznačují jeho poslední komentáře, Broadcom také postupuje v hledání zákazníků, kteří chtějí zakázkově navržené čipy pro AI úlohy.
Zdroj: Bloomberg