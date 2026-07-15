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Akcie rostly díky příznivým inflačním datům, výrobci čipů zůstali pod tlakem

Akcie rostly díky příznivým inflačním datům, výrobci čipů zůstali pod tlakem

15.07.2026 22:00
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie dnes posílily poté, co další inflační report potvrdil mírnější cenové tlaky, než se očekávalo. Investoři díky tomu dále omezili sázky na zvyšování sazeb Fedu v letošním roce.

Článek se odemkne 15.07.2026 23:00

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