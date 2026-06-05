Americké technologie čelí enormním výprodejům

Americký akciový index S&P 500 dnes 5.6. 2026 oslabuje o 2,9 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
dnes také oslabuje, a to o 5,1 %.
Německý index DAX
oslabuje o 1,3 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,8 % na úroveň 1,1518. Zlato
dnes oslabuje o 3,6 % a obchoduje se na úrovni 4315 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0,065 p. b. na úroveň 4,54 %.
Dnes došlo k výraznému výprodeji na polovodičových akciích, jak ukazují prudké poklesy titulů jako NVDA (-6,19 %) či AMD
(-10,86 %). Výrazně ztrácely také firmy jako MU (-13,21 %) a SMCI (-11,22 %), což signalizuje silný tlak napříč sektorem.
Tento propad se rychle přelil i do širšího trhu, který byl v poslední době výrazně nadhodnocený. Investoři začali vybírat zisky a reagovat na přemrštěné valuace technologických titulů. Celkově tak polovodičový sektor fungoval jako katalyzátor korekce napříč celým akciovým trhem.