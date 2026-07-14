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Wall Street povzbudila inflace, a tak technologie opět převzaly iniciativu

Wall Street povzbudila inflace, a tak technologie opět převzaly iniciativu

14.07.2026 22:04
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Úterní obchodování na Wall Street bylo výrazně ovlivněno červnovými daty o spotřebitelské inflaci (CPI), která dopadla lépe, než trh původně očekával. To okamžitě zlepšilo náladu investorů a podpořilo především růstové a technologické akcie.

Inflační data ukázaly menší růst cen, než očekávali analytici. Meziměsíční změna růstu cen je rovna vyššímu propadu, než byl nastavený konsensus, a to o 0,4 %, kdežto konsensus 0,1 %. Jádrová inflace meziměsíčně byla bezezměnny, tedy rovna růstu o 0,2 %. Meziroční inflace je rovna 3,5 %, odhad byl nastavený výše, a to na 3,8 %. Meziroční změna jádrové inflace je rovna +2,6 %, konsensus +2,8 %.

Hlavním důvodem příznivého výsledku byl pokles cen pohonných hmot. Pro investory je ale důležitější to, že nižší inflace snižuje tlak na Fed, aby znovu zvyšoval úrokové sazby. Pravděpodobnost dalšího zvýšení sazeb po zveřejnění dat výrazně klesla a výnosy amerických státních dluhopisů zamířily níže. Výnos 10oletého státního dluhopisu USA 4,57 %, výnos 30letého státního dluhopisu USA 5,09 %.

Nasdaq vedl růst na trhu a připsal přibližně 1 %. Průměr S&P 500 posílil cirka o 0,5 % a průmyslový Dow Jones Industrial Average se po většinu seance držel kolem +0,1 %.

Největší zklamání bylo paradoxně vidět u akcie z technologického odvětví, kdy hodnota společnosti IBM klesla okolo 25 %. Samozřejmě číselné zklamání z výsledků bylo patrné, podle vysvětlení generálního ředitele společnosti bylo patrné, že posledním čtvrtletí docházelo k patrnému přesunu ze software do hardware.

Jinými slovy, firmy nyní investují hlavně do budování datových center a AI hardwaru, zatímco některé softwarové projekty odkládají. IBM přiznalo, že tento posun podcenilo a několik velkých kontraktů se nepodařilo uzavřít včas.




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